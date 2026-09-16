Φυσικό αέριο: Κοντά στα υψηλά του 2022 λόγω αποθεμάτων και Μέσης Ανατολής

Αποθήκες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, καθώς οι αγορές προσπαθούν να ενισχύσουν τα μειωμένα αποθέματα ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου, ενώ η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα για τις προμήθειες.Τα συμβόλαια αναφοράς αυξήθηκαν έως και 4%, πριν περιορίσουν τα κέρδη τους, με τις τιμές να διαμορφώνονται κοντά. Η Ευρώπη χρειάζεται υψηλότερες τιμές ώστε να προσελκύσει περισσότερα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και να καλύψει το ενεργειακό κενό στα αποθέματα.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου στο 68% της χωρητικότητάς τους, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα για την εποχή.



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, όπου τα αποθέματα βρίσκονται μόλις στο 56%.



Οι traders παρακολουθούν στενά τις αγορές της χώρας, καθώς η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη συζητήσει με κρατικές ενεργειακές εταιρείες τρόπους στήριξης των προσπαθειών για την ενίσχυση των αποθεμάτων.

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