Λιποθύμησε στα κρατητήρια ο Φίλιππος Καμπούρης, διεκομίσθη στο νοσοκομείο Γεννηματάς
ΕΛΛΑΔΑ
Φίλιππος Καμπούρης ΓΑΔΑ κρατητήρια

Λιποθύμησε στα κρατητήρια ο Φίλιππος Καμπούρης, διεκομίσθη στο νοσοκομείο Γεννηματάς

Ο Φίλιππος Καμπούρης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και είπε ότι μούδιασε το χέρι του και ένιωσε ζάλη

Λιποθύμησε στα κρατητήρια ο Φίλιππος Καμπούρης, διεκομίσθη στο νοσοκομείο Γεννηματάς
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Εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» διεκομίσθη ο Φίλιππος Καμπούρης από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, όπου κρατείται για την υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης λιποθύμησε στα κρατητήρια αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι μούδιασε το χέρι του και ένιωσε ζάλη. Μάλιστα ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, κάτι το οποίο οι διασώστες δεν επιβεβαίωσαν.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος που βρίσκεται στο νοσοκομείο θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι η εισαγγελία άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του.

Κατά περίπτωση οι συλληφθέντες της μεγάλης αυτής δικογραφίας διώκονται για:

-διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
-ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
-απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
Κλείσιμο
-συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
-νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και για
-μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα είχε συστήσει περίπου 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» για την εξαπάτηση του e-ΕΦΚΑ.
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