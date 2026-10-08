Bloomberg: Ομόλογα και δημόσιο χρέος «στοιχειώνουν» την Ευρώπη – Νο1 κίνδυνος η μετάδοση

Παρ' ότι απέχουμε ακόμη αρκετά από μια επανάληψη της κρίσης της Ευρωζώνης την περίοδο 2010-2012, υπάρχει λόγος που η ΕΕ περνά εδώ και μία δεκαετία από τη μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην άλλη - Τι βλέπουν οι αγορές στην Ευρώπη