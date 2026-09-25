«Κόκκινες κάρτες» από τον Αλέξανδρο Εξάρχου για ενεργειακή πολιτική, LNG και κατασκευές

Η απάντηση της διοίκησης της AKTOR στη φημολογία για τη χρηματοοικονομική της εικόνα, οι αιχμές για το διαγωνισμό στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η σφοδρή κριτική για τιμολόγια, ρευματοκλοπές και αποθήκευση