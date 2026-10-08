Διήμερο «σφυροκόπημα» στο Χρηματιστήριο: Πτώση άνω του 2% για τον ΓΔ, έχασαν περισσότερο από 3% οι τράπεζες

Σε χαμηλό δύο και πλέον μηνών η Λεωφόρος Αθηνών - Σε 4,4% ανέρχονται οι απώλειες για το Γενικό Δείκτη στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις, ξεπερνούν το -7% για τις τραπεζικές μετοχές - Στο στόχαστρο των πωλητών και τα βιομηχανικά blue chips - Πάνω από 600 εκατ. ευρώ ο τζίρος