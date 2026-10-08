Κατηγορίες για βασανιστήρια κατά του Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες, τον Ιούνιο του 2027 η δίκη

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Διευρύνουν οι αμερικανικές Αρχές το κατηγορητήριο κατά του ανατραπέντα προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον μια επιπλέον ποινική κατηγορία στις ΗΠΑ.Το ζεύγος κατηγορείται ότιστη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.Επιπλέον αντιμετωπίζουν μια επιπλέον κατηγορία, πέραν των κατηγοριών για διακίνηση ναρκωτικών που αντιμετώπιζαν ήδηΟ Μαδούρο και η Φλόρες συνελήφθησαν από τον αμερικανικό στρατό στις 3 Ιανουαρίου στην κατοικία τους στο Καράκας και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να δικαστούν για τις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών.Η αιφνιδιαστική επιδρομή έθεσε τέλος στα 13 χρόνια διακυβέρνησης του σοσιαλιστή Μαδούρο στη Βενεζουέλα, η οποία έκτοτε έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ υπό την ηγεσία της πρώην αντιπροέδρου του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.Και οι δύογια τις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών και κρατούνται στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν από τη σύλληψή τους. Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2027.Εν τω μεταξύ, η Φλόρες αναμένεται να εμφανιστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο την Πέμπτη, ενώ αναμένει τη δίκη της για διακίνηση ναρκωτικών το 2027.Οι συνήγοροι της Φλόρες αναμένεται να ζητήσουν από τον δικαστή να χορηγήσει εγγύηση, ώστε η πελάτισσά τους να υποβληθεί σε καρδιολογική επέμβαση και να αναρρώσει σε ένα πιο άνετο περιβάλλον.Οι δικηγόροι πρότειναν ακόμη τη μεταφορά της σε κατοικία στην περιοχή της Νέας Υόρκης με 24ωρη ιδιωτική φύλαξη και δήλωσαν ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για την κοινότητα. Ανέφεραν επίσης ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, την οποία οι ΗΠΑ εξουσιοδότησαν να καλύψει τα δικαστικά έξοδα της Φλόρες και του Μαδούρο, θα αναλάβει τα έξοδα.Οι εισαγγελείς της Εισαγγελίας του Μανχάταν αντιτίθενται πάντως στην αποφυλάκιση.