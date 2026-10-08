Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Θεσσαλονίκη: 53χρονη καταγγέλλει ότι υπέστη εγκαύματα από οξύ στα γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης
Θεσσαλονίκη: 53χρονη καταγγέλλει ότι υπέστη εγκαύματα από οξύ στα γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης
«Ένιωσα έντονο κάψιμο, μου κόπηκε η ανάσα», αναφέρει η γυναίκα στην καταγγελία της και περιγράφει όσα συνέβησαν
Εγκαύματα από οξύ στα γεννητικά όργανα κατήγγειλε ότι υπέστη μια 53χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σε βάρος του γιατρού του νοσοκομείου και κατά παντός υπευθύνου, τον Φεβρουάριο του 2026, λόγω προβλημάτων υγείας, επισκέφτηκε τη γυναικολόγο της, η οποία, μετά από πλήρη γυναικολογικό έλεγχο, της συνέστησε να υποβληθεί σε αιδοιοσκόπηση λόγω ύποπτου λειχήνα αιδοίου, προκειμένου να ληφθεί δείγμα για βιοψία.
Όπως περιγράφει στην καταγγελία της, στις 5 Μαρτίου επισκέφθηκε τα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου και, μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων, πήγε στην κλινική και οδηγήθηκε στην αίθουσα εξετάσεων. Στην αίθουσα βρίσκονταν ο θεράπων ιατρός, μία ειδικευόμενη ιατρός και νοσηλεύτριες, οι οποίες την τοποθέτησαν στο ειδικό κρεβάτι γυναικολογικής εξέτασης.
«Στην αρχή της εξέτασης, μου έριξαν μεγάλη ποσότητα υγρού επάνω στα γεννητικά μου όργανα και αμέσως ένιωσα έντονο κάψιμο και πόνο στην περιοχή. Σηκώθηκα ουρλιάζοντας από τον πόνο και το κάψιμο και δεν μπορούσα να ανασάνω. Οι ευρισκόμενοι ιατροί και νοσηλεύτριες με ηρέμησαν και με έβαλαν ξανά στο κρεβάτι και άρχισαν πλύσεις με φυσιολογικό ορό. Μου έδωσαν κρέμα και οδηγίες για τον λειχήνα και μου είπαν ότι η λήψη υλικού για βιοψία δεν θα γίνει. Δυστυχώς, όμως, το κάψιμο και ο πόνος έγιναν εντονότερα, ενώ όλη η περιοχή ήταν κόκκινη και πρησμένη έως και τους γλουτούς», αναφέρει.
Όπως επισημαίνει στη συνέχεια, οι γιατροί θεώρησαν ότι υπέστη αλλεργικό σοκ και της έδωσαν αγωγή, ενώ αποφάσισαν την εισαγωγή της στην κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση.
«Αφού ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη βιοψία, κάποια στιγμή αισθάνθηκα μια μεγάλη ποσότητα, σαν να μου ερχόταν πάνω μου μια μεγάλη κατσαρόλα με βραστό νερό. Τινάχτηκα πάνω, άρχισα να ουρλιάζω από τον πόνο, μου κόπηκε η ανάσα, δεν μπορούσα καν να μιλήσω και είδα τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να με κοιτάζουν και να μου λένε «τι έπαθες». Μου έριξαν φυσιολογικό ορό και μου είπαν ότι δεν θα κάνουν τη βιοψία και ότι θα μου έδιναν μια αλοιφή για να δούμε πως θα πάει. Μετά μου είπαν πως έκανα αλλεργική αντίδραση και με ρωτούσαν συνεχώς αν έχω αλλεργία στο ξύδι», ανάφερε.
