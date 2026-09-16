ΤτΕ για το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,147 δισ. στο οκτάμηνο
ΤτΕ για το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,147 δισ. στο οκτάμηνο
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 49,2 δισ. ευρώ και οι δαπάνες σε 47,3 δισ. ευρώ
Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 4.625 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.723 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 49.207 εκατ. ευρώ, από 46.697 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 47.313 εκατ. ευρώ, από 42.189 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 49.207 εκατ. ευρώ, από 46.697 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 47.313 εκατ. ευρώ, από 42.189 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.
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