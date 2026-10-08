Bloomberg: Ομόλογα και δημόσιο χρέος «στοιχειώνουν» την Ευρώπη – Νο1 κίνδυνος η μετάδοση
Bloomberg: Ομόλογα και δημόσιο χρέος «στοιχειώνουν» την Ευρώπη – Νο1 κίνδυνος η μετάδοση
Παρ' ότι απέχουμε ακόμη αρκετά από μια επανάληψη της κρίσης της Ευρωζώνης την περίοδο 2010-2012, υπάρχει λόγος που η ΕΕ περνά εδώ και μία δεκαετία από τη μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην άλλη - Τι βλέπουν οι αγορές στην Ευρώπη
Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη: η απειλή της μετάδοσης της κρίσης στην αγορά ομολόγων. Η δημοσιονομική αποτυχία της Γαλλίας βρίσκεται στην αφετηρία του προβλήματος και πλέον ακόμη και χώρες που υποτίθεται ότι βελτίωναν τα δημόσια οικονομικά τους βρίσκονται σε κίνδυνο.
Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει καταφέρει να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, όμως η μακροοικονομική της ανάκαμψη είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων – και, κατά συνέπεια, στην αύξηση του κόστους δανεισμού. Χρόνια δημοσιονομικής κακοδιαχείρισης αναμένεται να οδηγήσουν το δημόσιο χρέος της στο 139% του ΑΕΠ φέτος.
Προβλήματα συσσωρεύονται και πέρα από την Ευρωζώνη. Η Ρουμανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη έναν γύρο πολιτικής αναταραχής μετά την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, βλέπει τις αποδόσεις των ομολόγων της να κινούνται περίπου στο 7,3%.
Όπως αναφέρει το Bloomberg Opinion, απέχουμε ακόμη αρκετά από μια επανάληψη της κρίσης της Ευρωζώνης την περίοδο 2010-2012. Υπάρχει, ωστόσο, λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά εδώ και μία δεκαετία από τη μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην άλλη και που κάθε περίοδος έντασης –η απώλεια του ρωσικού φυσικού αερίου το 2022, ο πόλεμος με το Ιράν, οι υπερβολικές δαπάνες της Γαλλίας– απειλεί να την οδηγήσει στα άκρα. Η Ευρώπη απέτυχε επανειλημμένα στις καλές εποχές να προετοιμαστεί για τις κακές, αναφέρεται.
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Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει καταφέρει να περιορίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, όμως η μακροοικονομική της ανάκαμψη είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων – και, κατά συνέπεια, στην αύξηση του κόστους δανεισμού. Χρόνια δημοσιονομικής κακοδιαχείρισης αναμένεται να οδηγήσουν το δημόσιο χρέος της στο 139% του ΑΕΠ φέτος.
Προβλήματα συσσωρεύονται και πέρα από την Ευρωζώνη. Η Ρουμανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη έναν γύρο πολιτικής αναταραχής μετά την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, βλέπει τις αποδόσεις των ομολόγων της να κινούνται περίπου στο 7,3%.
Όπως αναφέρει το Bloomberg Opinion, απέχουμε ακόμη αρκετά από μια επανάληψη της κρίσης της Ευρωζώνης την περίοδο 2010-2012. Υπάρχει, ωστόσο, λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά εδώ και μία δεκαετία από τη μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην άλλη και που κάθε περίοδος έντασης –η απώλεια του ρωσικού φυσικού αερίου το 2022, ο πόλεμος με το Ιράν, οι υπερβολικές δαπάνες της Γαλλίας– απειλεί να την οδηγήσει στα άκρα. Η Ευρώπη απέτυχε επανειλημμένα στις καλές εποχές να προετοιμαστεί για τις κακές, αναφέρεται.
Europe is an aging continent that refuses to grow up, writes @mihirssharma (via @opinion) https://t.co/fPrMAx98AP— Bloomberg (@business) October 7, 2026
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