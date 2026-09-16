Πετρέλαιο: Μικρή υποχώρηση προς τα 107 δολάρια για το Brent μετά την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων
Πετρέλαιο: Μικρή υποχώρηση προς τα 107 δολάρια για το Brent μετά την αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων
Το Brent υποχωρεί μετά από δύο συνεδριάσεις ανόδου, ωστόσο οι ανησυχίες για την προσφορά παραμένουν
Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου την Τετάρτη, με το Brent να υποχωρεί προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, μετά από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις ανόδου.
Η αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού ασκεί πιέσεις στην αγορά, την ώρα όμως που οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά παραμένουν αυξημένες λόγω των προβλημάτων στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής.
Το Brent υποχωρεί 1,75% λίγο πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα νέα στοιχεία για τα αποθέματα στις ΗΠΑ και τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.
Σύμφωνα με το American Petroleum Institute, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,1 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, αυξήθηκαν και τα αποθέματα βενζίνης και προϊόντων διύλισης, ενισχύοντας τις πιέσεις στις τιμές.
Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα και θα μπορούσαν να δώσουν πιο σαφή εικόνα για την κατάσταση της αγοράς.
Ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις με drones.
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε, ωστόσο, ότι η διακοπή λειτουργίας του αγωγού αναμένεται να διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες. Η εκτίμηση αυτή περιορίζει σε κάποιο βαθμό τις ανησυχίες για μια παρατεταμένη διαταραχή των ενεργειακών ροών, χωρίς όμως να εξαλείφει την αβεβαιότητα.
Αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κινούνται προς τα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενώ έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία και στις περιφερειακές θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές.
Η αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού ασκεί πιέσεις στην αγορά, την ώρα όμως που οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά παραμένουν αυξημένες λόγω των προβλημάτων στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής.
Το Brent υποχωρεί 1,75% λίγο πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα νέα στοιχεία για τα αποθέματα στις ΗΠΑ και τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου.
Σύμφωνα με το American Petroleum Institute, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,1 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, αυξήθηκαν και τα αποθέματα βενζίνης και προϊόντων διύλισης, ενισχύοντας τις πιέσεις στις τιμές.
Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα και θα μπορούσαν να δώσουν πιο σαφή εικόνα για την κατάσταση της αγοράς.
Παραμένουν οι ανησυχίες για την προσφοράΠαρά την υποχώρηση του Brent, οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά παραμένουν έντονες.
Ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις με drones.
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε, ωστόσο, ότι η διακοπή λειτουργίας του αγωγού αναμένεται να διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες. Η εκτίμηση αυτή περιορίζει σε κάποιο βαθμό τις ανησυχίες για μια παρατεταμένη διαταραχή των ενεργειακών ροών, χωρίς όμως να εξαλείφει την αβεβαιότητα.
Πιέσεις στις παραδόσεις της AramcoΤην ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην περιοχή δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στις εναλλακτικές πηγές προμήθειας.
Αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κινούνται προς τα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενώ έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία και στις περιφερειακές θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές.
Οι διαταραχές φέρεται να έχουν οδηγήσει τη Saudi Aramco στην καθυστέρηση ορισμένων παραδόσεων προς Ευρωπαίους πελάτες, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση εναλλακτικών φορτίων πετρελαίου.
Παράλληλα, προβλήματα στην προσφορά καταγράφηκαν και στη Λιβύη, όπου σημειώθηκε διακοπή παραγωγής.
Παράλληλα, προβλήματα στην προσφορά καταγράφηκαν και στη Λιβύη, όπου σημειώθηκε διακοπή παραγωγής.
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