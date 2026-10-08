Τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνουν συνεχώς το μερίδιο αγοράς τους στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης και καταφέρνουν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Έχουν μεγάλη ζήτηση στις αγορές της Ισπανίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η πορεία τους τα επόμενα χρόνια αναμένεται να είναι ανοδική. Ειδικά τώρα που οι τιμές της βενζίνης έχουν ανέβει στα ύψη και η μετακίνηση με την ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί την πιο συμφέρουσα λύση, οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.Τα στοιχεία που δημοσίευσε η JD Power δείχνουν ότι στην ισπανική αγορά τον περασμένο Αύγουστο για τα ηλεκτρικά μοντέλα ηλικίας δύο έως τεσσάρων ετών χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 66,1 ημέρες για να πουληθούν, όταν πέρσι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο μέσος όρος των πωλήσεων ήταν 28,9 ημέρες μεγαλύτερος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το αντίστοιχο διάστημα για την πώληση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ήταν 27,9 ημέρες και 43,7 ημέρες στη Γερμανία.Το πρόβλημα σε αυτή την κατηγορία των αυτοκινήτων παραμένει η υπολειμματική αξία. Στη Γερμανία, ένα BEV τριών ετών με 60.000 χιλιόμετρα διατηρεί το 38,3% της τιμής του, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή βρίσκεται στο 34,2%. Σε αντίθεση με τον αυξανόμενο κύκλο εργασιών στην αγορά μεταχειρισμένων BEV, οι προοπτικές για τα μεταχειρισμένα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι λιγότερο αισιόδοξες. Στις αγορές που παρακολουθεί η JD Power, ο χρόνος που απαιτείται για την πώληση ενός ντιζελοκίνητου αυτοκινήτου αυξήθηκε κυρίως τον Αύγουστο.Ένα βασικό στοιχείο αυτής της κατάστασης είναι οι σταθερά υψηλές τιμές των καυσίμων οι οποίες ωθούν τους καταναλωτές προς την ηλεκτροκίνηση. Από την άλλη υπάρχουν στις ευρωπαϊκές αγορές αξιόλογα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που προσφέρουν μεγάλη αυτονομία, πλούσιο εξοπλισμό και υψηλή τεχνολογία.Φυσικά οι όγκοι των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ισπανία εξακολουθούν να είναι μικροί, καθώς υπήρξαν περίπου 23.400 ταξινομήσεις τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026. Συμπεριλαμβανομένων και των PHEV, το μερίδιο της αγοράς μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων φθάνει στο 4,8%. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.Αναλύοντας την αγορά, τα νεανικά μεταχειρισμένα BEV πωλούνται σχετικά γρήγορα. Το σίγουρο είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια και λήγουν τα συμβόλαια από τις εταιρείες μίσθωσης στις ευρωπαϊκές αγορές τόσο θα υπάρχουν ευκαιρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων που μπορεί κάποιος να αποκτήσει σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