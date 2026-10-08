Κανελλάκης, Πίττας, Παππάς, Βαφειάς: Τι πρέπει να αλλάξει για να επιστρέψουν τα ελληνικά πλοία στην ελληνική σημαία
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Κανελλάκης, Πίττας, Παππάς, Βαφειάς: Τι πρέπει να αλλάξει για να επιστρέψουν τα ελληνικά πλοία στην ελληνική σημαία

Οι τέσσερις Έλληνες πλοιοκτήτες μιλούν για την έλλειψη Ελλήνων ναυτικών, τις αλλαγές που χρειάζεται το νηολόγιο και την ανάγκη να μπει η ναυτιλία στα σχολεία – Τι είπαν για απανθρακοποίηση, νέα καύσιμα και τεχνητή νοημοσύνη

Κανελλάκης, Πίττας, Παππάς, Βαφειάς: Τι πρέπει να αλλάξει για να επιστρέψουν τα ελληνικά πλοία στην ελληνική σημαία
Μηνάς Τσαμόπουλος
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Με μόλις περίπου 500 πλοία να φέρουν την ελληνική σημαία έναντι ενός ελληνόκτητου στόλου περίπου 6.000 πλοίων, η ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου περνά μέσα από την αντιμετώπιση της έλλειψης Ελλήνων ναυτικών, την προσαρμογή των απαιτήσεων στελέχωσης και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του. Αυτό ήταν ένα από τα κεντρικά μηνύματα των Αριστείδη Πίττα, Πέτρου Παππά, Χάρη Βαφειά και Αντώνη Κανελλάκη στο 16th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum.

Οι τέσσερις Έλληνες πλοιοκτήτες έθεσαν στο επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν για την απανθρακοποίηση, τα εναλλακτικά καύσιμα, το κόστος της ενεργειακής μετάβασης και την τεχνητή νοημοσύνη.

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Μηνάς Τσαμόπουλος
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