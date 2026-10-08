«Η ομιλία της χρονιάς»: WSJ, CNN, ΝΥΤ, Guardian αναλύουν την πλατφόρμα Ρούμπιο στη σκιά της Ακρόπολης για την ιδεολογική «σταυροφορία» της Δύσης
«Η ομιλία της χρονιάς»: WSJ, CNN, ΝΥΤ, Guardian αναλύουν την πλατφόρμα Ρούμπιο στη σκιά της Ακρόπολης για την ιδεολογική «σταυροφορία» της Δύσης
Με αναφορές στον Περικλή, τον Θουκυδίδη και τον Όμηρο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας παρουσίασε το πολιτικό του όραμα - Η κριτική στους διεθνείς θεσμούς, η επιστροφή στο έθνος κράτος και οι προειδοποιήσεις για τους αντιπάλους της Δύσης
Μεστή σε αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη, τη φιλοσοφία και την τέχνη, αλλά και σε κομβικούς σταθμούς της κλασικής αρχαιότητας, όπως τα Ομηρικά έπη, οι Περσικοί Πόλεμοι και η αθηναϊκή ηγεμονία, υπήρξε η χθεσινή ομιλία του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, στην σκιά της Ακρόπολης. Στην παρθενική του επίσκεψη στην Ελλάδα και με βαθιά γνώση των προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ξεδίπλωσε την προσωπική του πολιτική πλατφόρμα, σχεδόν ένα μήνα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028.
Συνδέοντας ευθέως την αμερικανική δημοκρατία, που συμπληρώνει φέτος 250 χρόνια ζωής με την αρχαιοελληνική δημοκρατία και εξυμνώντας τη διαχρονικότητα του Παρθενώνα ως ακλόνητου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, ο Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να επανενώσει την πολιτική της Δύσης του 21ου αιώνα με τον «χρυσό αιώνα» του Περικλή, υπό το πρίσμα του ρεαλισμού που απηχεί ο Θουκυδίδης. «Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου, είναι καλυμμένη με τα δακτυλικά αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας: στους πανύψηλους κίονες, στους θόλους και στα μνημεία σε όλη την πρωτεύουσά μας», σημείωσε.
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Ταυτόχρονα, η πόλη όπου όπου γεννήθηκε το Σύνταγμά μας - η Φιλαδέλφεια - είναι από μόνη της ένα ελληνικό όνομα» υπενθύμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, την στιγμή που εστίασε στους «ιδρυτές» του αμερικανικού έθνους και την επιρροή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων από την ελληνική αρχαιότητα.
Η ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης με πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal: «Ως μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση, προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Κατά την άποψή μας, είναι η ομιλία της χρονιάς».
«Ο Μάρκο Ρούμπιο πήγε στην καρδιά του ζητήματος λέγοντας στην Ακρόπολη ότι η Δύση μπορεί να αναγεννηθεί ανακαλώντας τις ιστορικές αρετές και τις φιλοδοξίες της» αναφέρεται στο άρθρο. Όπως σημειώνεται «ο δυτικός κόσμος αντιμετωπίζει μια κρίση αυτοπεποίθησης, ηθική και πολιτική, η οποία διαβρώνει την ευημερία του και τη βούλησή του να υπερασπιστεί τις αρχές του. Ως μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση, προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για «τη Δύση», πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα».
«Ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον "λήθαργο" και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης. Στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα δυτικά κράτη πρέπει να επαναφέρουν στο προσκήνιο μια παλαιότερη νοοτροπία εξερεύνησης και κατάκτησης ως μέρος του πολιτισμού τους, προκειμένου να παραμείνουν "στην κορυφή του κόσμου"» αναφέρουν οι New York Times στην παρουσίαση της ομιλίας του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Αθήνα.
Συνδέοντας ευθέως την αμερικανική δημοκρατία, που συμπληρώνει φέτος 250 χρόνια ζωής με την αρχαιοελληνική δημοκρατία και εξυμνώντας τη διαχρονικότητα του Παρθενώνα ως ακλόνητου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, ο Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να επανενώσει την πολιτική της Δύσης του 21ου αιώνα με τον «χρυσό αιώνα» του Περικλή, υπό το πρίσμα του ρεαλισμού που απηχεί ο Θουκυδίδης. «Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου, είναι καλυμμένη με τα δακτυλικά αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας: στους πανύψηλους κίονες, στους θόλους και στα μνημεία σε όλη την πρωτεύουσά μας», σημείωσε.
Ταυτόχρονα, η πόλη όπου όπου γεννήθηκε το Σύνταγμά μας - η Φιλαδέλφεια - είναι από μόνη της ένα ελληνικό όνομα» υπενθύμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, την στιγμή που εστίασε στους «ιδρυτές» του αμερικανικού έθνους και την επιρροή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων από την ελληνική αρχαιότητα.
