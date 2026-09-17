JP Morgan για ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι έως €20,70 και περιθώρια ανόδου 30%
JP Morgan για ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι έως €20,70 και περιθώρια ανόδου 30%
Η νέα τιμή στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 6,10 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 30%, ενώ για την Πειραιώς στα 13,70 ευρώ, με περιθώριο 28%, για την Alpha Bank στα 5,80 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο 21%, ενώ για την Εθνική στα 20,70 ευρώ, με περιθώριο περίπου 18%-19%
Σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η JP Morgan, διατηρώντας σύσταση υπεραπόδοσης και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και ανεβάζοντας αισθητά τις τιμές στόχους. Η Eurobank και η Πειραιώς ξεχωρίζουν από πλευράς αποτίμησης και αποδόσεων, ενώ ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι ο κλάδος έχει περάσει οριστικά από την εποχή της εξυγίανσης των ισολογισμών σε μια νέα φάση ανάπτυξης, κερδοφορίας και αυξημένων διανομών προς τους μετόχους.
Η νέα τιμή στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 6,10 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 30%, ενώ για την Πειραιώς στα 13,70 ευρώ, με περιθώριο 28%. Για την Alpha Bank η τιμή στόχος ανεβαίνει στα 5,80 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο 21%, ενώ για την Εθνική Τράπεζα στα 20,70 ευρώ, με περιθώριο περίπου 18%-19%. Οι νέες αποτιμήσεις μεταφέρονται χρονικά στο τέλος του 2028.
Διαβάστε αναλυτικά στo newmoney.gr
Η νέα τιμή στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 6,10 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 30%, ενώ για την Πειραιώς στα 13,70 ευρώ, με περιθώριο 28%. Για την Alpha Bank η τιμή στόχος ανεβαίνει στα 5,80 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο 21%, ενώ για την Εθνική Τράπεζα στα 20,70 ευρώ, με περιθώριο περίπου 18%-19%. Οι νέες αποτιμήσεις μεταφέρονται χρονικά στο τέλος του 2028.
Διαβάστε αναλυτικά στo newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα