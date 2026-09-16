ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραχωρήσεις και κατασκευές θωρακίζουν την επόμενη ημέρα

Η Εγνατία Οδός ανεβάζει τη συμβολή των παραχωρήσεων, το ανεκτέλεστο αγγίζει τα 9 δισ. ευρώ και η ισχυρή ρευστότητα της μητρικής δημιουργεί χώρο για νέες επενδύσεις