Προσθέτει, δε, ότι δεν της είπαν τίποτα για εγκαύματα και δεν μπορούσε να δει τι είχε. «Το χημικό οξύ που μου έριξαν είχε πάει και πίσω στους γλουτούς. Όταν πλέον είχα πάει στο σπίτι είδα τα εγκαύματα. Αποφάσισα να κάνω μήνυση. Υπέφερα πάρα πολύ. Η ανάρρωση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μου είπαν ότι δεν ήξεραν τι υγρό έριξαν. Δεν έβλεπα όμως δεν μου το έριξαν με βαμβάκι, ένιωσα ότι μου έριξαν όλο το μπουκάλι. Είχα πάρα πολύ πόνο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να κάτσω, δεν μπορούσα να ξαπλώσω. Ήμουν όλους τους μήνες με ένα φόρεμα, δεν φορούσα εσώρουχα γιατί δεν έπρεπε να με ακουμπάει τίποτα. Συνεχίζω ακόμα θεραπείες. Φοβάμαι τα πάντα πλέον», επισημαίνει.
Μετά από μέρες, όπως καταγγέλλει, πληροφορήθηκε ότι της έριξαν οξύ που είχε πάει και στους γλουτούς της. «Η αστυνομία με έστειλε να περάσω ιατροδικαστή ο οποίος μου είπε ότι έχω εγκαύματα δεύτερου βαθμού τα οποία επήλθαν από κάποιο οξύ που μου ρίξανε. Πήγα και στον γυναικολόγο και μου είπε το ίδιο».
Στη συνέχεια έκανε λόγο για «φρικιαστικές φωτογραφίες» από εκείνη την ημέρα, από τις οποίες αποδεικνύεται ότι κινδύνεψε. «Η γυναίκα 52 χρονών, δεν αισθάνεται τα γεννητικά της όργανα, δε μπορεί να κάτσει, δε μπορεί να κάνει τίποτα και αναγκάζεται να δουλεύει γιατί η γυναίκα είναι καθαρίστρια και προσπαθεί να ζήσει. Της έριξαν οξύ και της έλεγαν ότι έχει αλλεργία», τόνισε.
Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σε βάρος του γιατρού του νοσοκομείου και κατά παντός υπευθύνου, τον Φεβρουάριο του 2026, λόγω προβλημάτων υγείας, επισκέφτηκε τη γυναικολόγο της, η οποία, μετά από πλήρη γυναικολογικό έλεγχο, της συνέστησε να υποβληθεί σε αιδοιοσκόπηση λόγω ύποπτου λειχήνα αιδοίου, προκειμένου να ληφθεί δείγμα για βιοψία.
Όπως περιγράφει στην καταγγελία της, στις 5 Μαρτίου επισκέφθηκε τα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου και, μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων, πήγε στην κλινική και οδηγήθηκε στην αίθουσα εξετάσεων. Στην αίθουσα βρίσκονταν ο θεράπων ιατρός, μία ειδικευόμενη ιατρός και νοσηλεύτριες, οι οποίες την τοποθέτησαν στο ειδικό κρεβάτι γυναικολογικής εξέτασης.
«Στην αρχή της εξέτασης, μου έριξαν μεγάλη ποσότητα υγρού επάνω στα γεννητικά μου όργανα και αμέσως ένιωσα έντονο κάψιμο και πόνο στην περιοχή. Σηκώθηκα ουρλιάζοντας από τον πόνο και το κάψιμο και δεν μπορούσα να ανασάνω. Οι ευρισκόμενοι ιατροί και νοσηλεύτριες με ηρέμησαν και με έβαλαν ξανά στο κρεβάτι και άρχισαν πλύσεις με φυσιολογικό ορό. Μου έδωσαν κρέμα και οδηγίες για τον λειχήνα και μου είπαν ότι η λήψη υλικού για βιοψία δεν θα γίνει. Δυστυχώς, όμως, το κάψιμο και ο πόνος έγιναν εντονότερα, ενώ όλη η περιοχή ήταν κόκκινη και πρησμένη έως και τους γλουτούς», αναφέρει.
