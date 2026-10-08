Τσίπρας: Με ενόχλησε η αναφορά του Ρούμπιο στον εθνικισμό κάτω από την Ακρόπολη

«Ένα καλώδιο δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης





«Αυτό μου με ενόχλησε ήταν η αναφορά του στον εθνικισμό κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης» παρατήρησε ο κ. Τσίπρας







Για τα





Παράλληλα, «εδώ έχουμε χάσει την μπάλα» σχολίασε ο κ. Τσίπρας για το νέο εξοπλιστικό πακέτο, λέγοντας ότι θα έπρεπε να επιλεγεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.



Η Τουρκία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο στην Κάσο για το καλώδιο Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση, «δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από την πλευρά της



Κλείσιμο Η ΕΛ.Α.Σ. έχει ταράξει τα νερά Αναφορικά με την ίδρυση του νέου κόμματός του, «εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια πολύ ρευστή πολιτική πραγματικότητα, στην αλήθεια, και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μέχρι τον επόμενο Μάιο, Ιούνιο, που προβλέπεται να γίνουν οι εκλογές» εξήγησε ο πρώην πρωθυπουργός, προβλέποντας πως «έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, ο οποίος θα διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιλογή των πολιτών και τις τάσεις τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία· το πιο πιθανό είναι να υποστεί μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής».



Από την άλλη, στο χώρο της αντιπολίτευσης, «η



Δεν ακούσαμε μια κουβέντα στήριξης Αναφορικά με την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, “ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε κυκλοφορήσει· είχε μια ομιλία στη Πνύκα σε ένα πολύ όμορφο φόντο, το οποίο μάλλον θα αξιοποιήσει ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στις μελλοντικές προσωπικές του επιδιώξεις στη μετά-Τραμπ εποχή”, σημείωσε ο κ. Τσίπρας. “Αλλά, σε ό,τι αφορά την ουσία την οποία θα περίμενε κανείς, δηλαδή να ακούσουμε μια κουβέντα στήριξης στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από πλευράς της,δεν ακούσαμε τίποτα. Θα περίμενε κανείς έστω μια ενθαρρυντική θέση και στάση για τον αναγκαίο διάλογο με την Τουρκία, ώστε να λυθούν οι διαφορές μας στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, ή για τη στήριξη του πλαισίου Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Ακούσαμε τίποτα;”, διερωτήθηκε.



“Και το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κύπρο. Όπου, ως γνωστόν, δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο” τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός και συνέχισε, λέγοντας πως “και είπα χθες, και το ξαναλέω για να το κατανοήσουμε: ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους. Δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου· υπόκειται στους ίδιους όρους, με βάση τη Συμφωνία του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας στους οποίους υπόκειται και ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Δεν χρειάζεται άδεια ή ενημέρωση όταν δεν περνάει από τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δεν χρειάζεται! Αλλά ακόμα κι αν περνούσε, ένα καλώδιο επαναλαμβάνω, όχι ένας αγωγός δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση”.



