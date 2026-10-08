Citi για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος – Το στοίχημα της METKA

Στα 52 ευρώ διατηρεί η Citi την τιμή στόχο για τη Metlen Energy & Metals, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Buy, με τον αμερικανικό οίκο να εστιάζει πλέον ιδιαίτερα στην προοπτική αυτόνομης εισαγωγής της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως σημαντικό καταλύτη για τη μετοχή.



Η τιμή στόχος των 52 ευρώ συγκρίνεται με τιμή αναφοράς 49,68 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 4,7%, ενώ μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 3%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 7,7%. Η Citi διατηρεί αμετάβλητη την τιμή στόχο που είχε δώσει κατά την έναρξη κάλυψης της Metlen.

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