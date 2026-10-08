Η «αόρατη» δισεκατομμυριούχος της Zara: Ποια είναι η Σάντρα Ορτέγκα που κατέχει 8,5 δισ. ευρώ χωρίς να πατάει το πόδι της στην εταιρεία
Η «αόρατη» δισεκατομμυριούχος της Zara: Ποια είναι η Σάντρα Ορτέγκα που κατέχει 8,5 δισ. ευρώ χωρίς να πατάει το πόδι της στην εταιρεία
Είναι η πλουσιότερη γυναίκα της Ισπανίας και η δεύτερη μεγαλύτερη μέτοχος της Inditex, όμως ζει μια εντελώς αθόρυβη ζωή σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη - Χωρίς προφίλ στα social media, χωρίς δημόσιες εμφανίσεις και αποφεύγοντας κάθε επίδειξη πλούτου, η κόρη του Αμάνσιο Ορτέγκα διαχειρίζεται μια αόρατη αυτοκρατορία πολυτελών ξενοδοχείων και ακινήτων σε όλο τον κόσμο
Στη μικρή παραθαλάσσια πόλη Ολείρος της βορειοδυτικής Ισπανίας, απέναντι από τα ανεμοδαρμένα κύματα του Ατλαντικού, η πλουσιότερη γυναίκα της χώρας ζει μια ζωή τόσο διακριτική που σχεδόν τίποτα δεν προδίδει τον αμύθητο πλούτο της.
Η 58χρονη Σάντρα Ορτέγκα Μέρα, κόρη του ιδρυτή της Inditex Αμάνσιο Ορτέγκα και της πρώτης συζύγου του, Ροζαλία Μέρα, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μέτοχο του ομίλου της Zara. Παρά το γεγονός ότι το μερίδιό της, ύψους 5,05%, αποτιμάται σε περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η ίδια δεν ανέλαβε ποτέ κανέναν επίσημο ρόλο στη διοίκηση του μεγαλύτερου λιανοπωλητή μόδας στον κόσμο, αφήνοντας την προβολή στην ετεροθαλή αδελφή της και πρόεδρο της εταιρείας, Μάρτα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η 58χρονη Σάντρα Ορτέγκα Μέρα, κόρη του ιδρυτή της Inditex Αμάνσιο Ορτέγκα και της πρώτης συζύγου του, Ροζαλία Μέρα, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μέτοχο του ομίλου της Zara. Παρά το γεγονός ότι το μερίδιό της, ύψους 5,05%, αποτιμάται σε περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η ίδια δεν ανέλαβε ποτέ κανέναν επίσημο ρόλο στη διοίκηση του μεγαλύτερου λιανοπωλητή μόδας στον κόσμο, αφήνοντας την προβολή στην ετεροθαλή αδελφή της και πρόεδρο της εταιρείας, Μάρτα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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