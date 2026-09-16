Φυσικό αέριο: Κοντά στα υψηλά του 2022 λόγω αποθεμάτων και Μέσης Ανατολής
Φυσικό αέριο: Κοντά στα υψηλά του 2022 λόγω αποθεμάτων και Μέσης Ανατολής
Αγγιξε τα 81 ευρώ η μεγαβατώρα - Tα χαμηλά αποθέματα, η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο ανταγωνισμός για LNG αυξάνουν τους φόβους για δύσκολο χειμώνα
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, καθώς οι αγορές προσπαθούν να ενισχύσουν τα μειωμένα αποθέματα ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα για τις προμήθειες.
Τα συμβόλαια αναφοράς αυξήθηκαν έως και 4%, πριν περιορίσουν τα κέρδη τους, με τις τιμές να διαμορφώνονται κοντά στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η Ευρώπη χρειάζεται υψηλότερες τιμές ώστε να προσελκύσει περισσότερα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και να καλύψει το ενεργειακό κενό στα αποθέματα.
Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου στο 68% της χωρητικότητάς τους, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα για την εποχή.
Τα συμβόλαια αναφοράς αυξήθηκαν έως και 4%, πριν περιορίσουν τα κέρδη τους, με τις τιμές να διαμορφώνονται κοντά στα 81 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η Ευρώπη χρειάζεται υψηλότερες τιμές ώστε να προσελκύσει περισσότερα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και να καλύψει το ενεργειακό κενό στα αποθέματα.
Αποθήκες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα
Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου στο 68% της χωρητικότητάς τους, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα για την εποχή.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, όπου τα αποθέματα βρίσκονται μόλις στο 56%.
Οι traders παρακολουθούν στενά τις αγορές της χώρας, καθώς η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη συζητήσει με κρατικές ενεργειακές εταιρείες τρόπους στήριξης των προσπαθειών για την ενίσχυση των αποθεμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα