Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier, υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές
Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier, υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές
Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου
Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιρειών courier φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο τέθηκε αργά το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και e-banking, αντί για μετρητά.
Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής, κατά τις οποίες οι καταναλωτές εξοφλούν την παραγγελία τους τη στιγμή που παραλαμβάνουν το δέμα από την εταιρεία ταχυμεταφορών.
Στόχος της παρέμβασης είναι ο περιορισμός της χρήσης μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές, η ενίσχυση της διαφάνειας και η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε έναν ακόμη τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, με στόχο το νομοσχέδιο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και e-banking, αντί για μετρητά.
Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής, κατά τις οποίες οι καταναλωτές εξοφλούν την παραγγελία τους τη στιγμή που παραλαμβάνουν το δέμα από την εταιρεία ταχυμεταφορών.
Στόχος της παρέμβασης είναι ο περιορισμός της χρήσης μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές, η ενίσχυση της διαφάνειας και η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε έναν ακόμη τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.
Μέχρι τις 22 Οκτωβρίου η δημόσια διαβούλευσηΥπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης σειρά ρυθμίσεων που αφορούν νοικοκυριά, αγρότες και καταναλωτές.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, με στόχο το νομοσχέδιο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
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