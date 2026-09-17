27 χρόνια από το ιστορικό υψηλό του ΧΑ: Όταν η Ελλάδα ζούσε στους ρυθμούς της Σοφοκλέους

Το ακατάρριπτο ρεκόρ των 6.484 μονάδων και η χρυσή «παράνοια» του Χρηματιστηρίου - Πόσο απέχει από τα ιστορικά υψηλά των 450 δισ. ευρώ - Χρηματιστήριο: Στην τελική ευθεία η είσοδος στις ανεπτυγμένες αγορές – Η αναβάθμιση φέρνει ροές δισεκατομμυρίων