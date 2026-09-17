Και όμως η Ιταλία καταργεί τέλη κυκλοφορίας - Και στην Ελλάδα;
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Και όμως η Ιταλία καταργεί τέλη κυκλοφορίας - Και στην Ελλάδα;

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση του ετήσιου φόρου κατοχής για τη μεγάλη πλειονότητα των αυτοκινήτων και για τις μοτοσικλέτες.

Και όμως η Ιταλία καταργεί τέλη κυκλοφορίας - Και στην Ελλάδα;

Το μέτρο ξεκινά από το 2027 και αφορά ΙΧ ισχύος έως 80 kW (109 ίπποι). Στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή, τα τέλη κυκλοφορίας εξακολουθούν να αποτελούν σταθερή ετήσια επιβάρυνση για εκατομμύρια ιδιοκτήτες.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη φορολογία του αυτοκινήτου στην Ευρώπη ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ιταλίας, καταργώντας από το 2027 το λεγόμενο «bollo auto», δηλαδή τον ετήσιο φόρο κατοχής που αντιστοιχεί ουσιαστικά στα ελληνικά τέλη κυκλοφορίας, για περίπου επτά στα δέκα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα...


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