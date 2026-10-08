Κανελλάκης, Πίττας, Παππάς, Βαφειάς: Τι πρέπει να αλλάξει για να επιστρέψουν τα ελληνικά πλοία στην ελληνική σημαία

Οι τέσσερις Έλληνες πλοιοκτήτες μιλούν για την έλλειψη Ελλήνων ναυτικών, τις αλλαγές που χρειάζεται το νηολόγιο και την ανάγκη να μπει η ναυτιλία στα σχολεία – Τι είπαν για απανθρακοποίηση, νέα καύσιμα και τεχνητή νοημοσύνη