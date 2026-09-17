CrediaBank: Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings
CrediaBank: Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings
Τι προβλέπει η συμφωνία - Μετά τη συγχώνευση οι υφιστάμενοι μέτοχοι της CrediaBank θα κατέχουν το 90,386% της συνδυασμένης οντότητας και οι μέτοχοι της Ευρώπη το 9,614%
Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας συγχώνευσής τους προχωρούν η CrediaBank και η Ευρώπη Holdings καθώς τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings από την τράπεζα.
Η σχέση ανταλλαγής παραμένει αμετάβλητη σε 1,4461103244394 νέες μετοχές της CrediaBank για κάθε μία μετοχή της Ευρώπη, ενώ μετά τη συγχώνευση οι υφιστάμενοι μέτοχοι της CrediaBank θα κατέχουν το 90,386% της συνδυασμένης οντότητας και οι μέτοχοι της Ευρώπη το 9,614%.
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Η σχέση ανταλλαγής παραμένει αμετάβλητη σε 1,4461103244394 νέες μετοχές της CrediaBank για κάθε μία μετοχή της Ευρώπη, ενώ μετά τη συγχώνευση οι υφιστάμενοι μέτοχοι της CrediaBank θα κατέχουν το 90,386% της συνδυασμένης οντότητας και οι μέτοχοι της Ευρώπη το 9,614%.
Διαβάστε αναλυτικά στo newmoney.gr
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