27 χρόνια από το ιστορικό υψηλό του ΧΑ: Όταν η Ελλάδα ζούσε στους ρυθμούς της Σοφοκλέους
27 χρόνια από το ιστορικό υψηλό του ΧΑ: Όταν η Ελλάδα ζούσε στους ρυθμούς της Σοφοκλέους
Το ακατάρριπτο ρεκόρ των 6.484 μονάδων και η χρυσή «παράνοια» του Χρηματιστηρίου - Πόσο απέχει από τα ιστορικά υψηλά των 450 δισ. ευρώ - Χρηματιστήριο: Στην τελική ευθεία η είσοδος στις ανεπτυγμένες αγορές – Η αναβάθμιση φέρνει ροές δισεκατομμυρίων
Σαν σήμερα το 1999 ο Γενικός Δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου έφθασε ενδοσυνεδριακά τις 6.484,38 μονάδες για να κλείσει στο τέλος της συνεδρίασης στις 6.355,04 μονάδες ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο επί 27 χρόνια. Στη συνεδρίαση του ιστορικού ρεκόρ άλλαξαν χέρια μετοχές αξίας 613 δισ. δραχμών, δηλαδή σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είχε εκτοξευθεί στα 212,8 δισ. ευρώ, ποσό ίσο με το 182% του ελληνικού ΑΕΠ.
Η Αθήνα —και μαζί της ολόκληρη η Ελλάδα— ζούσε στους ρυθμούς του ταμπλό. Τα τηλέφωνα των χρηματιστηριακών γραφείων χτυπούσαν ασταμάτητα, οι οικονομικές εφημερίδες εξαντλούνταν και τα τηλεοπτικά δελτία παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό τις τιμές των μετοχών με την κορδέλα των τιμών να διατρέχει συνεχώς την οθόνη της τηλεόρασης και «ειδικούς» να σχολιάζουν τα δρώμενα σαν αθλητική εκπομπή. Περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες διέθεταν επενδυτικό κωδικό, έναντι συνολικά 4,5 εκατομμυρίων εργαζομένων. Περισσότερες από 1.000 εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών είχαν εμφανιστεί σε πόλεις και χωριά, μεταφέροντας τη «Σοφοκλέους» μέχρι την τελευταία γωνιά της χώρας. Εντολές αγορών δίνονταν από καφενεία, παραλίες, στρατόπεδα ακόμα και από στάνες σε ορεινές περιοχές. Το μόνο που χρειάζονταν να έχει κάποιος ήταν ένα χρηματιστηριακό κωδικό καθώς οι χρηματιστηριακές εταιρίες έδιναν άπειρη πίστωση για άπειρο χρόνο. Η διεκπεραίωση των συναλλαγών ξεκινούσε από το κλείσιμο της συνεδρίασης (13:30) και διαρκούσε σχεδόν μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας. Υπήρχαν χρηματιστηριακές εταιρίες που δεν έκλειναν ποτέ προκειμένου να διεκπεραιώσουν τον όγκο της δουλειάς καθώς οι περισσότερες εταιρίες είχαν μετοχές έγχαρτες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η Αθήνα —και μαζί της ολόκληρη η Ελλάδα— ζούσε στους ρυθμούς του ταμπλό. Τα τηλέφωνα των χρηματιστηριακών γραφείων χτυπούσαν ασταμάτητα, οι οικονομικές εφημερίδες εξαντλούνταν και τα τηλεοπτικά δελτία παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό τις τιμές των μετοχών με την κορδέλα των τιμών να διατρέχει συνεχώς την οθόνη της τηλεόρασης και «ειδικούς» να σχολιάζουν τα δρώμενα σαν αθλητική εκπομπή. Περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες διέθεταν επενδυτικό κωδικό, έναντι συνολικά 4,5 εκατομμυρίων εργαζομένων. Περισσότερες από 1.000 εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών είχαν εμφανιστεί σε πόλεις και χωριά, μεταφέροντας τη «Σοφοκλέους» μέχρι την τελευταία γωνιά της χώρας. Εντολές αγορών δίνονταν από καφενεία, παραλίες, στρατόπεδα ακόμα και από στάνες σε ορεινές περιοχές. Το μόνο που χρειάζονταν να έχει κάποιος ήταν ένα χρηματιστηριακό κωδικό καθώς οι χρηματιστηριακές εταιρίες έδιναν άπειρη πίστωση για άπειρο χρόνο. Η διεκπεραίωση των συναλλαγών ξεκινούσε από το κλείσιμο της συνεδρίασης (13:30) και διαρκούσε σχεδόν μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας. Υπήρχαν χρηματιστηριακές εταιρίες που δεν έκλειναν ποτέ προκειμένου να διεκπεραιώσουν τον όγκο της δουλειάς καθώς οι περισσότερες εταιρίες είχαν μετοχές έγχαρτες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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