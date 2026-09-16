Χρηματιστήριο: Επιστροφή πάνω από τις 2.700 μονάδες – Προ των πυλών το ιστορικό rebalancing
Χρηματιστήριο: Επιστροφή πάνω από τις 2.700 μονάδες – Προ των πυλών το ιστορικό rebalancing
Επαναφορά του Γενικού Δείκτη προς τα υψηλά 17 ετών με «ποδαρικό» της Star Bulk και μπαράζ εταιρικών αποτελεσμάτων - Προ των πυλών το ιστορικό rebalancing - Δεκάλεπτη παράταση στις συνεδριάσεις έως την Παρασκευή
Πάνω από τις 2.700 μονάδες επιστρέφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να αποκτούν ξεκάθαρο προβάδισμα από την έναρξη των συναλλαγών. Με αυτό τον τρόπο, ανοίγει εκ νέου ο δρόμος για τις φετινές κορυφές, ενώ σε περίπτωση που υπερβεί τις 2.726 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης θα βρεθεί σε υψηλό 17 ετών (επίπεδα Οκτωβρίου 2009).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (16/9) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,61% και διαπραγματεύεται στις 2.711,63 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.709,01 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.717,20 μονάδες. Οι τράπεζες ηγούνται της σημερινής ανόδου, με κέρδη άνω του +1% για τον κλαδικό δείκτη. Τα ρεκόρ τους επεκτείνουν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil για πρώτη φορά πάνω από τα 68 ευρώ και τη HELLENiQ ENERGY να εδραιώνεται πάνω από τα 18 ευρώ. Αντίθετα, η Star Bulk υποχωρεί σημαντικά στο ντεμπούτο της, μειώνοντας την «ψαλίδα» μεταξύ της τιμής έναρξης διαπραγμάτευσης (27,05 ευρώ) και της τιμής διάθεσης (24,5 ευρώ) των μετοχών.
Σε κατάσταση συναγερμού και σε τροχιά ιστορικών όγκων συναλλαγών εισέρχεται η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, καθώς μια σπάνια σύμπτωση καταλυτών διαμορφώνει το σκηνικό για τη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η ταυτόχρονη εκδήλωση της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων (rebalancing) λόγω της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές, της λήξης των παραγώγων (triple witching) και της επικείμενης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και την Scope Ratings το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου, δημιουργεί τις συνθήκες για πρωτοφανείς εισροές και εκροές για τα ελληνικά δεδομένα.
Για την αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου εντολών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων, η διοίκηση της Euronext Athens ενεργοποίησε προληπτικά 10λεπτη παράταση στη διαδικασία κλεισίματος της συνεδρίασης, η οποία θα ισχύσει από σήμερα έως και την Παρασκευή. Παράλληλα, διεξάγονται συνεχείς τεχνικές προσομοιώσεις ώστε να απορροφηθούν χωρίς δυσλειτουργίες οι εντολές των ξένων θεσμικών επενδυτών που ακολουθούν τους δείκτες Stoxx και FTSE Russell, με τον τραπεζικό κλάδο να αναμένεται ότι θα δεχθεί τον κύριο όγκο της συναλλακτικής δραστηριότητας.
Την ίδια στιγμή, το διεθνές κλίμα παραμένει ο βασικός «οδηγός» της τάσης. Η προσοχή της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένη στην αποψινή συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), όπου αναμένεται αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο 4%. Η σταθεροποίηση στις αγορές και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα ενισχύουν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ενώ τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία δημοσίευσε χθες τα οικονομικά μεγέθη α’ εξαμήνου. Αποτελέσματα ανακοινώνει σήμερα η Lamda Development, μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Πέμπτη (17/9) ακολουθούν η Profile, η Lavipharm, η Ευρώπη Holdings και η Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – E.IN.S. Α.Ε. και την Παρασκευή (18/9) σειρά έχουν η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ.
Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το σύμβολο «SBLK» στο ταμπλό. Πιο συγκεκριμένα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens οι 116.071.386 μετοχές της ναυτιλιακής εταιρείας, παράλληλα με την υφιστάμενη εισαγωγή της στο Nasdaq. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι τα 27,05 ευρώ, αρκετά υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 24,5 ευρώ. Για τις τρεις πρώτες ημέρες το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (16/9) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,61% και διαπραγματεύεται στις 2.711,63 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.709,01 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.717,20 μονάδες. Οι τράπεζες ηγούνται της σημερινής ανόδου, με κέρδη άνω του +1% για τον κλαδικό δείκτη. Τα ρεκόρ τους επεκτείνουν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil για πρώτη φορά πάνω από τα 68 ευρώ και τη HELLENiQ ENERGY να εδραιώνεται πάνω από τα 18 ευρώ. Αντίθετα, η Star Bulk υποχωρεί σημαντικά στο ντεμπούτο της, μειώνοντας την «ψαλίδα» μεταξύ της τιμής έναρξης διαπραγμάτευσης (27,05 ευρώ) και της τιμής διάθεσης (24,5 ευρώ) των μετοχών.
Σε κατάσταση συναγερμού και σε τροχιά ιστορικών όγκων συναλλαγών εισέρχεται η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, καθώς μια σπάνια σύμπτωση καταλυτών διαμορφώνει το σκηνικό για τη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η ταυτόχρονη εκδήλωση της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων (rebalancing) λόγω της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές, της λήξης των παραγώγων (triple witching) και της επικείμενης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και την Scope Ratings το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου, δημιουργεί τις συνθήκες για πρωτοφανείς εισροές και εκροές για τα ελληνικά δεδομένα.
Για την αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου εντολών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων, η διοίκηση της Euronext Athens ενεργοποίησε προληπτικά 10λεπτη παράταση στη διαδικασία κλεισίματος της συνεδρίασης, η οποία θα ισχύσει από σήμερα έως και την Παρασκευή. Παράλληλα, διεξάγονται συνεχείς τεχνικές προσομοιώσεις ώστε να απορροφηθούν χωρίς δυσλειτουργίες οι εντολές των ξένων θεσμικών επενδυτών που ακολουθούν τους δείκτες Stoxx και FTSE Russell, με τον τραπεζικό κλάδο να αναμένεται ότι θα δεχθεί τον κύριο όγκο της συναλλακτικής δραστηριότητας.
Την ίδια στιγμή, το διεθνές κλίμα παραμένει ο βασικός «οδηγός» της τάσης. Η προσοχή της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένη στην αποψινή συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), όπου αναμένεται αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο 4%. Η σταθεροποίηση στις αγορές και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα ενισχύουν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ενώ τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία δημοσίευσε χθες τα οικονομικά μεγέθη α’ εξαμήνου. Αποτελέσματα ανακοινώνει σήμερα η Lamda Development, μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Πέμπτη (17/9) ακολουθούν η Profile, η Lavipharm, η Ευρώπη Holdings και η Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – E.IN.S. Α.Ε. και την Παρασκευή (18/9) σειρά έχουν η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ.
Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το σύμβολο «SBLK» στο ταμπλό. Πιο συγκεκριμένα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens οι 116.071.386 μετοχές της ναυτιλιακής εταιρείας, παράλληλα με την υφιστάμενη εισαγωγή της στο Nasdaq. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι τα 27,05 ευρώ, αρκετά υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 24,5 ευρώ. Για τις τρεις πρώτες ημέρες το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%.
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