Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
«Να πας στη χώρα σου»: Καταγγελία για ρατσιστική συμπεριφορά καθηγήτριας σε βάρος 13χρονης στο Ηράκλειο Αττικής
«Να πας στη χώρα σου»: Καταγγελία για ρατσιστική συμπεριφορά καθηγήτριας σε βάρος 13χρονης στο Ηράκλειο Αττικής
Οι μαθητές προχώρησαν σήμερα σε κατάληψη - Η ίδια εκπαιδευτικός είχε καταγγελθεί και το 2025 για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε 12χρονη με κινητικές δυσκολίες
Aναστάτωση έχει προκληθεί στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής μετά από καταγγελία για λεκτική και ρατσιστική συμπεριφορά εκπαιδευτικού σε βάρος 13χρονης μαθήτριας της Β΄ Γυμνασίου.
Οι μαθητές προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, σε κατάληψη του σχολείου, αντιδρώντας στο περιστατικό και ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς αφορά στην ίδια εκπαιδευτικό, που είχε απασχολήσει τη σχολική κοινότητα και το προηγούμενο σχολικό έτος.
Η συγκεκριμένη καθηγήτρια πρόκειται να μετακινηθεί σε άλλη σχολική μονάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.
Η μητέρα της υποστηρίζει ότι η καθηγήτρια έκανε αναφορά στο χρώμα του δέρματος και στην καταγωγή της κόρης της και φέρεται να της είπε «να πας στη χώρα σου». Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η εκπαιδευτικός φέρεται επίσης να πέταξε στο έδαφος το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η μαθήτρια και να της ζήτησε να τα μαζέψει.
Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες της οικογένειας και δεν συνιστούν μέχρι στιγμής διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά ενώ η διερεύνησή τους από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές είναι αυτή που θα πρέπει να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.
Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία ήταν αρκετή για να προκαλέσει άμεση αντίδραση των μαθητών. Το σχολείο τελεί υπό κατάληψη, σήμερα 8 Οκτωβρίου, ενώ οι μαθητές ζητούν να δοθεί λύση στην υπόθεση και να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η καθηγήτρια σε βάρος της οποίας υπάρχει η καταγγελία, θα μετακινηθεί σε λύκειο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Επίσης, περνάει ΕΔΕ, για να αποσαφηνιστεί το τί ακριβώς έχει συμβεί.
Το Φεβρουάριο του 2025, μαθητές είχαν προχωρήσει και τότε σε κατάληψη του 6ου Γυμνασίου, μετά από περιστατικό, που αφορούσε σε 12χρονη μαθήτρια με σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικές δυσκολίες.
Σύμφωνα με την τότε καταγγελία, η μαθήτρια χρησιμοποίησε τον ανελκυστήρα του σχολείου, όπως της είχε επιτραπεί λόγω της κατάστασής της. Η εκπαιδευτικός φέρεται να αμφισβήτησε την ανάγκη χρήσης του και να της απευθύνθηκε με τρόπο που η οικογένεια χαρακτήρισε προσβλητικό και απαξιωτικό.
Η μαθήτρια, σύμφωνα με τις τότε αναφορές, ξέσπασε σε κλάματα. Η υπόθεση είχε οδηγήσει σε κινητοποιήσεις των μαθητών και στην προσωρινή μετακίνηση της εκπαιδευτικού.
Οι μαθητές προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, σε κατάληψη του σχολείου, αντιδρώντας στο περιστατικό και ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς αφορά στην ίδια εκπαιδευτικό, που είχε απασχολήσει τη σχολική κοινότητα και το προηγούμενο σχολικό έτος.
Η συγκεκριμένη καθηγήτρια πρόκειται να μετακινηθεί σε άλλη σχολική μονάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.
Η καταγγελίαΣύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, η 13χρονη μαθήτρια, η οποία έχει καταγωγή από την Κένυα, βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του σχολείου όταν την πλησίασε η εκπαιδευτικός.
Η μητέρα της υποστηρίζει ότι η καθηγήτρια έκανε αναφορά στο χρώμα του δέρματος και στην καταγωγή της κόρης της και φέρεται να της είπε «να πας στη χώρα σου». Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η εκπαιδευτικός φέρεται επίσης να πέταξε στο έδαφος το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η μαθήτρια και να της ζήτησε να τα μαζέψει.
Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες της οικογένειας και δεν συνιστούν μέχρι στιγμής διαπιστωμένα πραγματικά περιστατικά ενώ η διερεύνησή τους από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές είναι αυτή που θα πρέπει να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.
Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία ήταν αρκετή για να προκαλέσει άμεση αντίδραση των μαθητών. Το σχολείο τελεί υπό κατάληψη, σήμερα 8 Οκτωβρίου, ενώ οι μαθητές ζητούν να δοθεί λύση στην υπόθεση και να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η καθηγήτρια σε βάρος της οποίας υπάρχει η καταγγελία, θα μετακινηθεί σε λύκειο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Επίσης, περνάει ΕΔΕ, για να αποσαφηνιστεί το τί ακριβώς έχει συμβεί.
Και άλλη καταγγελία σε βάρος της εκπαιδευτικού το 2025Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός καταγγέλλεται.
Το Φεβρουάριο του 2025, μαθητές είχαν προχωρήσει και τότε σε κατάληψη του 6ου Γυμνασίου, μετά από περιστατικό, που αφορούσε σε 12χρονη μαθήτρια με σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικές δυσκολίες.
Σύμφωνα με την τότε καταγγελία, η μαθήτρια χρησιμοποίησε τον ανελκυστήρα του σχολείου, όπως της είχε επιτραπεί λόγω της κατάστασής της. Η εκπαιδευτικός φέρεται να αμφισβήτησε την ανάγκη χρήσης του και να της απευθύνθηκε με τρόπο που η οικογένεια χαρακτήρισε προσβλητικό και απαξιωτικό.
Η μαθήτρια, σύμφωνα με τις τότε αναφορές, ξέσπασε σε κλάματα. Η υπόθεση είχε οδηγήσει σε κινητοποιήσεις των μαθητών και στην προσωρινή μετακίνηση της εκπαιδευτικού.
Προσωρινή μετακίνηση μετά την ΕΔΕΣτις 13 Φεβρουαρίου 2025 δημοσιεύθηκε ότι η εκπαιδευτικός μετακινήθηκε προσωρινά από το 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής στο 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής για διάστημα τριών μηνών, μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ που είχε διαταχθεί για την υπόθεση.
Η εξέλιξη εκείνη είχε έρθει μετά την κινητοποίηση των μαθητών, ενώ οι γονείς είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στη μαθήτρια και στην οικογένειά της. Το ερώτημα που γεννάται σήμερα, είναι γιατί η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, επέστρεψε στο ίδιο σχολικό περιβάλλον κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
Εφόσον επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάτι τέτοιο, η αξιολόγηση της σημερινής υπόθεσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.
Πιο αναλυτικά, η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr επιτρέπει σε μαθητές και γονείς/κηδεμόνες να αναφέρουν περιστατικά και προβλέπει τη διαχείρισή τους από τη σχολική μονάδα και τις αρμόδιες ομάδες δράσης της εκπαιδευτικής διοίκησης. Η ρατσιστική συμπεριφορά περιλαμβάνεται στις μορφές περιστατικών που μπορούν να αναφερθούν.
Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον η συγκεκριμένη υπόθεση καταγραφεί ως επίσημη αναφορά, υπάρχουν πλέον θεσμικά εργαλεία για τη διερεύνησή της.
Οι αναφορές για ΕΔΕ και πειθαρχικό συμβούλιοΣύμφωνα με δημοσιεύματα για την υπόθεση, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπη με περισσότερες διοικητικές διερευνήσεις, ενώ γίνεται λόγος για τέσσερις ΕΔΕ και παραπομπή σε πειθαρχικό συμβούλιο.
Εφόσον επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάτι τέτοιο, η αξιολόγηση της σημερινής υπόθεσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.
Τι προβλέπεται για περιστατικά βίας και εκφοβισμούΤο ισχύον πλαίσιο για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες αναφοράς και διαχείρισης περιστατικών.
Πιο αναλυτικά, η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr επιτρέπει σε μαθητές και γονείς/κηδεμόνες να αναφέρουν περιστατικά και προβλέπει τη διαχείρισή τους από τη σχολική μονάδα και τις αρμόδιες ομάδες δράσης της εκπαιδευτικής διοίκησης. Η ρατσιστική συμπεριφορά περιλαμβάνεται στις μορφές περιστατικών που μπορούν να αναφερθούν.
Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον η συγκεκριμένη υπόθεση καταγραφεί ως επίσημη αναφορά, υπάρχουν πλέον θεσμικά εργαλεία για τη διερεύνησή της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα