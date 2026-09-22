Η... βόμβα για το Κοινωνικό Leasing και για κάθε επιδότηση ενισχύεται

Η Ελλάδα δεν διαθέτει παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων. Επομένως, κάθε καινούργιο αυτοκίνητο που φτάνει στην ελληνική αγορά αποτελεί ουσιαστικά εισαγόμενο αγαθό. Αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη κρατική παρέμβαση η οποία αυξάνει τεχνητά τη ζήτηση για νέα αυτοκίνητα μπορεί να έχει δύο όψεις: από τη μία ανανεώνει έναν από τους γηραιότερους στόλους του κόσμου και επιταχύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, από την άλλη αυξάνει βραχυπρόθεσμα τον λογαριασμό των εισαγωγών.