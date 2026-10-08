Στις 10 Νοεμβρίου η έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης
Στις 10 Νοεμβρίου η έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης
Η τροποποιητική απόφαση
Στις 10 Νοεμβρίου 2026 μετατίθεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης για τα Σχέδια Βελτίωσης, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 3η Φεβρουαρίου 2027, όπως προβλέπει η πρώτη τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης, την οποία υπογράφει η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αργυρώ Ζέρβα.
Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στην ιστοσελίδα www.opske.gr.
Η πρόσκληση αφορά τρεις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας για την περίοδο 2023-2027: την Π3-73-2.1 για τα Σχέδια Βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, την Π3-73-2.2 για επενδύσεις εξοικονόμησης ύδατος και την Π3-73-2.6 για επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, η οποία αφορά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ηλικία από 18 έως 63 ετών, εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες ή ιδιότητα δικαιούχου της παρέμβασης Νέων Γεωργών Π3-75.1, καθώς και υποβολή παραδεκτής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2025.
Στα νομικά πρόσωπα απαιτείται κύρια δραστηριότητα στη γεωργία, με τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών του 2025 να προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες, και εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Στα συλλογικά σχήματα περιλαμβάνονται αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ως προς τα μέλη και τα οικονομικά αποτελέσματά τους.
-Η τροποποιητική απόφαση, εδώ.
Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στην ιστοσελίδα www.opske.gr.
Η πρόσκληση αφορά τρεις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας για την περίοδο 2023-2027: την Π3-73-2.1 για τα Σχέδια Βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, την Π3-73-2.2 για επενδύσεις εξοικονόμησης ύδατος και την Π3-73-2.6 για επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, η οποία αφορά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ηλικία από 18 έως 63 ετών, εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες ή ιδιότητα δικαιούχου της παρέμβασης Νέων Γεωργών Π3-75.1, καθώς και υποβολή παραδεκτής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2025.
Στα νομικά πρόσωπα απαιτείται κύρια δραστηριότητα στη γεωργία, με τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών του 2025 να προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες, και εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Στα συλλογικά σχήματα περιλαμβάνονται αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ως προς τα μέλη και τα οικονομικά αποτελέσματά τους.
-Η τροποποιητική απόφαση, εδώ.
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