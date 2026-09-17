Ιδιωτικό χρέος: Στα 79,7 δισ. ευρώ τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Μικρή αύξηση στα επιχειρηματικά, υποχώρηση στα στεγαστικά - Πάνω από 24,9 δισ. ευρώ τα στεγαστικά που βρίσκονται υπό διαχείριση σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος