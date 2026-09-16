Η Fed προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2023 - Η μεγάλη πρόκληση για τον Κέβιν Γουόρς

Με αύξηση 25 μονάδων βάσης τα αμερικανικά επιτόκια διαμορφώνονται στο 3,75% με 4%, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο και η άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τους φόβους για νέες πιέσεις στις τιμές