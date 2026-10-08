CrediaBank: Αξιολόγηση «BB» με θετικές προοπτικές από τη Fitch – Καταλύτης η εξαγορά της HSBC Malta

Στην απονομή μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης «BB» με θετικές προοπτικές (positive outlook) για την CrediaBank προχώρησε η Fitch Ratings, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας και τις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί η σχεδιαζόμενη εξαγορά της HSBC Malta.



Ο οίκος απέδωσε επίσης βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη «B» και αξιολόγηση βιωσιμότητας (Viability Rating) «bb», ενώ οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε «BB+» και «B», αντίστοιχα.



Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμηση ότι η CrediaBank θα συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία της, αξιοποιώντας την πιστωτική επέκταση στην ελληνική αγορά, την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της και τις συνέργειες από τις εξαγορές.



Καθοριστική θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση και ενσωμάτωση της HSBC Malta, η οποία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος της τράπεζας, να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση και να βελτιώσει τη χρηματοδοτική της βάση.

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