«Η ομιλία της χρονιάς»
Η ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης με πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal: «Ως μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση, προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Κατά την άποψή μας, είναι η ομιλία της χρονιάς».
«Ο Μάρκο Ρούμπιο πήγε στην καρδιά του ζητήματος λέγοντας στην Ακρόπολη ότι η Δύση μπορεί να αναγεννηθεί ανακαλώντας τις ιστορικές αρετές και τις φιλοδοξίες της» αναφέρεται στο άρθρο. Όπως σημειώνεται «ο δυτικός κόσμος αντιμετωπίζει μια κρίση αυτοπεποίθησης, ηθική και πολιτική, η οποία διαβρώνει την ευημερία του και τη βούλησή του να υπερασπιστεί τις αρχές του. Ως μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση, προτείνουμε την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για «τη Δύση», πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα».
WSJ EDITORIAL BOARD: For a bracing and timely antidote, we recommend Marco Rubio’s speech Wednesday at the Acropolis in Greece. It’s the speech of the year by our lights. https://t.co/KQueczC8dp— Department of State (@StateDept) October 8, 2026
«Ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον "λήθαργο" και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης. Στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα δυτικά κράτη πρέπει να επαναφέρουν στο προσκήνιο μια παλαιότερη νοοτροπία εξερεύνησης και κατάκτησης ως μέρος του πολιτισμού τους, προκειμένου να παραμείνουν "στην κορυφή του κόσμου"» αναφέρουν οι New York Times στην παρουσίαση της ομιλίας του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Αθήνα.
NEW YORK TIMES: Rubio Urges Europe to Awaken From ‘Slumber’ and Uphold Western Dominance https://t.co/uqH2V7jvSM— Department of State (@StateDept) October 7, 2026
«Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφήσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA» γράφει το CNN «διαβάζοντας την ομιλία της Τετάρτης με πιο «αμερικανικό» φίλτρο. «Στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού, με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με έναν άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Η ομιλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα την Τετάρτη είναι βέβαιο ότι θα αναζωπυρώσει τις εικασίες για τις μελλοντικές προεδρικές του βλέψεις. Έμμεσα, τον παρουσίασε τόσο ως διάδοχο όσο και ως εκσυγχρονιστή του κινήματος «Πρώτα η Αμερική» — λίγες μόλις εβδομάδες πριν η κούρσα για το 2028 μπει δυναμικά σε τροχιά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές».
Κατά τον Guardian, «ο Ρούμπιο στην Ελλάδα ανατρέχει στο παρελθόν για να προωθήσει την προσέγγιση "Πρώτα η Αμερική" του Τραμπ». Όπως αναφέρεται στην ανάλυση του βρετανικού μέσου «στη σκιά του Παρθενώνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ παρουσίασε μια επιλεκτική ανάγνωση της Ιστορίας, καλώντας την Ευρώπη να "ξυπνήσει από τον λήθαργό της"» εκτιμώντας ότι «ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εκφώνησε μια απολογία για την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, εμπνευσμένη από την κλασική αρχαιότητα, πραγματοποιώντας μια ευρεία ομιλία με φόντο τον Παρθενώνα στην Αθήνα, η οποία έμοιαζε ιδανική για προεκλογικές διαφημίσεις σε περίπτωση που διεκδικήσει την προεδρία το 2028. Στην ομιλία του, ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης έκανε ιστορικούς παραλληλισμούς, από τους ιδρυτές, τους φιλοσόφους και τους κατακτητές της αρχαιότητας έως το σύγχρονο αμερικανικό πνεύμα, αλλά και με την ίδια την πορεία της οικογένειάς του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιδιαίτερα προσεγμένη ομιλία περιείχε μια έντονη απόρριψη του είδους της παγκοσμιοποιημένης πολιτικής που ο Τραμπ έχει κατηγορήσει για τα προβλήματα της Αμερικής και της Ευρώπης, μεταξύ άλλων για την αυξανόμενη παράνομη μετανάστευση και τη μεταφορά της παραγωγής στο εξωτερικό. Ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε ένα "σημείο καμπής" και υπερασπίστηκε την "απολογητική επιδίωξη εθνικής ισχύος" από την πλευρά των ΗΠΑ».
