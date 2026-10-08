Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Με τσεκούρι δολοφόνησε ο σύζυγός της τη γιατρό που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι τους, ενώ τα παιδιά τους κοιμούνταν

Ο Μαρκ Κέιν σκότωσε τη γυναίκα του, Χάνα, γιατρό της βασιλικής οικογένειας και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία για να καταγγείλει ότι άγνωστος είχε εισβάλει στην κατοικία τους





Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η γυναίκα δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με τσεκούρι και στραγγαλίστηκε, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας οκτώ, 11 και 13 ετών, καθώς και δύο ακόμη παιδιά που είχαν διανυκτερεύσει εκεί ως καλεσμένοι, αναφέρει η







Η δολοφονημένη Χάνα Κέιν



Ο ισχυρισμός για διάρρηξη και όσα αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, σε κατοικία στην οδό Fern Hill, στο Ντέρσινγχαμ, μια ήσυχη περιοχή στα όρια του βασιλικού κτήματος του Σάντρινγχαμ.



Ο Μαρκ Κέιν κάλεσε την αστυνομία αναφέροντας ότι κάποιος είχε εισβάλει στο σπίτι του. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι έφερε επιφανειακά τραύματα.



Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας Στίβεν Μπολ κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Κινγκς Λιν, ο 45χρονος υποστήριξε ότι είχε συγκρουστεί με έναν διαρρήκτη στο ισόγειο, την ώρα που η σύζυγός του κοιμόταν στον επάνω όροφο.

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Στον επάνω όροφο βρίσκονταν επίσης τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 8, 11 και 13 ετών, καθώς και δύο παιδιά άλλης οικογένειας, τα οποία είχαν φιλοξενηθεί για να περάσουν τη νύχτα μαζί τους.



Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί ερεύνησαν το σπίτι, εντόπισαν τη Χάνα Κέιν στην κρεβατοκάμαρά της, χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς να ανταποκρίνεται.



Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι η γυναίκα είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο, ενώ έφερε και κακώσεις στον λαιμό, συμβατές με άσκηση πίεσης στην περιοχή.



Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία δολοφονία μιας 45χρονης γιατρού , η οποία φέρεται να είχε προσφέρει τις υπηρεσίες της σε μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων και η βασίλισσα Καμίλα. Η Χάνα Κέιν βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Ντέρσινγχαμ του Νόρφολκ, κοντά στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγχαμ, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν και να απαγγέλλουν κατηγορίες για τη δολοφονία της στον 45χρονο σύζυγό της, Μαρκ Κέιν.Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η γυναίκα δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με τσεκούρι και στραγγαλίστηκε, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας οκτώ, 11 και 13 ετών, καθώς και δύο ακόμη παιδιά που είχαν διανυκτερεύσει εκεί ως καλεσμένοι, αναφέρει η Daily Mail Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις από το γεγονός ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, υποστηρίζοντας αρχικά ότι είχε σημειωθεί διάρρηξη και ότι είχε έρθει αντιμέτωπος με έναν άγνωστο εισβολέα.Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, σε κατοικία στην οδό Fern Hill, στο Ντέρσινγχαμ, μια ήσυχη περιοχή στα όρια του βασιλικού κτήματος του Σάντρινγχαμ.Ο Μαρκ Κέιν κάλεσε την αστυνομία αναφέροντας ότι κάποιος είχε εισβάλει στο σπίτι του. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι έφερε επιφανειακά τραύματα.Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας Στίβεν Μπολ κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Κινγκς Λιν, ο 45χρονος υποστήριξε ότι είχε συγκρουστεί με έναν διαρρήκτη στο ισόγειο, την ώρα που η σύζυγός του κοιμόταν στον επάνω όροφο.«Ο κ. Κέιν ενημέρωσε την αστυνομία ότι είχε έρθει αντιμέτωπος με έναν εισβολέα στο ισόγειο, ενώ η σύζυγός του κοιμόταν στον επάνω όροφο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας.Στον επάνω όροφο βρίσκονταν επίσης τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 8, 11 και 13 ετών, καθώς και δύο παιδιά άλλης οικογένειας, τα οποία είχαν φιλοξενηθεί για να περάσουν τη νύχτα μαζί τους.Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί ερεύνησαν το σπίτι, εντόπισαν τη Χάνα Κέιν στην κρεβατοκάμαρά της, χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς να ανταποκρίνεται.Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι η γυναίκα είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο, ενώ έφερε και κακώσεις στον λαιμό, συμβατές με άσκηση πίεσης στην περιοχή.

«Τα αρχικά ευρήματα της νεκροψίας δείχνουν τραυματισμό στο κεφάλι από αμβλεία βία και κακώσεις στον λαιμό που συνάδουν με συμπίεσή του», ανέφερε ο εισαγγελέας.



Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγινε επίσης γνωστό ότι ο κατηγορούμενος έδωσε στη συνέχεια πρόσθετες πληροφορίες στους αστυνομικούς, μεταξύ των οποίων και στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να δολοφονήθηκε η σύζυγός του.



Ανέκφραστος ο σύζυγος στο δικαστήριο Ο 45χρονος Μαρκ Κέιν, ο οποίος σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο δεν είχε προηγούμενο επιβαρυμένο ποινικό μητρώο, εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή ενώπιον του δικαστηρίου του Κινγκς Λιν. Κατά την παρουσίαση των στοιχείων της υπόθεσης από τον εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος παρέμεινε ανέκφραστος.



Ο δικαστής ανακοίνωσε ότι η διαδικασία αναβάλλεται έως τις 3 Δεκεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αξιολογήσεις και να συνταχθούν ιατρικές εκθέσεις.



Παράλληλα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η δίκη να διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2027, στο δικαστήριο του Νόριτς, χωρίς ωστόσο να οριστεί οριστική ημερομηνία.



Ο Κέιν παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του.



Ποια ήταν η γιατρός που φρόντιζε μέλη της βασιλικής οικογένειας Η Χάνα Κέιν ήταν γνωστή επαγγελματικά ως δρ Χάνα Τέρι και εργαζόταν ως γενική ιατρός στο ιατρικό κέντρο Grimston Medical Centre, σε μικρή απόσταση από το σπίτι της.



Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, είχε προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες σε μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων και η βασίλισσα Καμίλα.



Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα φέρονται να έχουν ενημερωθεί για τον θάνατό της.



Πέρα από την εργασία της στο δημόσιο σύστημα υγείας της Βρετανίας (NHS), η 45χρονη δραστηριοποιούνταν και στον χώρο της αισθητικής ιατρικής, συνεργαζόμενη με την εταιρεία Norfolk Sky Aesthetics.



Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους συναδέλφους της, με το ιατρικό κέντρο στο οποίο εργαζόταν να αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα.



Σε ανακοίνωση προς τους ασθενείς, οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας «εξαιρετικά δύσκολων περιστάσεων που επηρεάζουν την ομάδα του ιατρείου», ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόησή του.



«Χάσαμε μια εξαιρετική γιατρό, μια αγαπημένη συνάδελφο και φίλη» Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, οι συνάδελφοι της Χάνα Κέιν απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη της, περιγράφοντας μια γυναίκα που είχε αφιερώσει την επαγγελματική της ζωή στη φροντίδα των ασθενών.

«Χάσαμε μια εξαιρετική γιατρό, μια αγαπημένη συνάδελφο και μια φίλη. Η απουσία της θα γίνει βαθιά αισθητή σε ολόκληρη την κοινότητα των επαγγελματιών υγείας», ανέφεραν.



Όπως σημείωσαν, η 45χρονη ξεχώριζε για την ευφυΐα, την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία της, καθώς και για την ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει με τους ασθενείς της.



«Ήταν εξαιρετικά ευφυής, ευγενική και γενναιόδωρη. Έφερνε ζεστασιά και θετική ενέργεια στους ανθρώπους γύρω της. Πρόσφερε απλόχερα τον χρόνο και τις γνώσεις της και, όπως λένε οι συνάδελφοι που τη γνώριζαν καλά, ήταν πραγματική χαρά να τη γνωρίζεις και να συνεργάζεσαι μαζί της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Οι συνεργάτες της τόνισαν επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των συναδέλφων της χάρη στον επαγγελματισμό, τις ικανότητες και την αφοσίωσή της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους ασθενείς της, αφιερώνοντας χρόνο για να ακούσει τα προβλήματά τους και φροντίζοντας να αισθάνονται ότι οι ανησυχίες τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.



