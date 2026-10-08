EuroLeague: Απαλλάχθηκε ο Μπαρτζώκας για το περιστατικό στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας αθλητικός δικαστής EuroLeague Ολυμπιακός Βίρτους Μπολόνια

EuroLeague: Απαλλάχθηκε ο Μπαρτζώκας για το περιστατικό στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια

Ο αθλητικός δικαστής της ΕuroLeague αθώωσε τον προπονητή του Ολυμπιακού σχετικά με το συμβάν που σημειώθηκε στο τέλος της αναμέτρησης με αντίπαλο τη Βίρτους Μπολόνια

EuroLeague: Απαλλάχθηκε ο Μπαρτζώκας για το περιστατικό στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια
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Στο αρχείο μπαίνει η υπόθεση που είχε προκύψει μετά το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα στη Βίρτους Μπολόνια και τον Ολυμπιακό, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή της EuroLeague.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά το τέλος του αγώνα, όταν οι παίκτες της ιταλικής ομάδας πανηγύρισαν το νικητήριο καλάθι μπροστά στον προπονητή του Ολυμπιακού. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία προσέφυγε στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της διοργάνωσης ζητώντας να εξεταστεί η συμπεριφορά του Έλληνα τεχνικού.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν είχε συνέχεια σε επίπεδο ποινής για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ο αθλητικός δικαστής της EuroLeague αποφάσισε την απαλλαγή του, με αποτέλεσμα το ζήτημα να θεωρείται πλέον λήξαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπέρ του Μπαρτζώκα τοποθετήθηκε και η Βίρτους Μπολόνια, η οποία κατέθεσε σχετικά στο πλαίσιο της εξέτασης της υπόθεσης.
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