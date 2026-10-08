Citi για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος – Το στοίχημα της METKA
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Citi για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος – Το στοίχημα της METKA

Η Citi διατηρεί στα 52 ευρώ την τιμή στόχο για τη Metlen, με σύσταση Buy, βλέποντας στην πιθανή αυτόνομη εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών σημαντικό καταλύτη για την απελευθέρωση αξίας και την ενίσχυση των προοπτικών του ομίλου

Citi για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος – Το στοίχημα της METKA
Νίκος Μελαχροινός

Στα 52 ευρώ διατηρεί η Citi την τιμή στόχο για τη Metlen Energy & Metals, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Buy, με τον αμερικανικό οίκο να εστιάζει πλέον ιδιαίτερα στην προοπτική αυτόνομης εισαγωγής της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως σημαντικό καταλύτη για τη μετοχή.

Η τιμή στόχος των 52 ευρώ συγκρίνεται με τιμή αναφοράς 49,68 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 4,7%, ενώ μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 3%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 7,7%. Η Citi διατηρεί αμετάβλητη την τιμή στόχο που είχε δώσει κατά την έναρξη κάλυψης της Metlen.

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Νίκος Μελαχροινός
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