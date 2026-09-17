ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος

Ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας, ισχυρή προβλεψιμότητα ταμειακών ροών, αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική ευρωστία και ένα πλούσιο φάσμα νέων επενδυτικών ευκαιριών σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Περιστέρης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος, ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των αναλυτών.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε, ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας, ισχυρή προβλεψιμότητα ταμειακών ροών, αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική ευρωστία και ένα πλούσιο φάσμα νέων επενδυτικών ευκαιριών.

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