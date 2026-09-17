Πετρέλαιο: Κάτω από τα $102 το Brent, επιστρέφει σταδιακά ο κρίσιμος αγωγός της Σαουδικής Αραβίας

Δεύτερη ημέρα υποχώρησης για το πετρέλαιο, με τις τιμές, ώστόσο, να παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα

αγωγού East-West. Παράλληλα, οι αυξημένες ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ περιορίζουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.



Το Brent υποχωρεί κατά 4% στα 101,9 δολάρια, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ξεκίνησε στην προηγούμενη συνεδρίαση.



Βασικός παράγοντας πίεσης στις τιμές είναι οι πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να επαναφέρει σε λειτουργία περίπου το ήμισυ της δυναμικότητας του αγωγού East-West μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του μέσα σε περίπου έξι εβδομάδες.







Αυξάνονται οι ροές μέσω Ορμούζ Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του αγωγού, η Σαουδική Αραβία εντείνει τις προσπάθειες για τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τη συνδρομή του αμερικανικού στρατού.



Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε ότι περίπου 18 εκατ. βαρέλια αργού και πετρελαϊκών προϊόντων πέρασαν από το Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.



Κλείσιμο



Μικτή εικόνα από τα αμερικανικά αποθέματα

Στις ΗΠΑ, τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 640.000 βαρέλια, στα 423,4 εκατ. βαρέλια.



Η πτώση, ωστόσο, ήταν μικρότερη από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές, περιορίζοντας την ανοδική επίδραση των στοιχείων στις τιμές.



Υποχωρεί για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση η τιμή του πετρελαίου , με το Brent να κινείται κάτω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, καθώς η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει σταδιακά τη λειτουργία του κρίσιμου. Παράλληλα, οι αυξημένες ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ περιορίζουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.Τουποχωρεί κατά 4% στα 101,9 δολάρια, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ξεκίνησε στην προηγούμενη συνεδρίαση.Βασικός παράγοντας πίεσης στις τιμές είναι οι πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να επαναφέρει σε λειτουργία περίπουτου αγωγού East-West μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του μέσα σε περίπουΟ αγωγός, ο οποίος αποτελεί σημαντική εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ , υπέστη ζημιές από επιθέσεις με drones την προηγούμενη εβδομάδα.Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του αγωγού, η Σαουδική Αραβία εντείνει τις προσπάθειες για τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τη συνδρομή του αμερικανικού στρατού.Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑδήλωσε ότι περίπου 18 εκατ. βαρέλια αργού και πετρελαϊκών προϊόντων πέρασαν από το Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη ότι, παρά τις σοβαρές γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή, σημαντικές ποσότητες πετρελαίου εξακολουθούν να διακινούνται μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.Στις ΗΠΑ, τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης έδειξαν ότι ταμειώθηκαν κατά 640.000 βαρέλια, στα 423,4 εκατ. βαρέλια.Η πτώση, ωστόσο, ήταν μικρότερη από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές, περιορίζοντας την ανοδική επίδραση των στοιχείων στις τιμές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη απόκλιση από την προηγούμενη εκτίμηση του American Petroleum Institute, το οποίο είχε κάνει λόγο για αύξηση των αποθεμάτων κατά 7,1 εκατ. βαρέλια.



Η σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων υπογραμμίζει τη μεταβλητότητα που επικρατεί στην αγορά ενέργειας, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τόσο την πραγματική εικόνα της αμερικανικής προσφοράς όσο και τον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

17.09.2026, 10:23