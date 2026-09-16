UBS για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρό β’ τρίμηνο με αιχμή τις κατασκευές – Τιμή στόχος €55 και σύσταση «Buy»
UBS για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρό β’ τρίμηνο με αιχμή τις κατασκευές – Τιμή στόχος €55 και σύσταση «Buy»
Σε επίπεδο ομίλου, η UBS εκτιμά για το 2026 έσοδα €3,479 δισ., EBITDA €640 εκατ., λειτουργικά κέρδη €390 εκατ. και καθαρά κέρδη €180 εκατ., αυξημένα κατά περίπου 30% σε σχέση με το 2025
Θετικό αποτιμά η UBS το δεύτερο τρίμηνο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρώντας σύσταση Buy και τιμή στόχο στα €55, έναντι τιμής €43,40 κατά τη σύνταξη της έκθεσης. Η τράπεζα χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ελαφρώς καλύτερα των προσδοκιών, με την υπεραπόδοση να προέρχεται κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ η εικόνα στις παραχωρήσεις κινήθηκε κοντά στις προβλέψεις.
Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €1,109 δισ., έναντι εταιρικού consensus €1,074 δισ. και εκτίμησης της UBS στα €1,066 δισ. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε €190 εκατ., περίπου 3% υψηλότερα από το consensus των €185 εκατ., αν και ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψη της UBS για €195 εκατ. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €49 εκατ., έναντι εκτίμησης της αγοράς για €42 εκατ.
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Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €1,109 δισ., έναντι εταιρικού consensus €1,074 δισ. και εκτίμησης της UBS στα €1,066 δισ. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε €190 εκατ., περίπου 3% υψηλότερα από το consensus των €185 εκατ., αν και ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψη της UBS για €195 εκατ. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €49 εκατ., έναντι εκτίμησης της αγοράς για €42 εκατ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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