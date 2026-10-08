Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων στη Γκράβα την Παρασκευή - Μέχρι την Κυριακή να έχουμε τα πορίσματα για την οσμή, λέει ο Δούκας

«Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε» αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων - Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας





Ο Χάρης Δούκας απηύθυνε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή.







Δείτε την ανακοίνωση του Χάρη Δούκα

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνει μέσω τηλεκπαίδευσης (Webex) σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας από την Παρασκευή (9/10) και μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και τεχνικού ελέγχου.



Σημειώνεται, ότι η



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Πιο αναλυτικά,



Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο θεατράκι της Γκράβας με συμμετοχή ενώσεων γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι εκπρόσωποι των γονέων ζήτησαν ενδελεχή έλεγχο του δικτύου φυσικού αερίου, κοινοποίηση του πορίσματος της Πυροσβεστικής και γραπτές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια. Τέθηκε επίσης θέμα για τα σχέδια εκκένωσης. Μετά τη συγκέντρωση έγινε συμβολικός αποκλεισμός της Ταϋγέτου και πορεία μέσα και γύρω από το συγκρότημα.



Ανάλογη είναι η ανησυχία των εκπαιδευτικών. Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Έλλη Αλεξίου» αναφέρεται στις τρεις ημερομηνίες και υποστηρίζει ότι μετά το τρίτο περιστατικό είναι αναγκαίος ο εξονυχιστικός έλεγχος ολόκληρης της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Ο Σύλλογος θέτει επίσης ζήτημα της ασφάλειας των περίπου 4.000 μαθητών και 400 εκπαιδευτικών και υποστηρίζει ότι απαιτείται σαφής επίσημη τεκμηρίωση για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.



Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Δούκας.Ο Χάρης Δούκας απηύθυνε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως την Κυριακή.«Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για αύριο Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε » ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνει(Webex) σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας από την Παρασκευή (9/10) και μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και τεχνικού ελέγχου.Σημειώνεται, ότι η σχολική μονάδα εκκενώθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όταν αναφέρθηκε εκ νέου έντονη οσμή. Η κινητοποίηση ήταν άμεση: Δήμος Αθηναίων, Πυροσβεστική, Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία και η Enaon βρέθηκαν στο σημείο, ενώ οι μαθητές και οι περίπου 400 εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν προληπτικά. Ο πρώτος έλεγχος της Enaon δεν εντόπισε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, η οσμή είχε αναφερθεί και νωρίτερα. Μάλιστα, στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου.Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και οι οικογένειες των παιδιών αντιδρούν, απαιτώντας όχι μόνο να διερευνηθεί ενδελεχώς το εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου αλλά και το από πού προέρχεται η επίμονη οσμή, καθώς επίσης και το αν μπορεί να αποκλειστεί με τεχνικά τεκμηριωμένο τρόπο κάθε κίνδυνος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.Πιο αναλυτικά,Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο θεατράκι της Γκράβας με συμμετοχή ενώσεων γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι εκπρόσωποι των γονέων ζήτησαν ενδελεχή έλεγχο του δικτύου φυσικού αερίου, κοινοποίηση του πορίσματος της Πυροσβεστικής και γραπτές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια. Τέθηκε επίσης θέμα για τα σχέδια εκκένωσης. Μετά τη συγκέντρωση έγινε συμβολικός αποκλεισμός της Ταϋγέτου και πορεία μέσα και γύρω από το συγκρότημα.Ανάλογη είναι η ανησυχία των εκπαιδευτικών. Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Έλλη Αλεξίου» αναφέρεται στις τρεις ημερομηνίες και υποστηρίζει ότι μετά το τρίτο περιστατικό είναι αναγκαίος ο εξονυχιστικός έλεγχος ολόκληρης της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Ο Σύλλογος θέτει επίσης ζήτημα της ασφάλειας των περίπου 4.000 μαθητών και 400 εκπαιδευτικών και υποστηρίζει ότι απαιτείται σαφής επίσημη τεκμηρίωση για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, τοποθετήθηκε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής με ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την οποία το συγκρότημα της Γκράβας είναι «απόλυτα ασφαλές», ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει παράλληλα από το ΥΠΑΙΘΑ και την ΚΤΥΠ να πραγματοποιήσουν δικούς τους ελέγχους.



