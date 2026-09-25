Ομόλογα: Σταθεροποίηση μετά το sell-off, ανάσα από την υποχώρηση του πετρελαίου
Ομόλογα: Σταθεροποίηση μετά το sell-off, ανάσα από την υποχώρηση του πετρελαίου
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αποκλιμακώνονται μετά την άνοδο σε υψηλά πολλών δεκαετιών – Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed
Η έντονη πίεση στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, που οδήγησε τις αποδόσεις σε υψηλά πολλών ετών, άρχισε να παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης στην Ασία, καθώς η υποχώρηση του πετρελαίου έδωσε μια μικρή ανάσα στους επενδυτές μετά τις ισχυρές απώλειες των προηγούμενων ημερών.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 5,19%, μετά την άνοδο άνω των 20 μονάδων βάσης στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς τίτλου, που επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,91%.
Ο χρυσός παρέμεινε κοντά στα 4.270 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το δολάριο σταθεροποιήθηκε μετά από πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Καθοριστικό ρόλο στην προσωρινή αποκλιμάκωση έπαιξε η πτώση των τιμών πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε κατά 0,9% στα περίπου 105,60 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα άνω του 7% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.
Η υποχώρηση ήρθε εν μέσω πληροφοριών ότι ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν μια σταδιακή συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και στην άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.
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Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 5,19%, μετά την άνοδο άνω των 20 μονάδων βάσης στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς τίτλου, που επηρεάζεται περισσότερο από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,91%.
Ο χρυσός παρέμεινε κοντά στα 4.270 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το δολάριο σταθεροποιήθηκε μετά από πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Καθοριστικό ρόλο στην προσωρινή αποκλιμάκωση έπαιξε η πτώση των τιμών πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε κατά 0,9% στα περίπου 105,60 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα άνω του 7% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.
Η υποχώρηση ήρθε εν μέσω πληροφοριών ότι ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν μια σταδιακή συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και στην άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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