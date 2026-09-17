ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
Ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας, ισχυρή προβλεψιμότητα ταμειακών ροών, αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική ευρωστία και ένα πλούσιο φάσμα νέων επενδυτικών ευκαιριών σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Περιστέρης
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος, ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των αναλυτών.
Ειδικότερα, όπως σημείωσε, ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας, ισχυρή προβλεψιμότητα ταμειακών ροών, αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική ευρωστία και ένα πλούσιο φάσμα νέων επενδυτικών ευκαιριών.
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Ειδικότερα, όπως σημείωσε, ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας, ισχυρή προβλεψιμότητα ταμειακών ροών, αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική ευρωστία και ένα πλούσιο φάσμα νέων επενδυτικών ευκαιριών.
Διαβάστε αναλυτικά στo newmoney.gr
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