«Η ομιλία της χρονιάς»: WSJ, CNN, ΝΥΤ, Guardian αναλύουν την πλατφόρμα Ρούμπιο στη σκιά της Ακρόπολης για την ιδεολογική «σταυροφορία» της Δύσης

Με αναφορές στον Περικλή, τον Θουκυδίδη και τον Όμηρο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας παρουσίασε το πολιτικό του όραμα - Η κριτική στους διεθνείς θεσμούς, η επιστροφή στο έθνος κράτος και οι προειδοποιήσεις για τους αντιπάλους της Δύσης