Σίντνεϊ Σουίνι και Μέριλιν Μονρόε είναι συγγενείς: Πώς συνδέονται οι δύο σταρ του Χόλιγουντ
Σίντνεϊ Σουίνι και Μέριλιν Μονρόε είναι συγγενείς: Πώς συνδέονται οι δύο σταρ του Χόλιγουντ
Τη συγγενική σχέση των δύο ηθοποιών αποκάλυψε νέα έρευνα της MyHeritage
Οι συγκρίσεις ανάμεσα στη Σίντνεϊ Σουίνι και τη Μέριλιν Μονρόε φαίνεται πως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα.
Η 29χρονη ηθοποιός και η θρυλική σταρ του Χόλιγουντ είναι συγγενείς, σύμφωνα με νέα έρευνα της MyHeritage. Η συγγενική τους σχέση εντοπίζεται μέσω του πατέρα της Σουίνι, Στίβεν Σουίνι, και του βιολογικού πατέρα της Μονρόε, Τσαρλς Στάνλεϊ Γκίφορντ. Σύμφωνα με τη γενεαλογική βάση δεδομένων, τα οικογενειακά τους δέντρα συνδέονται μέσω ενός κοινού προγόνου, του Έζρα Πέρι, ο οποίος έζησε στην πόλη Σάντουιτς της Μασαχουσέτης τον 17ο αιώνα.
Πολλοί έχουν συγκρίνει τη Σουίνι με το σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του 1950, κυρίως λόγω της αισθητικής του παλιού Χόλιγουντ που υιοθετεί συχνά η Σουίνι, αλλά και των ξανθών μαλλιών τους. Ωστόσο, η επιβεβαιωμένη συγγενική σχέση τους φέρνει πλέον τις δύο ηθοποιούς ακόμη πιο κοντά.
Τον Φεβρουάριο, η Σουίνι είχε αντλήσει έμπνευση από τη Μονρόε, φορώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα ένα ιβουάρ φόρεμα του Σιλ Τσάπμαν, σχεδόν πανομοιότυπο με εκείνο που είχε φορέσει η Μονρόε για το εξώφυλλο του περιοδικού LIFE το 1952.
Η Σουίνι είχε επίσης κάνει μια εμφάνιση εμπνευσμένη από την αίγλη του παλιού Χόλιγουντ στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid», τον Δεκέμβριο. Τότε είχε φορέσει ένα λευκό φόρεμα με φαρδιά, αέρινη φούστα, που παρέπεμπε στο θρυλικό φόρεμα της Μονρόε από τη διάσημη σκηνή πάνω από τον αεραγωγό του μετρό στην ταινία «Επτά χρόνια φαγούρα».
«Ο κόσμος ανέκαθεν εντόπιζε ομοιότητες ανάμεσα στη Σίντνεϊ Σουίνι και τη Μέριλιν Μονρόε, αλλά βλέποντας τις πορείες τους να συγκλίνουν σε ένα βαθύτερο επίπεδο, εμπνευστήκαμε να αναζητήσουμε έναν πραγματικό δεσμό στα αρχεία της MyHeritage», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ρόι Μάντελ, διευθυντής Ερευνών της MyHeritage.
«Η ανακάλυψη ενός κοινού κλάδου στο οικογενειακό τους δέντρο ήταν απίστευτη. Είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η ανθρωπότητα αποτελεί ένα τεράστιο οικογενειακό δέντρο και ότι, όταν ερευνούμε σε βάθος, ανακαλύπτουμε πόσο εντυπωσιακά συνδεδεμένοι είμαστε όλοι μεταξύ μας», πρόσθεσε.
Η Σουίνι και η Μονρόε δεν είναι οι μόνες διασημότητες που συνδέονται με έναν απροσδόκητο συγγενικό δεσμό. Ο Μπέρνι Σάντερς και ο Λάρι Ντέιβιντ, ο οποίος στο παρελθόν είχε υποδυθεί τον πολιτικό στην εκπομπή «Saturday Night Live», είναι επίσης συγγενείς. Σε εκδήλωση της Ένωσης Τηλεκριτικών το 2017, ο Ντέιβιντ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ο Σάντερς είναι «τρίτος ξάδελφός μου ή κάτι τέτοιο», πληροφορία που είχε ανακαλύψει κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου της εκπομπής «Finding Your Roots».
Παράλληλα, η Άννα Γουίντουρ και η Μέριλ Στριπ είναι έκτες εξαδέλφες, καθώς συνδέονται μέσω συγγενών τους με τα ονόματα Τόμας Σμιθ και Ελίζαμπεθ Κίνσεϊ, σύμφωνα με το Ancestry.com. «Ε, λοιπόν, αυτό τα εξηγεί όλα», είχε δηλώσει η Στριπ σε γραπτή ανακοίνωσή της στο Entertainment Weekly νωρίτερα φέτος. «Όπως θα έλεγαν και οι πρόγονοί μας, είμαι κατενθουσιασμένη!».
