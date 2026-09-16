Πετρέλαιο: Μικρή υποχώρηση προς τα 107 δολάρια για το Brent μετά την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων

Το Brent υποχωρεί μετά από δύο συνεδριάσεις ανόδου, ωστόσο οι ανησυχίες για την προσφορά παραμένουν