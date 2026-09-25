«Κόκκινες κάρτες» από τον Αλέξανδρο Εξάρχου για ενεργειακή πολιτική, LNG και κατασκευές
«Κόκκινες κάρτες» από τον Αλέξανδρο Εξάρχου για ενεργειακή πολιτική, LNG και κατασκευές
Η απάντηση της διοίκησης της AKTOR στη φημολογία για τη χρηματοοικονομική της εικόνα, οι αιχμές για το διαγωνισμό στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η σφοδρή κριτική για τιμολόγια, ρευματοκλοπές και αποθήκευση
Την εικόνα ενός ομίλου με ισχυρή ρευστότητα και χρηματοδοτική επάρκεια ο οποίος όμως εξακολουθεί να κινείται μέσα στις εκκρεμότητες και τις χρόνιες παθογένειες της κατασκευαστικής αγοράς, παρουσίασε χθες η διοίκηση της AKTOR, σε έναν εφ’ όλης της ύλης απολογισμό.
Στην ενημερωτική συνάντηση που ακολούθησε την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου «ιστορικά», καθώς όπως είπε αποτυπώνουν τον μετασχηματισμό του ομίλου και τη σταδιακή του απεξάρτηση από τον τομέα της κατασκευής, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται.
Μετά και την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 950 εκ. ευρώ η διαθέσιμη ρευστότητα υπολογίζεται ότι ξεπερνάει το 1,1 δισ. ευρώ με το πρώτο σκέλος του επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 3 δισ. να παίρνει σάρκα και οστά.
Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ολοκληρωθεί η απόκτηση του 50% της Διώρυγα Gas από τον όμιλο της Μotor Οil ενώ η εξαγορά των εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων Thalis και Ηλέκτωρ προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.
Απατώντας σε σχετικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις, ο Αλέξανδρος Εξάρχου έκανε λόγο για φήμες και σκοπιμότητες που διαδίδονται για να βλάψουν τον όμιλο, σε ότι αφορά τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο δημόσιο διάλογο για υπερδανεισμό επιχειρηματικών ομίλων, λέγοντας μάλιστα ότι μετά και την τελευταία αύξηση κεφαλαίου βρίσκεται στο καλύτερο level συγκριτικά με άλλες κατασκευαστικές εταιρείες.
Παράλληλα, έκανε λόγο για πιθανές πιέσεις γύρω από την ακύρωση του διαγωνισμού, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, για την επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» — ενός έργου για το οποίο ο όμιλος εμφανίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την ακύρωσή του.
Το πιο πολιτικό μέρος της παρέμβασής του αφορούσε, ωστόσο, στην ενέργεια. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αμφισβήτησε ότι ο στόχος για μείωση κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος την επόμενη τριετία είναι εφικτός με τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, έθεσε τις μεγάλες μπαταρίες στο επίκεντρο της λύσης και άσκησε έντονη κριτική για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη της αποθήκευσης. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε για νέα πίεση στις τιμές του LNG, εάν η Ευρώπη δεν κινηθεί έγκαιρα για να εξασφαλίσει ποσότητες και επαρκή αποθέματα και μίλησε για ένα δύσκολο χειμώνα.
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Στην ενημερωτική συνάντηση που ακολούθησε την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου «ιστορικά», καθώς όπως είπε αποτυπώνουν τον μετασχηματισμό του ομίλου και τη σταδιακή του απεξάρτηση από τον τομέα της κατασκευής, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται.
Μετά και την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 950 εκ. ευρώ η διαθέσιμη ρευστότητα υπολογίζεται ότι ξεπερνάει το 1,1 δισ. ευρώ με το πρώτο σκέλος του επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 3 δισ. να παίρνει σάρκα και οστά.
Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα ολοκληρωθεί η απόκτηση του 50% της Διώρυγα Gas από τον όμιλο της Μotor Οil ενώ η εξαγορά των εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων Thalis και Ηλέκτωρ προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.
Απατώντας σε σχετικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις, ο Αλέξανδρος Εξάρχου έκανε λόγο για φήμες και σκοπιμότητες που διαδίδονται για να βλάψουν τον όμιλο, σε ότι αφορά τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο δημόσιο διάλογο για υπερδανεισμό επιχειρηματικών ομίλων, λέγοντας μάλιστα ότι μετά και την τελευταία αύξηση κεφαλαίου βρίσκεται στο καλύτερο level συγκριτικά με άλλες κατασκευαστικές εταιρείες.
Παράλληλα, έκανε λόγο για πιθανές πιέσεις γύρω από την ακύρωση του διαγωνισμού, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, για την επέκταση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» — ενός έργου για το οποίο ο όμιλος εμφανίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την ακύρωσή του.
Το πιο πολιτικό μέρος της παρέμβασής του αφορούσε, ωστόσο, στην ενέργεια. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αμφισβήτησε ότι ο στόχος για μείωση κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος την επόμενη τριετία είναι εφικτός με τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, έθεσε τις μεγάλες μπαταρίες στο επίκεντρο της λύσης και άσκησε έντονη κριτική για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη της αποθήκευσης. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε για νέα πίεση στις τιμές του LNG, εάν η Ευρώπη δεν κινηθεί έγκαιρα για να εξασφαλίσει ποσότητες και επαρκή αποθέματα και μίλησε για ένα δύσκολο χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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