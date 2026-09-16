Η Fed προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2023 - Η μεγάλη πρόκληση για τον Κέβιν Γουόρς
Η Fed προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2023 - Η μεγάλη πρόκληση για τον Κέβιν Γουόρς
Με αύξηση 25 μονάδων βάσης τα αμερικανικά επιτόκια διαμορφώνονται στο 3,75% με 4%, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο και η άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τους φόβους για νέες πιέσεις στις τιμές
Tην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια προχώρησε την Τετάρτη η Federal Reserve, σε μια προσπάθεια να ανακόψει τις νέες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν η άνοδος της ενέργειας και η γεωπολιτική αβεβαιότητα.
Η απόφαση για άνοδο 25 μονάδων βάσης φέρνει το εύρος του επιτοκίου ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,75% με 4%, ενώ επιβεβαιώνει τη στροφή της νομισματικής πολιτικής από μια παρατεταμένη στάση αναμονής σε μια φάση νομισματικής σύσφιξης.
Η κίνηση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τις αγορές, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα οι αγορές χρήματος έδιναν πιθανότητα άνω του 94% για αύξηση 25 μονάδων βάσης, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι στόχου 2% της κεντρικής τράπεζας.
Η Fed καλείται, εξάλλου, να αντιμετωπίσει το νέο ενεργειακό σοκ, καθώς το ράλι του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απειλεί να διατηρήσει υψηλές τις πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σε πολυετή υψηλά, με το 10ετές να έχει ξεπεράσει μέσα στην εβδομάδα το όριο του 5% αγγίζοντας υψηλό 19 ετών, εξέλιξη που αυξάνει την πίεση προς την κεντρική τράπεζα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών στη μάχη κατά του πληθωρισμού.
Για τον ίδιο τον Κέβιν Γουόρς, η απόφαση της νομισματικής στροφής αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της θητείας του στην ηγεσία της Fed. Ο νέος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας είχε υιοθετήσει εσχάτως πιο αυστηρή ρητορική απέναντι στον πληθωρισμό, με την αγορά να αναμένει τώρα να διαπιστώσει αν η αύξηση αποτελεί μεμονωμένη κίνηση ή την αρχή ενός νέου κύκλου αυξήσεων.
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Η απόφαση για άνοδο 25 μονάδων βάσης φέρνει το εύρος του επιτοκίου ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,75% με 4%, ενώ επιβεβαιώνει τη στροφή της νομισματικής πολιτικής από μια παρατεταμένη στάση αναμονής σε μια φάση νομισματικής σύσφιξης.
Η κίνηση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τις αγορές, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα οι αγορές χρήματος έδιναν πιθανότητα άνω του 94% για αύξηση 25 μονάδων βάσης, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι στόχου 2% της κεντρικής τράπεζας.
Η Fed καλείται, εξάλλου, να αντιμετωπίσει το νέο ενεργειακό σοκ, καθώς το ράλι του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απειλεί να διατηρήσει υψηλές τις πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σε πολυετή υψηλά, με το 10ετές να έχει ξεπεράσει μέσα στην εβδομάδα το όριο του 5% αγγίζοντας υψηλό 19 ετών, εξέλιξη που αυξάνει την πίεση προς την κεντρική τράπεζα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών στη μάχη κατά του πληθωρισμού.
Για τον ίδιο τον Κέβιν Γουόρς, η απόφαση της νομισματικής στροφής αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της θητείας του στην ηγεσία της Fed. Ο νέος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας είχε υιοθετήσει εσχάτως πιο αυστηρή ρητορική απέναντι στον πληθωρισμό, με την αγορά να αναμένει τώρα να διαπιστώσει αν η αύξηση αποτελεί μεμονωμένη κίνηση ή την αρχή ενός νέου κύκλου αυξήσεων.
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