Επισημαίνεται, ότι η παροχή φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος έχει διακοπεί για προληπτικούς λόγους και οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας της εσωτερικής εγκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Δήμος έχει αναφέρει ότι για την επανασύνδεση απαιτείται το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.



Μπακογιάννης: Ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας τη δουλειά του Σφοδρή κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ασκεί η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, με αφορμή το ζήτημα της Γκράβας, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για καθυστερήσεις στη διερεύνηση του προβλήματος και αποποίηση ευθυνών.



Σε ανακοίνωσή της, με τίτλο «Ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας τη δουλειά του», η παράταξη υποστηρίζει ότι, σχεδόν έναν μήνα μετά την εμφάνιση του προβλήματος, στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει καταφέρει ούτε να διερευνήσει πλήρως τα αίτια της οσμής ούτε να δώσει οριστική λύση.



«Τη μπάλα στην εξέδρα για ακόμη μία φορά πετάει ο κ. Δούκας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, με την παράταξη του κ. Μπακογιάννη να επισημαίνει ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων ανήκει στον Δήμο.



Παράλληλα, κατηγορεί τον δήμαρχο ότι μεταθέτει τις ευθύνες σε άλλους φορείς, επικαλούμενος άλλοτε το υπουργείο, άλλοτε τον εργολάβο και άλλοτε συλλόγους και υπηρεσίες, όπως υποστηρίζει ότι συνέβη και κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Τη μπάλα στην εξέδρα για ακόμη μία φορά πετάει ο κ. Δούκας, με τη Δημοτική Αρχή, εδώ και σχεδόν έναν μήνα (από τις 16 Σεπτεμβρίου), να μην έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει, το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.



Με την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων να ανήκει ξεκάθαρα στον εκάστοτε Δήμο, ο Δήμος Αθηναίων δηλώνει αναρμόδιος και αναζητά ευθύνες, ανάλογα με την ημέρα, την ώρα και την περίσταση, στο Υπουργείο, στον εργολάβο, σε «φορείς» και «συλλόγους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σήμερα ο ίδιος ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο.



Πέντε χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στον αέρα, χωρίς έναν υπεύθυνο συνομιλητή που να μπορεί να τους παρέχει πλήρη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα και, κυρίως, χωρίς να τους παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την ασφάλεια των παιδιών.



Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αρχή εγκλωβισμένη στην ανευθυνότητά της, στις 5 Οκτωβρίου δήλωνε δημοσίως ότι οι έλεγχοι είχαν ήδη ξεκινήσει, ενώ σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πρόκειται να ξεκινήσουν μόλις αύριο, 9 Οκτωβρίου. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα παρείχε διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, τα οποία παρέμεναν ανοιχτά και μάλιστα οι μαθητές έπαιρναν και απουσίες.



Και αφού στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του θέματος, αποδέχθηκε τελικά τις εισηγήσεις των παρατάξεων και των συλλόγων γονέων για αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Καμία επιστροφή στις τάξεις, χωρίς υπεύθυνες εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.



Ο κ. Δούκας οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορεί να εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες στα εύκολα και να εξαφανίζεται στα δύσκολα, μεταθέτοντας ευθύνες. Δεν είναι ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι ζήτημα ευθύνης. Και αυτή την ευθύνη, δεν μπορεί να συνεχίσει να την αποφεύγει».



Τι έχει συμβεί στη Γκράβα Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων, αναφορές για οσμή αερίου από το σχολικό συγκρότημα καταγράφηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου, στις 21 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου 2026. Όπως ανέφεραν γονείς και μαθητές στο ΕΡΤnews, η οσμή ήταν αντιληπτή τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολικό συγκρότημα ενώ την περιγράφουν ως ιδιαίτερα έντονη, παρομοιάζοντάς την με βουτάνιο.



Ειδικότερα, η πρώτη αναφορά έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου ακολούθησε νέο περιστατικό. Τότε, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά εντοπίστηκε πρόβλημα στην πλακέτα του συναγερμού. Στις 2 Οκτωβρίου, η έντονη οσμή επανεμφανίστηκε και αυτή τη φορά αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση ολόκληρου του συγκροτήματος. Η αλληλουχία αυτή είναι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία της σχολικής κοινότητας.



Πράγματι, το πρωί της 2ας Οκτωβρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για έντονη οσμή στον χώρο. Κλιμάκιο της Enaon έφτασε στο συγκρότημα και πραγματοποίησε μετρήσεις. Από τον πρώτο έλεγχο δεν προέκυψε διαρροή αερίου. Ο Δήμος, ωστόσο, προχώρησε σε δεύτερο έλεγχο, ενώ στο σημείο βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκε το σύνολο του συγκροτήματος, δηλαδή τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Το γεγονός ότι δεν ανιχνεύθηκε διαρροή δεν οδήγησε στην άμεση επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων. Αντίθετα, ο Δήμος ζήτησε από την Enaon να διακόψει προληπτικά την παροχή φυσικού αερίου.



Τι έχει δείξει μέχρι τώρα ο έλεγχος Η Enaon έχει αναφέρει ότι από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου από το δίκτυο διανομής. Επειδή όμως δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι τώρα η προέλευση της οσμής, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, η Εnaon έχει ανακοινώσει ότι το προσωπικό Άμεσης Επέμβασης μετέβη στο συγκρότημα και πραγματοποίησε τεχνικούς ελέγχους παρουσία της Πυροσβεστικής. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου και δεν εντοπίστηκε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Επειδή, όμως, η πηγή της οσμής δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, ακόμη κι αν δεν εντοπίστηκε διαρροή στο αντικείμενο του συγκεκριμένου ελέγχου, δηλαδή στο δίκτυο διανομής, συνεχίζεται ο έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης.



Παράλληλα, έχει εξεταστεί και το ενδεχόμενο η οσμή να μην προέρχεται από φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το ΕΡΤnews, εξετάζεται ακόμη και η πιθανότητα να σχετίζεται με διαλύτες ή άλλες ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών και βαψιμάτων στον χώρο.



Ο Δήμος, από την πλευρά του, έχει διευκρινίσει ότι, προκειμένου να επανασυνδεθεί η εγκατάσταση, απαιτείται έλεγχος αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων από τον μετρητή έως το λεβητοστάσιο, καθώς και η έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού ελέγχου. Επομένως, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η παροχή φυσικού αερίου παραμένει κλειστή.



Δεδομένων των εξελίξεων, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρενέβη, όπως προαναφέρθηκε, με σχετική επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στις 6 Οκτωβρίου. Ζητά να μην περιοριστούν οι έλεγχοι στις εταιρείες και στις δημοτικές υπηρεσίες, αλλά να πραγματοποιηθεί αντίστοιχος έλεγχος από τους μηχανισμούς του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ ΑΕ. Στην επιστολή του επισημαίνει ότι ο Δήμος έχει ήδη ζητήσει από την Enaon EDA και την ICON GROUP να πραγματοποιήσουν για δεύτερη φορά εξαντλητικούς ελέγχους, με στόχο την πλήρη διασφάλιση μαθητών και εκπαιδευτικών.



Παράλληλα, σημειώνει ότι η παροχή αερίου έχει διακοπεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι. Ο δήμαρχος αναγνωρίζει ότι ο πρώτος έλεγχος δεν έδειξε πρόβλημα, αλλά θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει και δεύτερος, θεσμικά ανεξάρτητος έλεγχος από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση από πλευράς υπουργείου Παιδείας παρά μόνο από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, το οποίο χαρακτηρίζει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας «απόλυτα ασφαλές», αφού όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της προηγήθηκε άμεση κινητοποίηση και πλήρης συντονισμός των αρμόδιων φορέων.



Σε κάθε περίπτωση, η σχολική κοινότητα δεν θεωρεί το ζήτημα λήξαν. Υπενθυμίζεται, ότι στις 5 Οκτωβρίου μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματα, ζητώντας έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων ενώ ακολούθησαν οι κινητοποιήσεις που περιγράφηκαν ανωτέρω.



Ποια στάση κρατά το υπουργείο Παιδείας «Για τα κτήρια δεν έχει ευθύνη το υπουργείο Παιδείας, αρμόδιοι είναι μόνο οι δήμοι», υπογραμμίζουν στο protothema.gr ανώτερα στελέχη του υπουργείου.



Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους ίδιους, «όταν προέκυψε το ζήτημα στη Γκράβα, δόθηκε άμεσα εντολή από το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννη Παπαδομαρκάκη προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για το συντονισμό των ενεργειών. Με δική τους πρωτοβουλία, δηλαδή, έγινε η κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών, προκειμένου να διενεργηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι – κλήθηκε αμέσως η Πυροσβεστική και τα τεχνικά κλιμάκια, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και οι αστυνομικές αρχές. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο Παιδείας του δήμου Αθηναίων, ο οποίος μάλιστα προχώρησε σε ανάρτηση, όπου διαβεβαιώνει ότι το κτήριο είναι ασφαλές».



Όπως γίνεται γνωστό, ο κ.Παπαδομαρκάκης έχει ήδη ενημερωθεί από τα ανώτερα κλιμάκια της Πυροσβεστικής και από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις εξελίξεις. Όσο για το εάν θα δοθεί κάποια απάντηση από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας προς την επιστολή που απέστειλε χθες, 6 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Αθηναίων, ασφαλείς πηγές του υπουργείου Παιδείας αναφέρουν πως δεν αναμένεται κάτι τέτοιο, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. «Για ό,τι σχετίζεται με τις αρμοδιότητές μας, κινήθηκαν ακαριαία όλες οι διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα το παρακολουθεί στενά και η Περιφερειακή Διεύθυνση και το υπουργείο Παιδείας».



Το ζήτημα της ενεργειακής αυτονομίας Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο, ένα παλαιότερο ζήτημα για τη Γκράβα, σύμφωνα με γονείς και εκπαιδευτικούς: την ενεργειακή αυτονομία των σχολικών μονάδων.



Αξίζει να αναφερθεί, ότι το συγκρότημα της Γκράβας δεν είναι ένα σχολείο. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σύνολο σχολικών μονάδων, στο οποίο στεγάζονται σχολεία τόσο του Δήμου Αθηναίων όσο και του Δήμου Γαλατσίου. Συγκεκριμένα, εντός του συγκροτήματος λειτουργούν 18 σχολικές μονάδες και μία ΣΑΕΚ, με περίπου 4.000 μαθητές και περίπου 400 εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό. Το γεγονός αυτό, εξηγεί γιατί ένα τεχνικό πρόβλημα σε μία εγκατάσταση μπορεί να έχει επιπτώσεις σε πολύ μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων.



Επομένως, η ενεργειακή αυτονομία των σχολείων αναδεικνύεται σε σημαντικό ζήτημα. Ο αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης έχει επισημάνει ότι στη Γκράβα πολλά σχολεία δεν διαθέτουν αυτονομία στο ενεργειακό τους σύστημα. Τα σχολεία λειτουργούν με κοινό καυστήρα και κοινό σύστημα, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στη διαχείριση και στον έλεγχο των εγκαταστάσεων. Ο Δήμος είχε ήδη από τις 4 Ιουνίου 2026 απευθυνθεί στην ΚΤΥΠ ζητώντας την ενεργειακή αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και την εγκατάσταση διακριτών μονάδων ψύξης και θέρμανσης ανά σχολείο.



Μετά το νέο περιστατικό, το αίτημα επαναδιατυπώθηκε με νέα επιστολή προς την ΚΤΥΠ.