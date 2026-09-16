ΤτΕ για το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,147 δισ. στο οκτάμηνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα της Ελλάδος

ΤτΕ για το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,147 δισ. στο οκτάμηνο

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 49,2 δισ. ευρώ και οι δαπάνες σε 47,3 δισ. ευρώ

ΤτΕ για το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,147 δισ. στο οκτάμηνο
Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 4.625 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.723 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 49.207 εκατ. ευρώ, από 46.697 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 47.313 εκατ. ευρώ, από 42.189 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

ΤτΕ για το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,147 δισ. στο οκτάμηνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης