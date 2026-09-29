Καύσιμα: Οι κυβερνήσεις ζητούν ευελιξία, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο «φωνάζει» για τις συνεχείς εξαιρέσεις

Οι τιμές-φωτιά στα καύσιμα φέρνουν σκληρές διαπραγματεύσεις στην Ε.Ε. για τη μείωση του ΕΦΚ- Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) ωστόσο κάνει λόγο για συνεχείς εξαιρέσεις που μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα του νέου δημοσιονομικού πλαισίου