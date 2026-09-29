Καύσιμα: Οι κυβερνήσεις ζητούν ευελιξία, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο «φωνάζει» για τις συνεχείς εξαιρέσεις
Καύσιμα: Οι κυβερνήσεις ζητούν ευελιξία, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο «φωνάζει» για τις συνεχείς εξαιρέσεις
Οι τιμές-φωτιά στα καύσιμα φέρνουν σκληρές διαπραγματεύσεις στην Ε.Ε. για τη μείωση του ΕΦΚ- Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) ωστόσο κάνει λόγο για συνεχείς εξαιρέσεις που μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα του νέου δημοσιονομικού πλαισίου
Οι τιμές των καυσίμων σκαρφαλώνουν στα βενζινάδικα όλης της Ευρώπης, στελέχη της Κομισιόν και των εθνικών κυβερνήσεων μιλούν για τον δυσκολότερο χειμώνα από το 2022, όμως ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι εκκλήσεις μιας σειράς χωρών -μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας- για δημοσιονομική ευελιξία από πλευράς της ΕΕ, ειδικότερα στο μέτωπο του ΕΦΚ, σκοντάφτουν στα τελευταία ευρήματα και στο resume της τελευταίας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για… εκτροπές.
Και κάπου εδώ, το προσεχές διάστημα, ξεκινάει ένας σκληρός αγώνας διαπραγματεύσεων στην ΕΕ. Και δεδομένου ότι οι πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ρωσία – Ουκρανία, δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθούν άμεσα, η απουσία αποφασιστικών μέτρων για τον περιορισμό της ενεργειακής κρίσης θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Η συζήτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, έχει γίνει ένα από τα κορυφαία θέματα στη δημόσια ατζέντα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, μίλησε ξεκάθαρα για «δύσκολο χειμώνα» και ανάγκη δημοσιονομικής ευελιξίας από πλευράς της ΕΕ, τονίζοντας ωστόσο, ότι μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, μπορεί να υπάρξει μόνο με ευρωπαϊκή εξαίρεση.
Ο ίδιος έχει προαναγγείλει ότι θα θέσει προσωπικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα του ΕΦΚ στα καύσιμα, προκειμένου να υπάρξει ευρωπαϊκό περιθώριο για προσωρινή μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα. Με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα ωστόσο, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια μονομερής μείωση του ΕΦΚ θα απαιτούσε είτε περικοπή άλλης δαπάνης είτε αύξηση άλλου φόρου.
Από πλευράς του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα του ΕΦΚ, έχει υποστηρίξει, ότι το ζητούμενο είναι η χαμηλή τιμή στο ταμπλό και όχι ο μηχανισμός, μέσω του οποίου θα επέλθει αυτή.
Επί του παρόντος, στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα με τον σχεδιασμό να γίνεται σε ορίζοντα 15ήμερου λόγω υψηλής μεταβλητότητας στην αγορά, ενώ στις 14 Οκτωβρίου έπονται οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
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Και κάπου εδώ, το προσεχές διάστημα, ξεκινάει ένας σκληρός αγώνας διαπραγματεύσεων στην ΕΕ. Και δεδομένου ότι οι πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ρωσία – Ουκρανία, δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθούν άμεσα, η απουσία αποφασιστικών μέτρων για τον περιορισμό της ενεργειακής κρίσης θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Η συζήτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, έχει γίνει ένα από τα κορυφαία θέματα στη δημόσια ατζέντα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, μίλησε ξεκάθαρα για «δύσκολο χειμώνα» και ανάγκη δημοσιονομικής ευελιξίας από πλευράς της ΕΕ, τονίζοντας ωστόσο, ότι μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, μπορεί να υπάρξει μόνο με ευρωπαϊκή εξαίρεση.
Ο ίδιος έχει προαναγγείλει ότι θα θέσει προσωπικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα του ΕΦΚ στα καύσιμα, προκειμένου να υπάρξει ευρωπαϊκό περιθώριο για προσωρινή μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα. Με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα ωστόσο, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια μονομερής μείωση του ΕΦΚ θα απαιτούσε είτε περικοπή άλλης δαπάνης είτε αύξηση άλλου φόρου.
Από πλευράς του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα του ΕΦΚ, έχει υποστηρίξει, ότι το ζητούμενο είναι η χαμηλή τιμή στο ταμπλό και όχι ο μηχανισμός, μέσω του οποίου θα επέλθει αυτή.
Επί του παρόντος, στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα με τον σχεδιασμό να γίνεται σε ορίζοντα 15ήμερου λόγω υψηλής μεταβλητότητας στην αγορά, ενώ στις 14 Οκτωβρίου έπονται οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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