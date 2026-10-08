Μίλτος Καρατζάς: Ήθελα να στείλω τη Βίσση σε φεστιβάλ στην Ιαπωνία και ο Καρβέλας δεν την άφησε, της είπε «αν πας ξέχνα με»
Μίλτος Καρατζάς: Ήθελα να στείλω τη Βίσση σε φεστιβάλ στην Ιαπωνία και ο Καρβέλας δεν την άφησε, της είπε «αν πας ξέχνα με»
«Ο Νίκος, η αλήθεια είναι, θέλει οπωσδήποτε να περάσει τη δικιά του άποψη», ανέφερε ακόμη ο μουσικός παραγωγός
Μία αποκάλυψη για τη συνεργασία της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα έκανε ο Μίλτος Καρατζάς, με αφορμή τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο καλλιτεχνικό ζευγάρι, δηλώνοντας πως στο παρελθόν ήθελε να στείλει την τραγουδίστρια σε ένα σημαντικό φεστιβάλ στην Ιαπωνία, αλλά ο συνθέτης δεν την άφησε.
Όπως εξήγησε ο Μίλτος Καρατζάς, ενώ η εμφάνιση αυτή θα μπορούσε να γίνει η αρχή για μία καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο για την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας, λίγο πριν εκείνη αποχωρήσει, της ανέφερε πως αν έμπαινε στο αεροπλάνο, θα τελείωνε οριστικά η συνεργασία τους.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο μουσικός παραγωγός, είπε χαρακτηριστικά: «Η Άννα ήταν πάντα πολύ ήρεμη και είναι η πρώτη φορά που την βλέπω να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Ο Νίκος, η αλήθεια είναι, θέλει οπωσδήποτε να περάσει τη δικιά του άποψη. Πριν από 42-43 χρόνια εγώ ήθελα να στείλω την Άννα σε ένα φεστιβάλ πολύ σημαντικό που θα γινόταν στην Ιαπωνία και επειδή εκεί οι Ιάπωνες μπορούσαν να έκαναν ό,τι ήθελαν, θα ήθελαν να τη βγάλουν πρώτη για να μπορέσει μετά η Άννα να βγει και να κάνει καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά δεν πήγε γιατί δύο μέρες πριν ο Νίκος, ο οποίος δεν ήθελε να μπαίνει στα αεροπλάνα, την παίρνει τηλέφωνο και της λέει "Άκουσε να δεις, αν θες να πας εκεί να το κάνεις, πήγαινε, αλλά ξέχνα με εμένα. Τέρμα. Δεν θα ξανασυνεργαστούμε ποτέ"».
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Ο Μίλτος Καρατζάς τόνισε πως η συμπεριφορά αυτή ήταν συνηθισμένη από τον Νίκο Καρβέλα, ωστόσο το γεγονός πως η Άννα Βίσση τη δεχόταν, δημιούργησε πρόβλημα στη σχέση τους: «Όταν και σε τέτοιο πράγμα, το οποίο ήταν πραγματικά τρομερά σημαντικό για αυτή τότε, δεν αντιδρούσε και δεχόταν οτιδήποτε έλεγε ο Νίκος... Ο Νίκος έμαθε λοιπόν να ζητάει πάντα αυτό που θέλει και να το διεκδικεί και να το πετυχαίνει. Ουσιαστικά η Άννα πληρώνει αυτή την κατά κάποιο τρόπο σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών», ανέφερε.
Όπως εξήγησε ο Μίλτος Καρατζάς, ενώ η εμφάνιση αυτή θα μπορούσε να γίνει η αρχή για μία καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο για την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας, λίγο πριν εκείνη αποχωρήσει, της ανέφερε πως αν έμπαινε στο αεροπλάνο, θα τελείωνε οριστικά η συνεργασία τους.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο μουσικός παραγωγός, είπε χαρακτηριστικά: «Η Άννα ήταν πάντα πολύ ήρεμη και είναι η πρώτη φορά που την βλέπω να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Ο Νίκος, η αλήθεια είναι, θέλει οπωσδήποτε να περάσει τη δικιά του άποψη. Πριν από 42-43 χρόνια εγώ ήθελα να στείλω την Άννα σε ένα φεστιβάλ πολύ σημαντικό που θα γινόταν στην Ιαπωνία και επειδή εκεί οι Ιάπωνες μπορούσαν να έκαναν ό,τι ήθελαν, θα ήθελαν να τη βγάλουν πρώτη για να μπορέσει μετά η Άννα να βγει και να κάνει καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά δεν πήγε γιατί δύο μέρες πριν ο Νίκος, ο οποίος δεν ήθελε να μπαίνει στα αεροπλάνα, την παίρνει τηλέφωνο και της λέει "Άκουσε να δεις, αν θες να πας εκεί να το κάνεις, πήγαινε, αλλά ξέχνα με εμένα. Τέρμα. Δεν θα ξανασυνεργαστούμε ποτέ"».
Δείτε το βίντεο
Ο Μίλτος Καρατζάς τόνισε πως η συμπεριφορά αυτή ήταν συνηθισμένη από τον Νίκο Καρβέλα, ωστόσο το γεγονός πως η Άννα Βίσση τη δεχόταν, δημιούργησε πρόβλημα στη σχέση τους: «Όταν και σε τέτοιο πράγμα, το οποίο ήταν πραγματικά τρομερά σημαντικό για αυτή τότε, δεν αντιδρούσε και δεχόταν οτιδήποτε έλεγε ο Νίκος... Ο Νίκος έμαθε λοιπόν να ζητάει πάντα αυτό που θέλει και να το διεκδικεί και να το πετυχαίνει. Ουσιαστικά η Άννα πληρώνει αυτή την κατά κάποιο τρόπο σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών», ανέφερε.
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