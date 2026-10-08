Η «αόρατη» δισεκατομμυριούχος της Zara: Ποια είναι η Σάντρα Ορτέγκα που κατέχει 8,5 δισ. ευρώ χωρίς να πατάει το πόδι της στην εταιρεία

Είναι η πλουσιότερη γυναίκα της Ισπανίας και η δεύτερη μεγαλύτερη μέτοχος της Inditex, όμως ζει μια εντελώς αθόρυβη ζωή σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη - Χωρίς προφίλ στα social media, χωρίς δημόσιες εμφανίσεις και αποφεύγοντας κάθε επίδειξη πλούτου, η κόρη του Αμάνσιο Ορτέγκα διαχειρίζεται μια αόρατη αυτοκρατορία πολυτελών ξενοδοχείων και ακινήτων σε όλο τον κόσμο