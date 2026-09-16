Χρηματιστήριο: Επιστροφή πάνω από τις 2.700 μονάδες – Προ των πυλών το ιστορικό rebalancing

Επαναφορά του Γενικού Δείκτη προς τα υψηλά 17 ετών με «ποδαρικό» της Star Bulk και μπαράζ εταιρικών αποτελεσμάτων - Προ των πυλών το ιστορικό rebalancing - Δεκάλεπτη παράταση στις συνεδριάσεις έως την Παρασκευή