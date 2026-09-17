CrediaBank: Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings

Τι προβλέπει η συμφωνία - Μετά τη συγχώνευση οι υφιστάμενοι μέτοχοι της CrediaBank θα κατέχουν το 90,386% της συνδυασμένης οντότητας και οι μέτοχοι της Ευρώπη το 9,614%