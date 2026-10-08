Νίκος Καρβέλας: Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα και αγάπησα - Θα πρέπει να αναζητήσει από το μηδέν τους μουσικούς πόρους





Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο συνθέτης άφησε αιχμές για τους διαθέσιμους πόρους της άλλης πλευράς, διαχωρίζοντας τους οικονομικούς από τους μουσικούς: «Και κάτι τελευταίο περί "κόντρας". Η θεωρία του πολέμου διδάσκει το εξής: στον πόλεμο, δεν είναι σοφό να ξεμένεις σε μια θέση αποκομμένη από πόρους. Αναπνοή, χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους, πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν».



Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο συνθέτης άφησε αιχμές για τους διαθέσιμους πόρους της άλλης πλευράς, διαχωρίζοντας τους οικονομικούς από τους μουσικούς: «Και κάτι τελευταίο περί "κόντρας". Η θεωρία του πολέμου διδάσκει το εξής: στον πόλεμο, δεν είναι σοφό να ξεμένεις σε μια θέση αποκομμένη από πόρους. Αναπνοή, χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους, πάλι, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν».

Η ανακοίνωση συνεχίζει με τον Νίκο Καρβέλα να απαντάει στην αναφορά της Άννας Βίσση σε οικονομική «εξυπηρέτηση» ύψους 500.000 ευρώ από τον Γιάννη Κούστα, την οποία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η τραγουδίστρια, είχε λάβει ο Νίκος Καρβέλας επειδή βρισκόταν σε ανάγκη. Ο συνθέτης διαψεύδει ότι έλαβε χρήματα από τον επιχειρηματία και σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την αναφορά αυτή.Πιο αναλυτικά, ισχυρίζεται: «Το σημείο όμως της ανακοίνωσης που πραγματικά ξεπερνά το όριο του ανεκτού είναι εκείνο στο οποίο, με μια εντελώς χαοτική και ακατανόητη διατύπωση (όπου συμφύρονται, άτακτα, δήθεν «δάνεια» και δήθεν "εξυπηρετήσεις. Η Άννα μιλάει για δήθεν "εξυπηρέτηση" ύψους 500.000 ευρώ που υποτίθεται πως μου έκανε ο κ. Κούστας, και μάλιστα, επειδή "είχα ανάγκη". Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κ. Κούστα. Όπως λέγεται, το "κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα". Μαθαίνω όμως τώρα, από την ανακοίνωση της Άννας, ότι ειδικά το κεφάλαιο του κ. Κούστα έχει τουλάχιστον μεγάλη καρδιά. Φαίνεται πως η εταιρεία παραγωγής του κ. Κούστα μπορεί να αισθάνεται άβολα όταν πρέπει να πληρώσει σε έναν δημιουργό αυτά που δικαιούται, αλλά, αντ’ αυτού, ο ίδιος ο κ. Κούστας επιδίδεται σε "φιλανθρωπία" για να με βοηθήσει (προφανώς ως "αναξιοπαθούντα"). Αλλά επειδή η μεγαλοψυχία και η φιλανθρωπία έχουν, φαίνεται, και τα όριά τους, από όσα διαβάζω στην ανακοίνωση της Άννας συνάγεται ότι ο κ. Κούστας δεν με "ελέησε" ακριβώς: υποτίθεται μου "δάνεισε" ποσά για να του τα επιστρέψω (ελπίζω, τουλάχιστον, άτοκα)».Και συνεχίζει: «Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τα όσα αναφέρω στο δικό μου δελτίο τύπου ως λαϊκισμό. Αναρωτιέμαι ποια λέξη μπορεί να αποδώσει την κατασκευή μιας τόσο ακραίας μυθοπλασίας, με την οποία οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στο σημείο να αυτοπαρουσιάζονται ως "φιλάνθρωποι".)»Έπειτα, ο συνθέτης στρέφεται στο κοινό, αναγνωρίζοντας ότι η συζήτηση γύρω από τα ποσά μπορεί να προκαλεί αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, όπως σημειώνει, το ζήτημα που θέτει ο ίδιος αφορά πρωτίστως τις αρχές και τα δικαιώματα ενός δημιουργού.Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει: «Στο σημείο αυτό, θα παρακάμψω τόσο την Εταιρεία όσο και την Άννα Βίσση και θα στραφώ στο κοινό: κατανοώ απόλυτα ότι όλη αυτή η συζήτηση περί αμοιβών φαντάζει προκλητική σε ανθρώπους που παλεύουν να βγάλουν τον μήνα. Θα ήθελα όμως να απευθύνω μια ερώτηση σε εκείνους που παρακάμπτουν το θέμα αρχών, που τίθεται εδώ, επικεντρώνοντας στο ύψος των χρημάτων. Ας αναρωτηθούν οι ίδιοι το εξής, και ας απαντήσουν ανυπόκριτα: αν ο μόχθος και η εργασία τους αποτελούσε την βασική πρώτη ύλη του υψηλού κέρδους ενός τρίτου που την εκμεταλλεύεται, θα δέχονταν να αποποιηθούν τα δικαιώματά τους; Πέρα από το θέμα αρχών, όποιος με ξέρει, γνωρίζει ότι δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη διαχείριση και εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτή είναι και η αιτία που, όσο εξωφρενικό και να ακούγεται σε τρίτους, όσο καιρό συμπορευόμασταν, η Άννα έχει όντως χρειαστεί να με στηρίζει οικονομικά. Όπως και εγώ εκείνην. Αυτή την αμοιβαία στήριξη, που έδωσα και που έλαβα, ωστόσο, ποτέ δεν την εξέλαβα ως απλοχεριά ή μεγαλοψυχία».Και προσθέτει: «Θεωρούσα πάντα ότι η αλληλοστήριξη είναι κάτι αυτονόητο για δύο ανθρώπους που έχουν συμπορευτεί με τον τρόπο που έχουμε συμπορευτεί εμείς. Κάποτε, Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίστροφο. Για να τελειώνουμε: όσα της οφείλω, τόσα μου οφείλει».Στη συνέχεια, ο Νίκος Καρβέλας επιστρέφει στο καλλιτεχνικό σκέλος της διαφωνίας του, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί την ουσία της δημόσιας τοποθέτησής του και όχι η οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Απευθυνόμενος ειδικά στην Άννα Βίσση, αναφέρεται στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, στη σχέση των τραγουδιών με την ερμηνεία της και στη διάδραση με το κοινό: «Κάτι αποκλειστικά για την Άννα: τίποτα δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση για το καλλιτεχνικό μέρος, που αποτελεί την αφετηρία και τον κορμό της θέσης μου. Όλη η ανακοίνωση αναλώνεται στα χρήματα. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία. Η ουσία είναι τα ίδια τα τραγούδια, η δική της ερμηνεία και η διάδραση με τον κόσμο. Εάν η Άννα θεωρεί ότι η διάδραση με τον κόσμο στο ΟΑΚΑ ήταν η ίδια με όλες τις άλλες εμφανίσεις της, πλανάται. Δεν είναι θέμα επιλογής "χώρων". Όπως έχω πει, είναι σύγκρουση μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Μετά και από όσα έμαθα περί «φιλανθρωπίας» και τα όσα υπέστην ως προσβολή, δικαιούμαι να προσθέσω: και νοοτροπιών».