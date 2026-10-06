Χρηματιστήριο: Ανεβάζουν ταχύτητα οι αγοραστές με το βλέμμα στις 2.700 μονάδες
Χρηματιστήριο: Ανεβάζουν ταχύτητα οι αγοραστές με το βλέμμα στις 2.700 μονάδες
Οι τράπεζες ηγούνται της ανόδου, αξιόλογα κέρδη και για τα blue chips - Το διεθνές περιβάλλον, πάντως, παραμένει σύνθετο
Ισχυρή άνοδο καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να επιταχύνουν επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη κοντά στις 2.700 μονάδες. Η θετική εικόνα του τεχνολογικού κλάδου στις ΗΠΑ και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου προσφέρουν στήριξη στο επενδυτικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να εξαλείφουν τις ανησυχίες από τις υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και τις δημοσιονομικές και πολιτικές πιέσεις στην Ευρώπη.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (6/10) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +1,71% και διαπραγματεύεται στις 2.685,14 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.665,95 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.688,75 μονάδες. Κέρδη +3% σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δίνουν τον ανοδικό «παλμό» στο ταμπλό. Αξιόλογη άνοδο καταγράφουν επίσης ορισμένα βαριά χαρτιά της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως η ΔΕΗ.
Με επιλεκτικές τοποθετήσεις και το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές κινείται το ΧΑ, καθώς η βελτίωση του κλίματος στη Wall Street και οι θετικές εταιρικές ειδήσεις δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω αντίδραση μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων ημερών.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (6/10) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +1,71% και διαπραγματεύεται στις 2.685,14 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.665,95 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.688,75 μονάδες. Κέρδη +3% σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες δίνουν τον ανοδικό «παλμό» στο ταμπλό. Αξιόλογη άνοδο καταγράφουν επίσης ορισμένα βαριά χαρτιά της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως η ΔΕΗ.
Με επιλεκτικές τοποθετήσεις και το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές κινείται το ΧΑ, καθώς η βελτίωση του κλίματος στη Wall Street και οι θετικές εταιρικές ειδήσεις δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω αντίδραση μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων ημερών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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