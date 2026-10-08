Πετρέλαιο: Στα 105 δολάρια το Brent με άλμα 5%, ενισχύονται οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά

Οι πληροφορίες για πιθανές αμερικανικές στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν εντείνουν τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση - Πάνω από 510.000 βαρέλια ημερησίως παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού έχουν διακοπεί λόγω της τροπικής καταιγίδας «Ισαΐας»