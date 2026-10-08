«Κλείσαμε συμφωνίες με τον ίδιο τον Καμπούρη»: Τραγουδιστές καταρρίπτουν τον ισχυρισμό του για... απλούς υπαλλήλους στην απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ
«Κλείσαμε συμφωνίες με τον ίδιο τον Καμπούρη»: Τραγουδιστές καταρρίπτουν τον ισχυρισμό του για... απλούς υπαλλήλους στην απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ
Την Κυριακή η απολογία του Φίλιππου Καμπούρη και των συγκατηγορουμένων του - Ο ρόλος του «κωλοτούμπα» - Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση του Καμπούρη
Σε πραγματικές και πλασματικές εταιρείες συνεχίζουν τις έρευνές τους, ψάχνοντας υπολογιστές, έγγραφα και άλλα στοιχεία, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη.
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, παρουσιαστής και επιχειρηματίας, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας την ερχόμενη Κυριακή.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και, μέχρι την απολογία του, παραμένει κρατούμενος.
Την ίδια ημέρα απολογούνται η σύζυγός του, Άννα Συνούλη, και εννέα ακόμη συγκατηγορούμενοι, που ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση και απάτη κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα. Στον Καμπούρη αποδίδεται η διεύθυνση της οργάνωσης.
Η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 1,5 εκατ. αφορούν τον e-ΕΦΚΑ. Οι Αρχές περιγράφουν ένα δίκτυο εταιρειών που άνοιγαν στο όνομα «αχυρανθρώπων», δεν απέδιδαν εισφορές και φόρους και έκλειναν διαδοχικά.
«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία!», φώναζε ο Φίλιππος Καμπούρης καθώς οδηγούταν στον εισαγγελέα, χθες, με τους δικηγόρους του (οι κ.κ. Λύτρας και Γλύκας), να ξεκαθαρίζουν την υπερασπιστική του γραμμή: η υπόθεση αφορά χρέη προς τον ΕΦΚΑ και όχι απάτη.
Κατά τον εντολέα του, σε ορισμένες εταιρείες ήταν απλός υπάλληλος και σε άλλες ενδεχομένως αφανής εταίρος. Οι επιχειρήσεις, πρόσθεσε, είχαν πραγματική δραστηριότητα και απλώς δεν πλήρωσαν κάποια ποσά.
Για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, ο συνήγορος είπε ότι αποδίδεται σχεδόν αυτόματα όπου εμπλέκονται πάνω από τρία πρόσωπα και ότι συχνά καταρρέει στο ακροατήριο.
Σημείωσε ότι η υπεράσπιση δεν είχε λάβει ακόμη αντίγραφα της δικογραφίας.
Απέναντι στη γραμμή του «απλού υπαλλήλου» στέκονται οι μαρτυρίες ανθρώπων της νύχτας. Περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές, που εμφανίστηκαν κατά καιρούς στα νυχτερινά κέντρα τα οποία φέρεται να λειτουργούσε ο Καμπούρης, κατέθεσαν ως μάρτυρες στις Αρχές. Βρίσκονται ανάμεσα στους δεκάδες εργαζομένους που εμφανίζονταν ασφαλισμένοι, χωρίς να έχουν αποδοθεί ποτέ οι εισφορές τους.
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, παρουσιαστής και επιχειρηματίας, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας την ερχόμενη Κυριακή.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και, μέχρι την απολογία του, παραμένει κρατούμενος.
Την ίδια ημέρα απολογούνται η σύζυγός του, Άννα Συνούλη, και εννέα ακόμη συγκατηγορούμενοι, που ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση και απάτη κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα. Στον Καμπούρη αποδίδεται η διεύθυνση της οργάνωσης.
Η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 1,5 εκατ. αφορούν τον e-ΕΦΚΑ. Οι Αρχές περιγράφουν ένα δίκτυο εταιρειών που άνοιγαν στο όνομα «αχυρανθρώπων», δεν απέδιδαν εισφορές και φόρους και έκλειναν διαδοχικά.
«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία!», φώναζε ο Φίλιππος Καμπούρης καθώς οδηγούταν στον εισαγγελέα, χθες, με τους δικηγόρους του (οι κ.κ. Λύτρας και Γλύκας), να ξεκαθαρίζουν την υπερασπιστική του γραμμή: η υπόθεση αφορά χρέη προς τον ΕΦΚΑ και όχι απάτη.
Τι υποστηρίζει ο ένας εκ των δικηγόρων τουΟ κ. Λύτρας υποστήριξε ότι ένα χρέος προς το ασφαλιστικό ταμείο δεν συνιστά από μόνο του απάτη και ότι παρόμοιες οφειλές έχουν πολλοί Έλληνες.
Κατά τον εντολέα του, σε ορισμένες εταιρείες ήταν απλός υπάλληλος και σε άλλες ενδεχομένως αφανής εταίρος. Οι επιχειρήσεις, πρόσθεσε, είχαν πραγματική δραστηριότητα και απλώς δεν πλήρωσαν κάποια ποσά.
Για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, ο συνήγορος είπε ότι αποδίδεται σχεδόν αυτόματα όπου εμπλέκονται πάνω από τρία πρόσωπα και ότι συχνά καταρρέει στο ακροατήριο.
Σημείωσε ότι η υπεράσπιση δεν είχε λάβει ακόμη αντίγραφα της δικογραφίας.
Ελέγχονται και για φοροδιαφυγήΤο κατηγορητήριο, πάντως, βάρυνε. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών παρήγγειλε να ερευνηθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, για αδήλωτα εισοδήματα και ΦΠΑ. Οι πράξεις που αποδίδονται στο ζεύγος έγιναν έτσι επτά, ενώ οι κατηγορούμενοι είναι συνολικά δώδεκα, με έντεκα συλληφθέντες.
Απέναντι στη γραμμή του «απλού υπαλλήλου» στέκονται οι μαρτυρίες ανθρώπων της νύχτας. Περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές, που εμφανίστηκαν κατά καιρούς στα νυχτερινά κέντρα τα οποία φέρεται να λειτουργούσε ο Καμπούρης, κατέθεσαν ως μάρτυρες στις Αρχές. Βρίσκονται ανάμεσα στους δεκάδες εργαζομένους που εμφανίζονταν ασφαλισμένοι, χωρίς να έχουν αποδοθεί ποτέ οι εισφορές τους.
Διάσημοι τραγουδιστές ασφαλισμένοι από το κύκλωμα του ΚαμπούρηΣύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μεταξύ αυτών που πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί από αυτούς ανέφεραν ότι τη συνεργασία τους δεν την έκλεισαν με κάποιον «μπροστινό», αλλά με τον ίδιο τον Καμπούρη.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης βίντεο και αναρτήσεις στα social media που συνδέουν το ζευγάρι με τα μαγαζιά.
Το δίκτυο που περιγράφει η ΕΛ.ΑΣ. αριθμεί 29 εταιρείες στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκονται γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, στην Πέτρου Ράλλη, στην Πειραιώς και στη λεωφόρο Συγγρού.
Στον χώρο της εστίασης, το ενδιαφέρον στρέφεται σε ψητοπωλείο της Καλλιθέας, στέκι επωνύμων, όπου σύχναζαν τραγουδιστές και ηθοποιοί. Η εταιρεία του συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 με κεφάλαιο μόλις 100 ευρώ. Αφανείς εταίροι φέρονται να ήταν δύο αδέλφια επιχειρηματίες, συγκατηγορούμενοι του Καμπούρη.
Στα χαρτιά, όμως, εμφανίζεται ένα πρόσωπο πολύ γνώριμο στο κοινό του Extra 3 όπου «έλαμψε» με τις εκπομπές του ο Καμπούρης. Πρόκειται για τον «Κωλοτούμπα», Ι. Κ. των εκπομπών του Καμπούρη, που κατά τις Αρχές λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος». Στο ψητοπωλείο αναφέρεται ως μέτοχος και διαχειριστής. Ο ρόλος του δεν φέρεται να σταματά εκεί.
Ο 59χρονος εμφανίζεται διαχειριστής σε 22 εταιρείες και η σύζυγός του σε άλλες έξι, ανάμεσά τους διαφημιστικές και νυχτερινά κέντρα. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι οι «μπροστινοί» επιλέγονταν λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης, ώστε να μην μπορεί να εισπραχθεί τίποτα από αυτούς.
Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προκύπτει, κατά τη δικογραφία, ότι ο «Κωλοτούμπας» ρωτούσε τον Καμπούρη για την κατάσταση της εταιρείας του ψητοπωλείου και ότι λάμβανε χρήματα για τις «υπηρεσίες» του. Ο Καμπούρης φέρεται να φρόντιζε και για τις δικαστικές εκκρεμότητες που προέκυπταν σε βάρος του από τη διαχείριση των εταιρειών.
Υπάρχει και μια λεπτομέρεια που δένει με τη γραμμή της υπεράσπισης. Τον Αύγουστο ο Καμπούρης είχε καταθέσει ενόρκως στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας ότι εργαζόταν στο ψητοπωλείο ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων.
Είχε καταγγείλει ότι στις 9 Αυγούστου 2026 δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από υπάλληλο, την ώρα που μιλούσε στο προσωπικό για τις άδειες. Βέβαια, αν και, όπως φαίνεται, επρόκειτο για υπάλληλο του ψητοπωλείου, ο δράστης της επίθεσης κατηγορήθηκε από τον Καμπούρη -μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα του ΛΑΟΣ- ότι είναι… τζιχαντιστής και ότι τον μαχαίρωσε επειδή έβλεπε τις εκπομπές του.
Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η συνολική ζημιά του Δημοσίου φτάνει τα 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από τους εταιρικούς λογαριασμούς ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα φέρονται να κατευθύνονταν σε πολυτελή διαβίωση και τζόγο. Όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών θα κριθούν από την ανακρίτρια την Κυριακή.
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