Ο Πλούταρχος και ο... Τζέφερσον
Είναι χαρακτηριστικό το ότι «οι άνδρες που ίδρυσαν τη χώρα μου γοητεύτηκαν από την κληρονομιά που κληρονομήσαμε από τη δική σας. Ήταν εξαιρετικά μορφωμένοι στην ιστορία - είχαν έντονη επίγνωση της μοναδικής τους θέσης σε αυτήν - αλλά καμία άλλη εποχή του παρελθόντος δεν τράβηξε την προσοχή ή τη φαντασία τους όπως αυτή της αρχαιότητας. Πολλοί, πολλοί άνθρωποι εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται πιο συχνά στα Ομοσπονδιακά Έγγραφα δεν ήταν φιλόσοφος ή πολιτικός θεωρητικός του Διαφωτισμού. Όχι, ο συγγραφέας που αναφέρεται πιο συχνά στα Ομοσπονδιακά Έγγραφα ήταν ο Πλούταρχος, ο Έλληνας βιογράφος της Ελλάδας και των μεγάλων ανδρών της Ρώμης» όπως παρατήρησε ο κ. Ρούμπιο.
«Σταυροφορία» για τη Δύση
Παράλληλα, αιχμές για τη διεθνή οργάνωση στην εποχή μετά την πσγκοσμιοποίηση, «η λέξη "εθνικισμός" έγινε μια βρώμικη λέξη. Έτσι γκρεμίσαμε τα μνημεία μας. Καταδικάσαμε την ιστορία μας. Και σε πάρα πολλά μέρη, διδάξαμε στα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες που θα κληρονομούσαν. Στη διαδικασία, ανοίξαμε τα σύνορά μας και αναθέσαμε σε τρίτους τη βιομηχανία μας, και επιτρέψαμε στους στρατούς μας να μαραθούν και να αποσυντεθούν. Και με κάθε χρόνο που περνούσε, φαινόταν να αναθέτουμε σε τρίτους όλο και περισσότερο την κυριαρχία μας, μεταφέροντας τις αποφάσεις μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες πολύ πέρα από τον έλεγχό μας» υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σαλπίζοντας την ανακατάληψη των ιδεών της Δύσης, σε μια άτυπη ιδεολογική «σταυροφορία».
Όπως είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, «μαζί πρέπει τώρα να ανακαλύψουμε ξανά αυτό το πνεύμα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής – ένα σημείο καμπής όχι μόνο στην ιστορία του έθνους μου, αλλά ένα σημείο καμπής σε ολόκληρο τον πολιτισμό μας», αφού οι «απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι εξίσου πραγματικές όσο ήταν και στη δραματική σκηνή της αρχαιότητας».
Προτάσσοντας τη λογική του έθνους – κράτους στα πρότυπα της Βεστφαλίας, «τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς και μόνο επειδή προτιμήσαμε την ειρήνη. Άλλα κράτη συνέχισαν να εξοπλίζονται, να επιδιώκουν επιρροή, να ανταγωνίζονται για εδάφη, τεχνολογία, πόρους, αγορές, ενέργεια και ισχύ», όπως υποστήριξε, μιλώντας με όρους ανταγωνισμού των υπερδυνάμεων, σε μια ρεαλιστική οπτική των διεθνών σχέσεων.
Σαφείς προειδοποιήσεις
«Και τώρα, υπάρχει ξανά πόλεμος. Υπάρχει ξανά νέος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχει ξανά ευαλωτότητα, επιθετικότητα, τρομοκρατία, ένα ολόκληρο σύμπαν νέων απειλών και επιθέσεων» εξήγησε από πλευράς του, ενώ «έδειξε» ως επικίνδυνο σύμπτωμα την άνοδο του αναθεωρητισμού διεθνώς. «Αλλά άλλοι ήταν πολύ χαρούμενοι που γέμισαν το κενό που αφήσαμε – το κενό που άφησε πίσω της η αδυναμία μας. Και καθώς η αυτοπεποίθηση της Δύσης κλονιζόταν, οι αντίπαλοί της γίνονταν όλο και πιο δυναμικοί, οικοδομώντας τον δικό τους πλούτο και τη δική τους δύναμη στη θέση μας», όπως παρατήρησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, προειδοποιώντας για την νέα ισορροπία ισχύος σε έναν πολυπολικό κόσμο.
Όμηρος και κλέος
Στο προγραμματικό -και προκριματικό ενόψει των Προεδρικών εκλογών του 2028, πλαίσιο ο Μάρκο Ρούμπιο έθεσε τις αξίες της MAGA εποχής, λέγοντας πως «εδώ, στην Αθήνα, βρήκαμε την πρώτη πλήρη συνειδητοποίηση όλων των ουσιωδών χαρακτηριστικών που θα όριζαν τη Δύση: έντονη ατομικότητα και αδιάκοπη φιλοδοξία· τολμηρή εξερεύνηση και εφευρετικότητα· λαχτάρα για ανακάλυψη, για περιπέτεια, ρίσκο και δόξα», σκιαγραφόντας τα χαρακτηριστικά του δυτικού πολίτη – ψηφοφόρου εν έτει 2026, δηλαδή σε μια συγκυρία που η συζήτηση εντός ΗΠΑ περιστρέφεται γύρω στο διάστημα, την Αρκτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη.
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