«Η βελτίωση της φροντίδας των ασθενών είχε τεράστια σημασία για εκείνη και βρισκόταν στον πυρήνα της δουλειάς της», υπογράμμισαν.



Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι στο Ντέρσινγχαμ Η δολοφονία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ντέρσινγχαμ, ενός χωριού που οι κάτοικοί του περιγράφουν ως ιδιαίτερα ήσυχο, με ελάχιστα περιστατικά εγκληματικότητας.



Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της νεκρής γυναίκας, κάτοικοι άρχισαν να αφήνουν λουλούδια και μηνύματα στη μνήμη της, ενώ αστυνομικοί και ειδικά κλιμάκια της εγκληματολογικής υπηρεσίας πραγματοποιούσαν έρευνες στην κατοικία και στον περιβάλλοντα χώρο.



Ένας κάτοικος που γνώριζε τη Χάνα, η οποία ζούσε στην περιοχή για περίπου δέκα χρόνια, την περιέγραψε ως «έναν υπέροχο άνθρωπο με τρία πανέμορφα μικρά παιδιά». Ένας ηλικιωμένος γείτονας, ηλικίας άνω των 90 ετών, θυμήθηκε τα παιδιά της οικογένειας, δύο αγόρια και ένα μικρότερο κορίτσι, να παίζουν στη γειτονιά. «Πολύ σπάνια τους έβλεπα. Τα παιδιά ήταν υπέροχα. Συχνά η μπάλα τους κατέληγε στον κήπο μου και τους την πετούσα πίσω ή έρχονταν να με ρωτήσουν αν μπορούσαν να μπουν να την αναζητήσουν», ανέφερε.



Άλλος κάτοικος, που ζει στο χωριό εδώ και μισό αιώνα, επισήμανε ότι η εγκληματικότητα στην περιοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

«Το Ντέρσινγχαμ μπορεί να μην έχει κέντρο, αλλά έχει καρδιά», δήλωσε, θέλοντας να περιγράψει τους στενούς δεσμούς της τοπικής κοινωνίας. Ένας ακόμη κάτοικος σημείωσε ότι πρόκειται για ένα μέρος όπου μπορεί κάποιος να ξεχάσει το αυτοκίνητό του ξεκλείδωτο ολόκληρη τη νύχτα χωρίς να συμβεί τίποτα.



Τα μηνύματα αποχαιρετισμού και η έρευνα των Αρχών Συγκινητικά μηνύματα για τη Χάνα Κέιν αναρτήθηκαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ασθενείς και ανθρώπους που τη γνώριζαν.



«Πέτα ψηλά και αναπαύσου εν ειρήνη, δρ Τέρι. Δεν άξιζες ποτέ να σου συμβεί αυτό. Ο παράδεισος απέκτησε έναν άγγελο», έγραψε ένας από τους ανθρώπους που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν μέσω Facebook. «Ήσουν μια υπέροχη γιατρός που μας άκουγε και μας βοηθούσε. Η σκέψη μας είναι κοντά σου, στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου και στους φίλους σου», προστίθεται στο ίδιο μήνυμα.



Από την πλευρά της, η αστυνομία του Νόρφολκ επιβεβαίωσε ότι ο Μαρκ Κέιν συνελήφθη μετά τον εντοπισμό της σορού της συζύγου του τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Οκτωβρίου και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της.

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους, οι Αρχές διευκρίνισαν ότι η ιατροδικαστική εξέταση είχε πραγματοποιηθεί, αλλά η οριστική αιτία θανάτου παρέμενε υπό διερεύνηση.



Παράλληλα, ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί εξακολουθούν να παρέχουν υποστήριξη στην οικογένεια της 45χρονης, η οποία έχει ζητήσει να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη περίοδο.



Η έρευνα συνεχίζεται, με τις δικαστικές Αρχές να αναμένουν τις πρόσθετες ιατρικές εκθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, πριν προχωρήσει η διαδικασία για τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Βρετανία λόγω της επαγγελματικής σχέσης του θύματος με τη βασιλική οικογένεια.