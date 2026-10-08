Πετρέλαιο: Στα 105 δολάρια το Brent με άλμα 5%, ενισχύονται οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά
Πετρέλαιο: Στα 105 δολάρια το Brent με άλμα 5%, ενισχύονται οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά
Οι πληροφορίες για πιθανές αμερικανικές στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν εντείνουν τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση - Πάνω από 510.000 βαρέλια ημερησίως παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού έχουν διακοπεί λόγω της τροπικής καταιγίδας «Ισαΐας»
Στα 105 δολάρια το βαρέλι ενισχύθηκε την Πέμπτη το πετρέλαιο τύπου Brent, ανατρέποντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να εξετάσει επιλογές για πλήγματα κατά του Ιράν επανέφεραν στο προσκήνιο τον κίνδυνο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
Το μεσημέρι της Πέμπτης το Brent ενισχύονταν έως 5% στα 105 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται στα 92,5 δολάρια το βαρέλι με αύξηση επίσης 5%.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα πιθανά πλήγματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη εκτίμηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα απέφευγε μια περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης με την Τεχεράνη ενόψει των εκλογών.
Η αγορά πετρελαίου αντιδρά ιδιαίτερα ευαίσθητα στις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενεργειακές υποδομές και τις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Παράλληλα, ένας ακόμη παράγοντας ενίσχυσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Παραγωγοί πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού διέκοψαν περισσότερα από 510.000 βαρέλια ημερησίως παραγωγής αργού, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της παραγωγής της περιοχής, λόγω της τροπικής καταιγίδας «Ισαΐας».
Στη Μέση Ανατολή, οι εξαγωγές πετρελαίου έχουν παρουσιάσει σταδιακή ανάκαμψη τις τελευταίες εβδομάδες, προσεγγίζοντας τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει εύθραυστη, καθώς οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ συνεχίζουν να δημιουργούν κινδύνους για την ομαλή μεταφορά αργού.
Το Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό δίαυλο και οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στις ροές μέσω της θαλάσσιας οδού θα μπορούσε να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά και να ενισχύσει εκ νέου τις τιμές.
Την ίδια ώρα, η ένταση επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, πραγματοποίησαν επιθέσεις σε στόχους στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία του Ριάντ εναντίον θέσεων στην Υεμένη.
Το μεσημέρι της Πέμπτης το Brent ενισχύονταν έως 5% στα 105 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται στα 92,5 δολάρια το βαρέλι με αύξηση επίσης 5%.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα πιθανά πλήγματα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη εκτίμηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα απέφευγε μια περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης με την Τεχεράνη ενόψει των εκλογών.
Η αγορά πετρελαίου αντιδρά ιδιαίτερα ευαίσθητα στις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενεργειακές υποδομές και τις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Παράλληλα, ένας ακόμη παράγοντας ενίσχυσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Παραγωγοί πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού διέκοψαν περισσότερα από 510.000 βαρέλια ημερησίως παραγωγής αργού, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της παραγωγής της περιοχής, λόγω της τροπικής καταιγίδας «Ισαΐας».
Στη Μέση Ανατολή, οι εξαγωγές πετρελαίου έχουν παρουσιάσει σταδιακή ανάκαμψη τις τελευταίες εβδομάδες, προσεγγίζοντας τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει εύθραυστη, καθώς οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ συνεχίζουν να δημιουργούν κινδύνους για την ομαλή μεταφορά αργού.
Το Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό δίαυλο και οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στις ροές μέσω της θαλάσσιας οδού θα μπορούσε να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά και να ενισχύσει εκ νέου τις τιμές.
Την ίδια ώρα, η ένταση επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, πραγματοποίησαν επιθέσεις σε στόχους στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία του Ριάντ εναντίον θέσεων στην Υεμένη.
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