Για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας και τα F-35 τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας , μιλώντας στο ρ/σ Παραπολιτικά. Ο ίδιος εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι «μόνοι τους είπαν ότι "υποχωρήσαμε στην Κάσο". Γιατί υποχώρησε η Ελλάδα;», ενώ «εγώ περίμενα περισσότερα για τη χώρα και τα δίκαια θέματά της», όπως είπε, με φόντο τη χθεσινή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο «Αυτό μου με ενόχλησε ήταν η αναφορά του στον εθνικισμό κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης» παρατήρησε ο κ. Τσίπρας για την ομιλία του Αμερικανού ΥΠΕΞ , λέγοντας πως «ο εθνικισμός οδήγησε στα κρεματόρια του Άουσβιτς» και στο «αιματοκύλισμα της Ευρώπης». «Άλλο ο πατριωτισμός και άλλο ο εθνικισμός», συνέχισε ο κ. Τσίπρας.Για τα F-35 , «εγώ ξέρω το 2016-2018 ήταν απαγορευμένη αυτή η συζήτηση για την Τουρκία και σήμερα έχει ανοίξει» υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, τονίζοντας πως «εμείς τότε που είχαμε μια στάση προώθησης στρατηγικού διαλόγου, αλλά διεκδίκησης κερδίζαμε πράγματα». Ο ίδιος εγκάλεσε εκ νέου τον Μάρκο Ρούμπιο για «στάση Πόντιου Πιλάτου«, ενώ επισήμανε ότι ήταν«πολύ θετικότερες οι δηλώσεις του Πομπέο το 2020-2021».Παράλληλα, «εδώ έχουμε χάσει την μπάλα» σχολίασε ο κ. Τσίπρας για το νέο εξοπλιστικό πακέτο, λέγοντας ότι θα έπρεπε να επιλεγεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση, «δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο να ποντίσει το καλώδιο. Και είπα χθες, και το ξαναλέω για να το κατανοήσουμε, ένα καλώδιο ηλεκτρικής ισχύς, για ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπόκειται στους ίδιους όρους. Υπόκειται στους ίδιους όρους με βάση τη συμφωνία του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Δεν χρειάζεται άδεια ενημέρωσης από την υφαλοκρηπίδα. Δεν χρειάζεται. Δεν περνάει από την υφαλοκρηπίδα. Αλλά ακόμα κι αν περνούσε, ένα καλώδιο, επαναλαμβάνω, ένα καλώδιο δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση» υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός.Αναφορικά με την ίδρυση του νέου κόμματός του, «εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια πολύ ρευστή πολιτική πραγματικότητα, στην αλήθεια, και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μέχρι τον επόμενο Μάιο, Ιούνιο, που προβλέπεται να γίνουν οι εκλογές» εξήγησε ο πρώην πρωθυπουργός, προβλέποντας πως «έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, ο οποίος θα διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιλογή των πολιτών και τις τάσεις τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία· το πιο πιθανό είναι να υποστεί μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής».Από την άλλη, στο χώρο της αντιπολίτευσης, «η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που δεν υπήρχε πριν από τον προηγούμενο Μάιο. Έχει ταράξει τα νερά: σε κάποιες δημοσκοπήσεις κατέγραψε ποσοστά στο 20%-21%, ενώ σε κάποιες άλλες γύρω στο 17%-18%. Αυτό, πρόκειται για ένα θετικό σχήμα που δημιουργήθηκε μόλις πριν από 3-4 μήνες» συνέχισε.Αναφορικά με την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, “ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε κυκλοφορήσει· είχε μια ομιλία στη Πνύκα σε ένα πολύ όμορφο φόντο, το οποίο μάλλον θα αξιοποιήσει ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στις μελλοντικές προσωπικές του επιδιώξεις στη μετά-Τραμπ εποχή”, σημείωσε ο κ. Τσίπρας. “Αλλά, σε ό,τι αφορά την ουσία την οποία θα περίμενε κανείς, δηλαδή να ακούσουμε μια κουβέντα στήριξης στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από πλευράς της,δεν ακούσαμε τίποτα. Θα περίμενε κανείς έστω μια ενθαρρυντική θέση και στάση για τον αναγκαίο διάλογο με την Τουρκία, ώστε να λυθούν οι διαφορές μας στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, ή για τη στήριξη του πλαισίου Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Ακούσαμε τίποτα;”, διερωτήθηκε.“Και το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Κύπρο. Όπου, ως γνωστόν, δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, διότι έρχονται τουρκικά πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο” τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός και συνέχισε, λέγοντας πως “και είπα χθες, και το ξαναλέω για να το κατανοήσουμε: ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης υπόκειται στους ίδιους όρους. Δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου· υπόκειται στους ίδιους όρους, με βάση τη Συμφωνία του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας στους οποίους υπόκειται και ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Δεν χρειάζεται άδεια ή ενημέρωση όταν δεν περνάει από τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δεν χρειάζεται! Αλλά ακόμα κι αν περνούσε, ένα καλώδιο επαναλαμβάνω, όχι ένας αγωγός δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση”.

Ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους; Ερωτηθείς για την ακρίβεια, “ξαφνιάζονται στην Ν.Δ. ότι όλες οι μετρήσεις για το πότε πέρναγε καλύτερα (ο κόσμος) η απάντηση είναι ότι τότε περνάγαμε καλύτερα… και η απάντηση είναι ότι είναι άσχετος ο Τσίπρας. Θυμάστε πόσο είχε η βενζίνη όταν ήμουν πρωθυπουργός; 1,5 ευρώ, πόσο τώρα 2,2. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης; 1,1 και τώρα 2 ευρώ… Πόσο είχε το ενοίκιο στο Παγκράτι; 700 ευρω και σήμερα 1.200. Πόσο έχει ο λογαριασμός του ρεύματος;”, όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.



“Πόσο είχε για να... για μια οικογένεια τετραμελή, ένα 100 τετραγωνικά σπίτι; 60 ευρώ τον μήνα. Τώρα έχει 120 ευρώ τον μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%. Το καταλαβαίνετε αυτό; Να κάτσουμε να δούμε τους σχετικούς και τους άσχετους. Για αυξήσεις, λοιπόν, σε όλο το πλέγμα της καθημερινότητάς μας, από 70 ως 100%, έχουμε, αλήθεια είναι, μια αύξηση του μέσου μισθού 30%” ισχυρίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, εγκαλώντας την κυβέρνηση.



Κάνουν μπίζνες για τους εαυτούς τους στη ΔΕΗ Κληθείς να σχολιάσει το κόστος ενέργειας, “το χρηματιστήριο ενέργειας ήταν υποχρέωση της χώρας, να ταυτίσει το μοντέλο της χώρας για την ενέργεια με το ευρωπαϊκό. Είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Όμως, αυτοί που με κατηγορούν, ας αναλογιστούν: όταν εμείς προσαρμόσαμε τα μοντέλα μας με το ευρωπαϊκό, ποιος ήταν ο ρόλος του ρεύματος και ποιος είναι σήμερα; Ποιος ήταν ο ρόλος της ΔΕΗ τότε και ποιος είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σήμερα;” υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως “ο ρόλος της ΔΕΗ τότε δεν ήταν να κονομάει ο CEO. Ο ρόλος της ΔΕΗ τότε ήταν να στηρίζει την κοινωνία με χαμηλούς λογαριασμούς. Ήταν να μην κόβει το ρεύμα σε αυτούς που δεν είχαν να πληρώσουν.. Σήμερα ο ρόλος της ΔΕΗ είναι να ενισχύει με αγορές που δεν καταλαβαίνουμε, με επενδύσεις στον Κωτσόβολο, αυτός είναι ο ρόλος της. Κάνουν business, για τους εαυτούς τους, δίνουν bonus στους εαυτούς τους και δεν μιλάει ούτε κανείς. Έχετε ακούσει άλλο πολιτικό αρχηγό να μιλάει για τη ΔΕΗ; Αλλά ούτε και μέσα ενημέρωσης δεν έχω ακούσει. Διότι η ΔΕΗ έχει μπουκώσει με 170 εκατομμύρια διαφημιστική πίτα όλη την αγορά. Είδες τη ΔΕΗ; Όταν όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι, όταν η ΔΕΗ έχει το 50% των καταναλωτών, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, ανταγωνιστές της έχουν το υπόλοιπο 50%, η ΔΕΗ έχει 170 εκατομμύρια διαφημιστική πίτα και όλοι οι υπόλοιποι έχουν 15 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα; Με τα λεφτά των καταναλωτών παίζετε παιχνίδι στην πλάτη τους”.



Πλαφόν στα πρατήρια όχι στα διυλιστήρια Σχολιάζοντας το μέτρο της επιβολής πλαφόν, “το ψηφιακό παρατηρητήριο μπορεί να έχει τη διακύμανση των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη μείωση του ΦΠΑ και το πώς αυτή θα φτάσει στον καταναλωτή· έχει να κάνει συνολικά με μια στρατηγική επιλογή για την κατανάλωση. Όταν γνωρίζεις το περιθώριο κέρδους που έχει κάθε μεσάζοντας στην εφοδιαστική αλυσίδα, τότε μπορείς να παρέμβεις και να επιβάλεις είτε πρόστιμα, είτε διοικητικές κυρώσεις, είτε ακόμα και με νομοθετική παρέμβαση σε περιόδους κρίσης, ορίζοντας το ανώτατο περιθώριο κέρδους που μπορεί να έχει ο καθένας (....) Η κυβέρνηση έβαλε πλαφόν στα πρατήρια αλλά όχι στα διυλιστήρια”, σχολίασε ο κ. Τσίπρας.



“Είναι το πλαφόν σε όλη την αλυσίδα, από τη διύλιση μέχρι το πρατήριο· είναι η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών που είδαμε ότι είχαν τα δύο διυλιστήρια κοντά στα 2 δισεκατομμύρια το προηγούμενο εξάμηνο ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για να γίνει η επιδότηση στην αντλία”, όπως πρότεινε ο πρώην Πρωθυπουργός. “Τα άλλα δύο μέτρα που έχουν βέβαια κάποιο προσωρινό δημοσιονομικό κόστος, είναι η μείωση του ΦΠΑ στον χαμηλότερο συντελεστή προσωρινά, όπως έγινε σε άλλες χώρες, η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στον κατώτατο προβλεπόμενο συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ακόμα χαμηλότερα, όπως πέτυχε η Σουηδία με ειδική εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”, πρόσθεσε.



Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπερφορολογεί για να μοιράζει φιλοδωρήματα Την ίδια ώρα, “στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι το 2026, η έμμεση φορολογία έχει αυξηθεί κατά 8,2 δισεκατομμύρια. Διότι κάποιοι έρχονται εδώ και λένε «μας υπερφορολόγησε ο Τσίπρας». Μα για να τα δούμε τα μεγέθη, λοιπόν. Αυτοί τι κάνουν; Εμείς το κάναμε, αυτό το κάναμε. Όταν έχει αυξηθεί 8,2 δις η φορολογία, τα έσοδα από ΦΠΑ, και έχουν αυξηθεί 10,2 δις τα έσοδα από την από τον φόρο εισοδήματος, τότε πού είναι τα μεγέθη; Για να τα μετρήσουμε”, παρατήρησε ο πρώην Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι “όταν έχεις ένα προϊόν που κάνει 100 ευρώ και το ΦΠΑ είναι 24, παίρνεις 24, όταν πάει 200 παίρνεις 48. Αυτή είναι η υπερφορολόγηση, έτσι γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, και έτσι ο φιλελεύθερος Μητσοτάκης δίνει φιλοδωρήματα”.



Μονομέτωπη η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ “Μέσα στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή παραμένει μια στρατηγική ως διέξοδος, σχεδόν μονομέτωπη. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κύριο Μητσοτάκη, και φαίνεται να την επικροτείτε. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο αντίπαλός μας δεν μπορεί να είναι ο προοδευτικός χώρος” εξήγησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ομως, “βλέπω όμως αυτή τη μονομέτωπη στρατηγική. Βλέπω διάφορα στελέχη να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και στις 7 από τις 10 λέξεις να λένε ότι ο Τσίπρας είναι το ίδιο κακός με τον Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω δεν κάνει καλό συνολικά στον προοδευτικό χώρο. Και δεν κάνει καλό διότι δίνει την εντύπωση αυτή που θέλει ο κ.Μητσοτάκης ότι κάποιοι δεν ασχολούνται με τον ίδιο και την κυβέρνηση, αλλά δίνουν μια μάχη μεταξύ τους. Εμείς δεν πέφτουμε σε αυτή την παγίδα” παρατήρησε ο κ. Τσίπρας.



“Το δεύτερο είναι ότι όσοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχουν τη στρατηγική του μονομέτωπου αγώνα κατά του Τσίπρα, στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν έχουν το πώς θα χάσει ο Τσίπρας προς όφελος του ΠΑΣΟΚ, αλλά την επόμενη ημέρα. Κόβουν την προοπτική συνεννόησης για την επόμενη ημέρα και άρα ανοίγουν τον δρόμο για στήριξη και συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία” υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει για τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι “πιστεύω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν το θέλει αυτό αλλά επιβάλλουν αυτή τη στρατηγική στελέχη με πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή, αλλά πρέπει να παίζουμε με καθαρά χαρτιά και να μη θολώνουμε τα πράγματα”.



Το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη από ενέσεις αξιοπιστίας Την ίδια στιγμή, “ήμουν πάρα πολύ καθαρός, γιατί έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα από ενέσεις αξιοπιστίας. Δηλαδή, αυτή η εικόνα των μεταγραφών αεροδρομίου, να βγαίνει κάποιος με μια έδρα, να την κουβαλάει την έδρα σε ένα άλλο κόμμα, και μάλιστα κάποιοι δια ορισμού, όχι με την ψήφο των πολιτών, να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα. Και μετά να την πηγαίνει σε ένα τρίτο κόμμα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα περικλείει τιμή στο πολιτικό σύστημα” ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: “Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα, και ότι όποιοι είναι βουλευτές και θέλουν να γίνουν μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπορούν να το κάνουν αν παραιτηθούν από τη Βουλή. Διότι αντιλαμβάνεστε, είναι οξύμωρο βουλευτές και μέλη ενός κόμματος που δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα και δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνιδάκι”.



“Προφανώς, και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, προφανώς και δεν θα δείτε, στα ψηφοδέλτια μας, κάποιους οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτια μας. Εμείς δεν θα παίξουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες”, κατέληξε.