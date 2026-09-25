Πληρώνονται από σήμερα οι συντάξεις Οκτωβρίου, αναλυτικά οι πρώτοι δικαιούχοι
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Πληρώνονται από σήμερα οι συντάξεις Οκτωβρίου, αναλυτικά οι πρώτοι δικαιούχοι

Σήμερα ξεκινά η πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου - Πότε πληρώνονται ΙΚΑ και Δημόσιο

Πληρώνονται από σήμερα οι συντάξεις Οκτωβρίου, αναλυτικά οι πρώτοι δικαιούχοι
Σήμερα ξεκινά η πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου ανάλογα με το Ταμείο που είναι ασφαλισμένος ο καθένας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και οι συντάξεις όσων αποχώρησαν από την εργασία τους ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016.

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Πότε πληρώνονται ΙΚΑ και Δημόσιο

Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι Τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα Ταμεία.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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