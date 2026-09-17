JP Morgan για ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι έως €20,70 και περιθώρια ανόδου 30%

Η νέα τιμή στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 6,10 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 30%, ενώ για την Πειραιώς στα 13,70 ευρώ, με περιθώριο 28%, για την Alpha Bank στα 5,80 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο 21%, ενώ για την Εθνική στα 20,70 ευρώ, με περιθώριο περίπου 18%-19%