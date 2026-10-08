Αθώοι οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Βαλυράκη - «Θα συνεχίσω να πολεμάω, ο Σήφης δολοφονήθηκε» λέει η σύζυγός του

Η δίκη διήρκεσε περίπου έναν χρόνο - Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή των δυο αδελφών κατηγορουμένων - Ο πρώην υπουργός είχε βρεθεί νεκρός στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας





Μειοψήφησε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δυο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Το δικαστήριο με την απόφασή του αυτή δεν έκανε δεκτή την πρόταση που είχε κάνει σε προηγούμενη δικάσιμο





Η υπόθεση Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό του σκάφος για ψάρεμα. Αργότερα βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα, με σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκαν ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες και στοιχεία που έδειχναν ότι στην περιοχή είχε υπάρξει περιστατικό με άλλο αλιευτικό σκάφος.



Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη



δύο επαγγελματίες ψαράδες, αδέλφια, οι οποίοι δικάστηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν διαπληκτισμό με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα και στη συνέχεια να τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να χάσει τη ζωή του.



Κατά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Υποστήριξαν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.



Η δίκη διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο όπου βρισκόταν ο Σήφης Βαλυράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.



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Παράλληλα, στη δίκη εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την παρουσία των δύο κατηγορουμένων στην περιοχή, τα οχήματα και τις κινήσεις τους εκείνη την ημέρα, καθώς και τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντός τους.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στα ιατροδικαστικά ευρήματα. Η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει ότι τα τραύματα που έφερε ο Σ. Βαλυράκης παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο και όχι σε ένα απλό θαλάσσιο ατύχημα. Στη διάρκεια της δίκης εξετάστηκε εκτενώς το είδος και η προέλευση των τραυμάτων στη σορό του θύματος με τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Βαλυράκη, να καταθέτει με βεβαιότητα στο δικαστήριο και υποστήριξε ότι ο σύζυγός της δεν πέθανε από ατύχημα αλλά δολοφονήθηκε.



Τι είχε προτείνει ο εισαγγελέας Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, Παν. Ηλιόπουλος, είχε ζητήσει την ενοχή των δυο αδελφών κατηγορουμένων όπως κατηγορούνται.



«Από όλα αυτά τα πραγματικά περιστατικά προέκυψε ότι εκείνη την ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων βγήκε από το λιμάνι της Ερέτριας και βρέθηκε στο σημείο Πεζονήσι και Αγία Τριάδα. Αντιλήφθηκαν το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη οι κατηγορούμενοι και τα δυο σκάφη μείωσαν ταχύτητα και διαπληκτίστηκαν. Ενεργήθηκαν επικίνδυνοι ελιγμοί γύρω από το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και ακολούθησε κυματισμός. Το σκάφος Βαλυράκη ήταν με κινητήρα αναμμένο. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων με την χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα στον Βαλυράκη, τον έπληξε στο πάνω μέρος του σώματός του με αποτέλεσμα την πτώση του στο νερό. Τον χτύπησε με το κοντάρι δυο με τρεις φορές», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του την οποία τελικά σήμερα δεν υιοθέτησε το δικαστήριο.