Όπως επισημαίνει στη συνέχεια, οι γιατροί θεώρησαν ότι υπέστη αλλεργικό σοκ και της έδωσαν αγωγή, ενώ αποφάσισαν την εισαγωγή της στην κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση.
«Με ρωτούσαν αν έχω αλλεργία στο ξύδι»Μιλώντας στους δημοσιογράφους, μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης βλάβης, ανέφερε ότι ένιωσε ένα έντονο κάψιμο κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης.
«Αφού ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη βιοψία, κάποια στιγμή αισθάνθηκα μια μεγάλη ποσότητα, σαν να μου ερχόταν πάνω μου μια μεγάλη κατσαρόλα με βραστό νερό. Τινάχτηκα πάνω, άρχισα να ουρλιάζω από τον πόνο, μου κόπηκε η ανάσα, δεν μπορούσα καν να μιλήσω και είδα τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να με κοιτάζουν και να μου λένε «τι έπαθες». Μου έριξαν φυσιολογικό ορό και μου είπαν ότι δεν θα κάνουν τη βιοψία και ότι θα μου έδιναν μια αλοιφή για να δούμε πως θα πάει. Μετά μου είπαν πως έκανα αλλεργική αντίδραση και με ρωτούσαν συνεχώς αν έχω αλλεργία στο ξύδι», ανάφερε.
Προσθέτει, δε, ότι δεν της είπαν τίποτα για εγκαύματα και δεν μπορούσε να δει τι είχε. «Το χημικό οξύ που μου έριξαν είχε πάει και πίσω στους γλουτούς. Όταν πλέον είχα πάει στο σπίτι είδα τα εγκαύματα. Αποφάσισα να κάνω μήνυση. Υπέφερα πάρα πολύ. Η ανάρρωση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μου είπαν ότι δεν ήξεραν τι υγρό έριξαν. Δεν έβλεπα όμως δεν μου το έριξαν με βαμβάκι, ένιωσα ότι μου έριξαν όλο το μπουκάλι. Είχα πάρα πολύ πόνο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να κάτσω, δεν μπορούσα να ξαπλώσω. Ήμουν όλους τους μήνες με ένα φόρεμα, δεν φορούσα εσώρουχα γιατί δεν έπρεπε να με ακουμπάει τίποτα. Συνεχίζω ακόμα θεραπείες. Φοβάμαι τα πάντα πλέον», επισημαίνει.
Μετά από μέρες, όπως καταγγέλλει, πληροφορήθηκε ότι της έριξαν οξύ που είχε πάει και στους γλουτούς της. «Η αστυνομία με έστειλε να περάσω ιατροδικαστή ο οποίος μου είπε ότι έχω εγκαύματα δεύτερου βαθμού τα οποία επήλθαν από κάποιο οξύ που μου ρίξανε. Πήγα και στον γυναικολόγο και μου είπε το ίδιο».
Διαλυνάς: «Κινδύνεψε να χάσει τον κόλπο της»Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την 53χρονη, Νίκος Διαλυνάς, ανέφερε ότι «υπάρχει ένα δεδομένο που επιβεβαίωσε και η ιατροδικαστής, ότι έριξαν ένα υγρό με οξύ στα γεννητικά της όργανα, έχουν υποστεί βλάβη, κινδύνεψε να χάσει τον κόλπο της».
Στη συνέχεια έκανε λόγο για «φρικιαστικές φωτογραφίες» από εκείνη την ημέρα, από τις οποίες αποδεικνύεται ότι κινδύνεψε. «Η γυναίκα 52 χρονών, δεν αισθάνεται τα γεννητικά της όργανα, δε μπορεί να κάτσει, δε μπορεί να κάνει τίποτα και αναγκάζεται να δουλεύει γιατί η γυναίκα είναι καθαρίστρια και προσπαθεί να ζήσει. Της έριξαν οξύ και της έλεγαν ότι έχει αλλεργία», τόνισε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα