Σε βιομηχανικό πανικό η Ευρώπη με ιστορικό Γερμανό προμηθευτή
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Σε βιομηχανικό πανικό η Ευρώπη με ιστορικό Γερμανό προμηθευτή

Η εταιρεία εξαρτημάτων αλουμινίου μπήκε σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, με 152 εργαζομένους στη γερμανική έδρα. Στόχος είναι η εξεύρεση επενδυτή, ενώ η παραγωγή συνεχίζεται.

Σε βιομηχανικό πανικό η Ευρώπη με ιστορικό Γερμανό προμηθευτή

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η Julius Schüle Druckguss GmbH, μία γερμανική οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται από το 1951 στην παραγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, το δικαστήριο του Άαλεν ενέκρινε την υπαγωγή της σε διαδικασία δικαστικά προστατευόμενης αναδιάρθρωσης, έπειτα από σχετική αίτηση της εταιρείας.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί προσπάθεια διάσωσης και όχι απόφαση οριστικού κλεισίματος. Το γερμανικό καθεστώς «Schutzschirmverfahren», σε συνδυασμό με την αυτοδιαχείριση, επιτρέπει στη...



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