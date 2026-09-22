Riviera Hills: Με τιμές άνω των 10.000 ευρώ/ τ.μ. το νέο οικιστικό project της Τεχνική Ολυμπιακή στη Βούλα
Riviera Hills: Με τιμές άνω των 10.000 ευρώ/ τ.μ. το νέο οικιστικό project της Τεχνική Ολυμπιακή στη Βούλα
Η πλήρης ολοκλήρωση του project και η παράδοσή του στους ιδιοκτήτες προβλέπεται, με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, στις αρχές του 2028
Στην αγορά, με τιμές πάνω από τις 10.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο βρίσκεται κι επισήμως το νέο οικιστικό συγκρότημα της Tεχνική Ολυμπιακή στη Βούλα, με τα πρώτα σπίτια, αξίας του εκατομμυρίου και πάνω να φιγουράρουν ήδη στις αγγελίες.
Οι κατασκευαστικές εργασίες στο συγκρότημα είναι αυτή την περίοδο σε πλήρη εξέλιξη, έχοντας προχωρήσει σημαντικά δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του περασμένου έτους. Η πλήρης ολοκλήρωση του project και η παράδοσή του στους ιδιοκτήτες προβλέπεται, με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, στις αρχές του 2028. Η αξία της επένδυσης τοποθετείται στα πέριξ των 26 εκατ. ευρώ με βάση τις κατά καιρούς ανακοινώσεις της διοίκησης της Τεχνική Ολυμπιακή, ενώ όπως δηλώσει η διοίκηση Στέγγου στην τελευταία ενημέρωση του περασμένου Ιουνίου, τα έσοδα από το οικιστικό στα Πηγαδάκια της Βούλας αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα των 75 εκατ. ευρώ για τον όμιλο που το τελευταίο διάστημα έχει ενισχύσει την παρουσία του ευρύτερα στον τομέα των ακινήτων, κατοικία, επαγγελματικά ακίνητα και φιλοξενία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι κατασκευαστικές εργασίες στο συγκρότημα είναι αυτή την περίοδο σε πλήρη εξέλιξη, έχοντας προχωρήσει σημαντικά δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του περασμένου έτους. Η πλήρης ολοκλήρωση του project και η παράδοσή του στους ιδιοκτήτες προβλέπεται, με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, στις αρχές του 2028. Η αξία της επένδυσης τοποθετείται στα πέριξ των 26 εκατ. ευρώ με βάση τις κατά καιρούς ανακοινώσεις της διοίκησης της Τεχνική Ολυμπιακή, ενώ όπως δηλώσει η διοίκηση Στέγγου στην τελευταία ενημέρωση του περασμένου Ιουνίου, τα έσοδα από το οικιστικό στα Πηγαδάκια της Βούλας αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα των 75 εκατ. ευρώ για τον όμιλο που το τελευταίο διάστημα έχει ενισχύσει την παρουσία του ευρύτερα στον τομέα των ακινήτων, κατοικία, επαγγελματικά ακίνητα και φιλοξενία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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