Το 2015, ο ράπερ Λούντακρις είχε αποκαλύψει ότι συνδέεται συγγενικά με τον αείμνηστο κωμικό Ρίτσαρντ Πράιορ. «Είναι κάτι σαν πέμπτος, έκτος ή έβδομος ξάδελφός μου, κάπως έτσι», είχε δηλώσει τότε στο PEOPLE, το αδελφό περιοδικό του Entertainment Weekly. «Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Αλλά είμαι μεγάλος θαυμαστής του».
Η 29χρονη ηθοποιός και η θρυλική σταρ του Χόλιγουντ είναι συγγενείς, σύμφωνα με νέα έρευνα της MyHeritage. Η συγγενική τους σχέση εντοπίζεται μέσω του πατέρα της Σουίνι, Στίβεν Σουίνι, και του βιολογικού πατέρα της Μονρόε, Τσαρλς Στάνλεϊ Γκίφορντ. Σύμφωνα με τη γενεαλογική βάση δεδομένων, τα οικογενειακά τους δέντρα συνδέονται μέσω ενός κοινού προγόνου, του Έζρα Πέρι, ο οποίος έζησε στην πόλη Σάντουιτς της Μασαχουσέτης τον 17ο αιώνα.
Πολλοί έχουν συγκρίνει τη Σουίνι με το σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του 1950, κυρίως λόγω της αισθητικής του παλιού Χόλιγουντ που υιοθετεί συχνά η Σουίνι, αλλά και των ξανθών μαλλιών τους. Ωστόσο, η επιβεβαιωμένη συγγενική σχέση τους φέρνει πλέον τις δύο ηθοποιούς ακόμη πιο κοντά.
Τον Φεβρουάριο, η Σουίνι είχε αντλήσει έμπνευση από τη Μονρόε, φορώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα ένα ιβουάρ φόρεμα του Σιλ Τσάπμαν, σχεδόν πανομοιότυπο με εκείνο που είχε φορέσει η Μονρόε για το εξώφυλλο του περιοδικού LIFE το 1952.
Sydney Sweeney revealed to be related to Marilyn Monroe https://t.co/VLR4QMsKYV pic.twitter.com/DJQyjbpzp0— New York Post (@nypost) October 7, 2026
«Ο κόσμος ανέκαθεν εντόπιζε ομοιότητες ανάμεσα στη Σίντνεϊ Σουίνι και τη Μέριλιν Μονρόε, αλλά βλέποντας τις πορείες τους να συγκλίνουν σε ένα βαθύτερο επίπεδο, εμπνευστήκαμε να αναζητήσουμε έναν πραγματικό δεσμό στα αρχεία της MyHeritage», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ρόι Μάντελ, διευθυντής Ερευνών της MyHeritage.
«Η ανακάλυψη ενός κοινού κλάδου στο οικογενειακό τους δέντρο ήταν απίστευτη. Είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η ανθρωπότητα αποτελεί ένα τεράστιο οικογενειακό δέντρο και ότι, όταν ερευνούμε σε βάθος, ανακαλύπτουμε πόσο εντυπωσιακά συνδεδεμένοι είμαστε όλοι μεταξύ μας», πρόσθεσε.
Η Σουίνι και η Μονρόε δεν είναι οι μόνες διασημότητες που συνδέονται με έναν απροσδόκητο συγγενικό δεσμό. Ο Μπέρνι Σάντερς και ο Λάρι Ντέιβιντ, ο οποίος στο παρελθόν είχε υποδυθεί τον πολιτικό στην εκπομπή «Saturday Night Live», είναι επίσης συγγενείς. Σε εκδήλωση της Ένωσης Τηλεκριτικών το 2017, ο Ντέιβιντ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ο Σάντερς είναι «τρίτος ξάδελφός μου ή κάτι τέτοιο», πληροφορία που είχε ανακαλύψει κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου της εκπομπής «Finding Your Roots».
Παράλληλα, η Άννα Γουίντουρ και η Μέριλ Στριπ είναι έκτες εξαδέλφες, καθώς συνδέονται μέσω συγγενών τους με τα ονόματα Τόμας Σμιθ και Ελίζαμπεθ Κίνσεϊ, σύμφωνα με το Ancestry.com. «Ε, λοιπόν, αυτό τα εξηγεί όλα», είχε δηλώσει η Στριπ σε γραπτή ανακοίνωσή της στο Entertainment Weekly νωρίτερα φέτος. «Όπως θα έλεγαν και οι πρόγονοί μας, είμαι κατενθουσιασμένη!».
Το 2015, ο ράπερ Λούντακρις είχε αποκαλύψει ότι συνδέεται συγγενικά με τον αείμνηστο κωμικό Ρίτσαρντ Πράιορ. «Είναι κάτι σαν πέμπτος, έκτος ή έβδομος ξάδελφός μου, κάπως έτσι», είχε δηλώσει τότε στο PEOPLE, το αδελφό περιοδικό του Entertainment Weekly. «Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Αλλά είμαι μεγάλος θαυμαστής του».
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