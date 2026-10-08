Χρηματιστήριο: Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι πωλητές, βουτιά 3% για τον Γενικό Δείκτη
Χρηματιστήριο: Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι πωλητές, βουτιά 3% για τον Γενικό Δείκτη
Ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου
Οι πωλητές «σφυροκοπούν» το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των 2.540-2.550 μονάδων, την οποία είχε να δει από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Η άνοδος του Brent πάνω από τα 100 δολάρια, η «εκτίναξη» των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και η ένταση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνουν το διεθνές επενδυτικό κλίμα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (8/10) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -2,94% και διαπραγματεύεται στις 2.544,90 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.544,77 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.605,88 μονάδες. Αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση ισχυρών απωλειών για το ΧΑ, το οποίο κινείται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών. Αρνητικές πρωταγωνίστριες είναι και σήμερα οι τράπεζες, οι οποίες διολισθαίνουν -4% μετά τη «βουτιά» κατά -4,45% την Τετάρτη.
Οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και κυρίως την πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων. Η επιστροφή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι ενισχύει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ομολόγων περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (8/10) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -2,94% και διαπραγματεύεται στις 2.544,90 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.544,77 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.605,88 μονάδες. Αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση ισχυρών απωλειών για το ΧΑ, το οποίο κινείται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών. Αρνητικές πρωταγωνίστριες είναι και σήμερα οι τράπεζες, οι οποίες διολισθαίνουν -4% μετά τη «βουτιά» κατά -4,45% την Τετάρτη.
Οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και κυρίως την πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων. Η επιστροφή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι ενισχύει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών και ευρωπαϊκών ομολόγων περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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