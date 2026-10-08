CrediaBank: Αξιολόγηση «BB» με θετικές προοπτικές από τη Fitch – Καταλύτης η εξαγορά της HSBC Malta
Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης αναγνωρίζει τη βελτίωση της κερδοφορίας, την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας - Προβλέπει σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας έως το 2028, με την εξαγορά της HSBC Malta να αποτελεί βασικό παράγοντα για ενδεχόμενη αναβάθμιση
Στην απονομή μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης «BB» με θετικές προοπτικές (positive outlook) για την CrediaBank προχώρησε η Fitch Ratings, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας και τις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί η σχεδιαζόμενη εξαγορά της HSBC Malta.
Ο οίκος απέδωσε επίσης βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη «B» και αξιολόγηση βιωσιμότητας (Viability Rating) «bb», ενώ οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε «BB+» και «B», αντίστοιχα.
Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμηση ότι η CrediaBank θα συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία της, αξιοποιώντας την πιστωτική επέκταση στην ελληνική αγορά, την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της και τις συνέργειες από τις εξαγορές.
Καθοριστική θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση και ενσωμάτωση της HSBC Malta, η οποία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος της τράπεζας, να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση και να βελτιώσει τη χρηματοδοτική της βάση.
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