Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier, υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου