Λάσο για Ολυμπιακό: Εφαρμόζει τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζώκα
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Πάμπλο Λάσο Αναντολού Εφές Ολυμπιακός Euroleague

Λάσο για Ολυμπιακό: Εφαρμόζει τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο προπονητής της Αναντολού Εφές αναφέρθηκε στον αγώνα με τους ερυθρόλευκους για τη Euroleague

Λάσο για Ολυμπιακό: Εφαρμόζει τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζώκα
Ο Πάμπλο Λάσο μίλησε για το παιχνίδι της Αναντολού Εφές με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Euroleague αύριο Παρασκευή (9/10, 21:15) στη Sunel Arena. 

Έκανε λόγο για έναν αντίπαλο με βαρύ ρόστερ που εφαρμόζει τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζώκα. 

«Κάθε παιχνίδι της Εφές με τον Ολυμπιακό αποτελεί πάντα ένα κλασικό ματς της Ευρωλίγκας. Θα αντιμετωπίσουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός έχει εξελιχθεί με τις κινήσεις που έκανε σε κάθε θέση, προσθέτοντας στο ρόστερ των δημιουργών τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μοντέρο.

Έχει ένα βαθύ ρόστερ και εφαρμόζει τις αρχές του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στον Ολυμπιακό, ο Βεζένκοφ ξεχωρίζει ως η πρώτη επιθετική επιλογή. Επιπλέον, υπάρχουν αποτελεσματικοί σκόρερ όπως οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, και αυτή η ποικιλία είναι ένας από τους λόγους που είναι πρωταθλητές.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς. Αν θέλουμε να τους κερδίσουμε, πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για 40 λεπτά» τόνισε χαρακτηριστικά ο Λάσο.

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