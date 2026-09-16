Η πολιτική διάσταση: η Ευρώπη πρέπει πρώτα να αποφασίσει τι θέλει να κάνει

Το πρώτο μεγάλο ερώτημα: μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτήσει το μέλλον της;

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Άμυνα: από την αγορά εξοπλισμών στη δημιουργία βιομηχανικής ισχύος

Από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τους κεντρικούς τραπεζίτες έως τη Saab, την ABB, την Ericsson, την IKEA, τη Netcompany και την SKF, το 11ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας–Σουηδίας φέρνει στο ίδιο τραπέζι πολιτική, κεφάλαια, άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία και βιομηχανία, για μια συζήτηση που αφορά πολύ περισσότερο από τις ελληνοσουηδικές σχέσεις.Η Ευρώπη του 2026 δεν είναι η Ευρώπη που γνωρίζαμε πριν από λίγα χρόνια. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η αλλαγή των παγκόσμιων εμπορικών ροών, η ενεργειακή ασφάλεια, η επιστροφή της άμυνας στο κέντρο της στρατηγικής ατζέντας και η εκρηκτική εξέλιξη της Tεχνητής Nοημοσύνης δημιουργούν ένα νέο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα πολύ πρακτικό ερώτημα: έχει η Ευρώπη τα χρήματα, την τεχνολογία, τη βιομηχανική βάση και τις δεξιότητες για να διαμορφώσει η ίδια το μέλλον της;Αυτή είναι η κύρια θεματολογία του, που πραγματοποιείται τηνστο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα, με θέμα «Europe 2026: Resilience, Innovation & Competitiveness» και συνδιοργανώνεται από το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο και την Πρεσβεία της Σουηδίας.Η παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος θα απευθύνει την εναρκτήρια ομιλία, δίνει από νωρίς στην ημερίδα μια διαφορετική διάσταση. Το θέμα δεν είναι θεωρητικό: η Ευρώπη καλείται να επενδύσει ταυτόχρονα στην άμυνα, την ενέργεια, τις υποδομές, την τεχνολογία και τη βιομηχανική της βάση, την ώρα που οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και η διεθνής αβεβαιότητα παραμένουν.Ο Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα Håkan Emsgård θα ανοίξει επίσης τη συζήτηση, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό και διμερή χαρακτήρα μιας διοργάνωσης που επιχειρεί να πάει τη σχέση Ελλάδας–Σουηδίας πέρα από το εμπόριο και προς μια πιο στρατηγική συνεργασία.Η συζήτηση ξεκινά από ένα καίριο σημείο: τα κεφάλαια. Η Ευρώπη χρειάζεται τεράστιες επενδύσεις, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει υψηλό δημόσιο χρέος, αλλαγές στα επιτόκια και ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι επενδυτικές αποφάσεις γίνονται πιο δύσκολες.Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης θα απευθύνει ομιλία και μετά στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και ο Stefan Ingves, πρώην Διοικητής της Sveriges Riksbank και Πρόεδρος του Toronto Centre. Το ερώτημα είναι απλό στη διατύπωση αλλά ταυτόχρονα δύσκολο στην απάντηση: πώς θα διοχετευθούν αρκετά κεφάλαια στις επενδύσεις που χρειάζεται η Ευρώπη χωρίς να χαθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα;Η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία δεν μπορεί να σημαίνει μόνο περισσότερες αμυντικές δαπάνες. Σημαίνει τεχνολογία, παραγωγή, εφοδιαστικές αλυσίδες, ψηφιακές υποδομές, κυβερνοασφάλεια και ανθρώπινο δυναμικό.Στην συζήτηση για το μέλλον της άμυνας συμμετέχουν ως βασικοί ομιλητές ο Prof. Kjell Engelbrekt, Dean of the Swedish Defence University, ο Dr. Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής Ηλείας, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και ο Fredrik Gustafson, Αντιπρόεδρος & Head of Group Business Development της Saab AB.Η επιχειρηματική διάσταση εκπροσωπείται από τη Saab Naval, την Ericsson και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, μαζί με το Swedish Civil Defence and Resilience Agency και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ακριβώς η σύνδεση: πώς η ασφάλεια μπορεί να γίνει ταυτόχρονα τεχνολογική και βιομηχανική πολιτική;