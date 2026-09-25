Ομόλογα: Σταθεροποίηση μετά το sell-off, ανάσα από την υποχώρηση του πετρελαίου

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αποκλιμακώνονται μετά την άνοδο σε υψηλά πολλών δεκαετιών – Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed