Το παρασκήνιο του γεύματος Μητσοτάκη, Ρούμπιο, υπουργών και επιχειρηματιών στις 5 ροτόντες του Tudor Hall

Το δείπνο το βράδυ της Τετάρτης ήταν το επιστέγασμα μιας άκρως ικανοποιητικής για τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ επίσκεψης, καθώς έστειλε τα πολιτικά μηνύματα που επιθυμούσε με φόντο την Πνύκα

Σε άλλο τραπέζι κάθισαν ο εορτάζων (είχε χθες γενέθλια) υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, o υ πουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο πρόεδρος και CEO του ομίλου Antenna Θοδωρής Κυριακού, η εφοπλιστής Μαρία Αγγελικούση του ομώνυμου ομίλου. Επίσης, ο ειδικός σύμβουλος για τα ενεργειακά Τζόσουα Βολτς που έχει σημαντική εμπλοκή στο project του Κάθετου Διαδρόμου. Σημειωτέον, ο κ. Δένδιας αποχώρησε λίγο νωρίτερα από το τέλος του δείπνου, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια του μαζί με τη σύζυγό του.



Σε άλλη ροτόντα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, αλλά και ο Α/ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης και ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος.



Τέλος, σε άλλα τραπέζια βρίσκονταν μεταξύ άλλων: ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, οι δύο υφυπουργοί Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης που χειρίστηκαν τον πολιτικό διάλογο, αλλά και επιχειρηματίες, όπως ο εφοπλιστής και πρώην πρόεδρος του Propeller Club Κωστής Φραγκούλης.



Το μενού Ως προς το μενού που άφησε άριστες εντυπώσεις, ειδικά στους Αμερικανούς προσκεκλημένους, ο κ. Κουστούδης και η ομάδα του σέρβιραν προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο μοσχαριού ή και σε ορισμένες περιπτώσεις ψάρι για κυρίως και τέλος ένα γλυκό με αχλάδι. Τα κρασιά που σερβιρίστηκαν ήταν βεβαίως Ελληνικά, ενώ η φιλοσοφία του μενού παρέπεμπε στο αμερικανικό surf and turf.