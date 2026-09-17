Ιδιωτικό χρέος: Στα 79,7 δισ. ευρώ τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers
Ιδιωτικό χρέος: Στα 79,7 δισ. ευρώ τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers
Μικρή αύξηση στα επιχειρηματικά, υποχώρηση στα στεγαστικά - Πάνω από 24,9 δισ. ευρώ τα στεγαστικά που βρίσκονται υπό διαχείριση σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος
Στα 79,65 δισ. ευρώ ανήλθε στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026 η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers) για λογαριασμό εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το υπόλοιπο αυξήθηκε κατά μόλις 59 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 79,595 δισ. ευρώ του α΄ τριμήνου, επιβεβαιώνοντας τη σχετικά σταθερή εικόνα του συνολικού χαρτοφυλακίου. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, η εικόνα επηρεάζεται και από τις μεταβιβάσεις, τις ρυθμίσεις και τις αποπληρωμές που πραγματοποιούνται στα χαρτοφυλάκια.
Η μεγαλύτερη κατηγορία παραμένει τα δάνεια προς ιδιώτες, με υπόλοιπο 41,515 δισ. ευρώ, παρά τη μείωση κατά 187 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 24,961 δισ. ευρώ στεγαστικά και 16,218 δισ. ευρώ καταναλωτικά.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το υπόλοιπο αυξήθηκε κατά μόλις 59 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 79,595 δισ. ευρώ του α΄ τριμήνου, επιβεβαιώνοντας τη σχετικά σταθερή εικόνα του συνολικού χαρτοφυλακίου. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, η εικόνα επηρεάζεται και από τις μεταβιβάσεις, τις ρυθμίσεις και τις αποπληρωμές που πραγματοποιούνται στα χαρτοφυλάκια.
Η μεγαλύτερη κατηγορία παραμένει τα δάνεια προς ιδιώτες, με υπόλοιπο 41,515 δισ. ευρώ, παρά τη μείωση κατά 187 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 24,961 δισ. ευρώ στεγαστικά και 16,218 δισ. ευρώ καταναλωτικά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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