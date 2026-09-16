UBS για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρό β’ τρίμηνο με αιχμή τις κατασκευές – Τιμή στόχος €55 και σύσταση «Buy»

Σε επίπεδο ομίλου, η UBS εκτιμά για το 2026 έσοδα €3,479 δισ., EBITDA €640 εκατ., λειτουργικά κέρδη €390 εκατ. και καθαρά κέρδη €180 εκατ., αυξημένα κατά περίπου 30% σε σχέση με το 2025