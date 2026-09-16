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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραχωρήσεις και κατασκευές θωρακίζουν την επόμενη ημέρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραχωρήσεις και κατασκευές θωρακίζουν την επόμενη ημέρα

Η Εγνατία Οδός ανεβάζει τη συμβολή των παραχωρήσεων, το ανεκτέλεστο αγγίζει τα 9 δισ. ευρώ και η ισχυρή ρευστότητα της μητρικής δημιουργεί χώρο για νέες επενδύσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραχωρήσεις και κατασκευές θωρακίζουν την επόμενη ημέρα
Μαριάννα Τζάννε
Με τις παραχωρήσεις να εξελίσσονται στον κυρίαρχο μοχλό κερδοφορίας, τις κατασκευές να διατηρούν υψηλή ταχύτητα στην εκτέλεση έργων και ένα ανεκτέλεστο που αγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και ακόμη μεγαλύτερη ορατότητα για την επόμενη περίοδο.

Η ενσωμάτωση της Εγνατίας Οδού, η σταθερά αυξημένη κυκλοφορία στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους και η ωρίμανση ενός χαρτοφυλακίου μακροχρόνιων παραχωρήσεων μεταβάλλουν σταδιακά τη φυσιογνωμία του ομίλου. Τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία αποκτούν πλέον μια πιο προβλέψιμη βάση, ενώ οι κατασκευές τροφοδοτούνται από έργα που, σε μεγάλο ποσοστό, συνδέονται είτε με ίδιες επενδύσεις είτε με ιδιωτικές επενδύσεις τρίτων.

Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 12,2%, στα 356,3 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας βελτιώθηκε στο 17%, από 16,2% ένα χρόνο πριν. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ενισχύθηκαν κατά 22,1%, φθάνοντας τα 83,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 94,7 εκατ. ευρώ, έναντι 87,6 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

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Μαριάννα Τζάννε
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