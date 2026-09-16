ΤτΕ για το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,147 δισ. στο οκτάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, το τπαρουσίασε έλλειμμα 4.625 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.723 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.Σύμφωνα με τα στοιχεία της, κατά την περίοδο αυτή, τατου τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 49.207 εκατ. ευρώ, από 46.697 εκατ. ευρώ πέρυσι.Όσον αφορά τιςτου τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 47.313 εκατ. ευρώ, από 42.189 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.