Την αθώωση των δυο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη , αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία (6-1) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά αποδεικτική διαδικασία.Μειοψήφησε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι οι δυο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Το δικαστήριο με την απόφασή του αυτήπου είχε κάνει σε προηγούμενη δικάσιμο ο εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την ενοχή των δυο κατηγορούμενων. Η υπό εκδίκαση υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει με το φουσκωτό του σκάφος για ψάρεμα. Αργότερα βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα, με σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκαν ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες και στοιχεία που έδειχναν ότι στην περιοχή είχε υπάρξει περιστατικό με άλλο αλιευτικό σκάφος.Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα , αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν, αδέλφια, οι οποίοι δικάστηκαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν διαπληκτισμό με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ ενώ βρίσκονταν στη θάλασσα και στη συνέχεια να τον χτύπησαν, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να χάσει τη ζωή του.Κατά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Υποστήριξαν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και ότιΗ δίκη διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια 60 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο όπου βρισκόταν ο Σήφης Βαλυράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρουσιάστηκαν μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι είχαν δει ή αντιληφθεί περιστατικό διαπληκτισμού στη θάλασσα. Χαρακτηριστική ήταν κατάθεση μάρτυρα τον Ιανουάριο του 2026, ο οποίος περιέγραψε ότι είχε δει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη να βγαίνει στη θάλασσα και μίλησε για περιστατικό διαπληκτισμού με αλιευτικό σκάφος.Παράλληλα, στη δίκη εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την παρουσία των δύο κατηγορουμένων στην περιοχή, τα οχήματα και τις κινήσεις τους εκείνη την ημέρα, καθώς και τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντός τους.Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στα ιατροδικαστικά ευρήματα. Η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει ότι τα τραύματα που έφερε ο Σ. Βαλυράκης παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο και όχι σε ένα απλό θαλάσσιο ατύχημα. Στη διάρκεια της δίκης εξετάστηκε εκτενώς το είδος και η προέλευση των τραυμάτων στη σορό του θύματος με τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Βαλυράκη, να καταθέτει με βεβαιότητα στο δικαστήριο και υποστήριξε ότι ο σύζυγός της δεν πέθανε από ατύχημα αλλά δολοφονήθηκε.Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, Παν. Ηλιόπουλος, είχε ζητήσει την ενοχή των δυο αδελφών κατηγορουμένων όπως κατηγορούνται.«Από όλα αυτά τα πραγματικά περιστατικά προέκυψε ότι εκείνη την ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων βγήκε από το λιμάνι της Ερέτριας και βρέθηκε στο σημείο Πεζονήσι και Αγία Τριάδα. Αντιλήφθηκαν το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη οι κατηγορούμενοι και τα δυο σκάφη μείωσαν ταχύτητα και διαπληκτίστηκαν. Ενεργήθηκαν επικίνδυνοι ελιγμοί γύρω από το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και ακολούθησε κυματισμός. Το σκάφος Βαλυράκη ήταν με κινητήρα αναμμένο. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων με την χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα στον Βαλυράκη, τον έπληξε στο πάνω μέρος του σώματός του με αποτέλεσμα την πτώση του στο νερό. Τον χτύπησε με το κοντάρι δυο με τρεις φορές», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο εισαγγελικός λειτουργός στην πρότασή του την οποία τελικά σήμερα δεν υιοθέτησε το δικαστήριο.

«Η αλήθεια θα φανερωθεί»

Η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης δήλωσε:



«Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, έξι άτομα τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί».







«Νιώθουμε δικαιωμένοι, εγώ και οι αδερφός μου είμαστε αθώοι, τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία», ανέφερε ένας εκ των δύο ψαράδων.





«Η αθωότητα βασίστηκε σε βεβαία δικανική πεποίθηση περί μη τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας» Σε ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο του Αλέξιου Κούγια που είχε αναλάβει την υπεράσπιση των δύο ψαράδων αναφέρονται τα εξής:



Σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε κατά συντριπτική πλειοψηφία 6-1 αθώους τους δύο εντολείς μας που ήταν κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.



Παρά τα όσα ψευδώς διασπείρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρά τη συστηματικά μονόπλευρη παρουσίαση της υπόθεσης από τον Τύπο υπέρ των ισχυρισμών της αντιδίκου πλευράς, η αθωότητα των εντολέων μας δεν βασίστηκε απλώς σε αμφιβολίες αλλά σε βεβαία δικανική πεποίθηση περί μη τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από τους δύο ψαράδες κατηγορουμένους.



Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση ενός επίπονου αλλά και μεθοδικού αγώνα που δόθηκε από τους συνεργάτες του γραφείου μας, Κωνσταντίνο Συνοδινό, Παναγιώτα Σκούρτη και Αναστασία Πορφυρίδου, και τους τεχνικούς μας συμβούλους, ώστε να αναδειχθεί στο Δικαστήριο η αθωότητα των εντολέων μας και να μπορέσει το Δικαστήριο να αποφασίσει με πλήρη δικανική πεποίθηση και όχι απλά με αμφιβολίες.



Ταυτόχρονα, η σημερινή απόφαση στέλνει προς πάσα κατεύθυνση ένα ηχηρό μήνυμα: η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται μέσω εντυπώσεων, υποθέσεων και δημοσίων διαπομπεύσεων, αλλά μόνο εντός της δικαστικής αίθουσας και με βάση τον νόμο, την επιστήμη και τις αποδείξεις και ιδίως εκείνες τις αποδείξεις που είναι αδιάβλητες και αντικειμενικές.



Αθήνα, 08/10/2026 Με εκτίμηση και σεβασμό, ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